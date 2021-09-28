GÜNDEM ÖZETİ / 29 Eylül 2021

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda bir araya gelecek.

(Soçi)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli emniyet mensuplarıyla görüşecek.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Omuz Omuza 165 yıl Demiryolu İşçi Buluşması"na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mobil Mutfak Tırı Teslimi ve Akreditasyon Sertifikası Teslim Töreni, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sel ve Yangın Bağış Takdimi programı ile Ayvalık Vilayetler Evi'nde Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmetiçi Eğitim Semineri programına katılacak.

(Ankara/11.00/13.30/Balıkesir/16.30)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kaman'da, kent merkezinde ve Mucur'da esnafı, Kırşehir Belediye Başkanlığını ve Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret edecek.

(Kırşehir/11.00-16.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ICCI 26. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı'na video konferans ile katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 2021-2022 Akademik Yılı ile Türkiye Açık Kaynak Platformu "42 Kocaeli" Yazılım Okulu açılış törenlerine katılacak, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ISK-SODEX İstanbul 2021 Fuarı açılışına iştirak edecek.

(Kocaeli/10.00/12.00/İstanbul/17.00)

3- TÜİK, eylül ayı ekonomik güven endeksi ile ağustos ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve kaleci Altay Bayındır, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda perşembe günü Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapacakları maça ilişkin Ülker Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; sarı-lacivertli takım son çalışmasını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacak.

(İstanbul/15.30/18.00)

2- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Marsilya takımıyla oynayacakları müsabakaya ilişkin Veledrom Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; sarı-kırmızılı takım son çalışmasını yapacak.

(Marsilya/19.00/19.30)

3- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu mücadelesine 14 maçla devam edilecek.

4- AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar'da grup maçlarına Bursa, İzmir ve Ankara'da devam edilecek.

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AA - Son Dakika Haberleri