Güney Afrika Özgürlüğünün 24. Yılını Kutluyor

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde "Bağımsızlık Günü", ülkenin farklı bölgelerinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Güney Afrika'da apartheid (ırk ayrımcılığı) rejiminin 27 Nisan'da sona ererek ülkedeki tüm bireylerin ilk defa eşit bir şekilde oy kullandığı Bağımsızlık Günü'nün 24. yıl dönümü için kutlama programları düzenlendi.

Ülkenin Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Bloemfontein şehrindeki Dr. Petrus Molemela Stadyumu'nda yaptığı konuşmada, "27 Nisan, Güney Afrika halkının hak ettiği saygıyı kazandığı ve onurunun iade edildiği bir milat oldu." dedi.

Bugünün, bir ırkın başka bir ırkı aşağılamasının son bulduğu tarih olduğunu vurgulayan Ramaphosa "Güney Afrikalılar olarak özgür olduğumuz son 24 yılda her alanda büyük gelişmeler kaydettik fakat daha yapacak çok fazla işimiz var." diye konuştu.

Ülkedeki işsizliğe ve gelir adaletsizliğine dikkat çeken Ramaphosa, "Ekonomimizi gerekli seviyeye çekemediğimiz sürece ülkemize gerçek özgürlüğün gelemeyeceği bilincindeyiz. Ekonomik sıkıntılar çeken bu kadar insanımız varken siyasi başarılarımızı yeterli göremeyiz. Ekonomik ilerlemeler ile demokrasimizi ve insanımızı daha da güçlendireceğimize dair bir kez daha kendimize söz verelim." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Afrika'da 27 Nisan, seçme ve seçilme hakkı olmayan ikinci sınıf vatandaş statüsündeki Güney Afrika halkının apartheid rejimine karşı verdiği mücadelenin başarıya ulaşmasının yıl dönümü olarak kutlanıyor.

Nüfusun yüzde 90'ını oluşturan Güney Afrikalıların ilk defa oy kullandığı seçimlerde, ırkçılığa karşı verilen mücadelenin sembol partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) iktidara gelmesiyle Nelson Mandela ülkenin ilk siyahi lideri olmuştu.