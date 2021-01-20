GÜNDEM ÖZETİNE
20.01.2021 00:21 | Son Güncelleme: 20.01.2021 00:24
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne, Çanakkale il kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlanacak.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne, Çanakkale il kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlanacak.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni'ne katılacak.
(Ankara/13.30/18.00)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç