Güney Kore: "Kuzey'in Olimpiyatlara Katılımı Barışı Hızlandıracak"

Güney Kore tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin olimpiyatlara katılımının yarımadada tansiyonun düşmesine ve barışa yardımcı olacağını ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde Güney Kore ve Kuzey Kore arasında gerçekleştirilen görüşmelerde Güney Kore'de düzenlenecek olan Kış Olimpiyatlarına Kuzey Koreli sporcuların gönderilmesi kararına varılmıştı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) aldığı kararla 22 Kuzey Koreli sporcunun müsabakalara katılmasına izin verildiğini açıklayarak, Kuzey Kore'nin katılacağı yarışmaları da açıkladı. Güney Kore tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin olimpiyatlara katılımın yarımadada tansiyonun düşmesine ve barışa yardımcı olacağını ifade etti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) kararını memnuniyetle karşılayan Güney Kore Devlet Başkanlığı açıklamasında, "Kuzey Kore'nin olimpiyatlara katılımı, barışın tesis edilmesi ve Kore yarımadasında tansiyonun düşmesini hızlandıracaktır" denildi.

Açıklamada, "Devlet Başkanı Moon, olimpiyatların Kuzey Kore'nin füze konularını çözmede önemli bir dönüm noktası olması gerektiğini daha önce de vurgulamıştı" ifadeleri kullanıldı.

Güney Kore medyası, Kuzeyli heyetin alınan geniş güvenlik önlemleri altında bugün başkent Seul'e geldiğini duyurdu. - SEUL