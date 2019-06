GÜNDEM ÖZETİ / 28 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında liderlerin resmi karşılanması töreninde ve G20 aile fotoğrafında hazır bulunacak.

"Dijital Ekonomi temalı Liderler Yan Etkinliği"ne, "Küresel Ekonomi", "Ticaret ve Yatırımlar" temalı oturumlara, çalışma yemeği ile "Yenilik" adlı oturuma katılacak Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osaka Devlet Konukevi'ndeki kültürel program ve liderler yemeğinde yer alacak.

(Osaka)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Balkan Üniversitesinde düzenlenecek 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne katılmak üzere Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gidecek.

(Ankara)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi'nin açılış törenine iştirak edecek.

(İstanbul/12.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mobil Elektrik Santralleri açılış törenine katılacak.

(İstanbul/ 11.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, mayıs ayı dış ticaret ile nisan ayı katı yakıtlar istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Gençlik Merkezi'nin açılışına, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/16.00/17.30)

2- FETÖ davaları

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasındaki üyeleri hakkında açılan davada 94 sanığın yargılanması, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(İzmir/10.00)

Adana'da FETÖ/PDY'ye üye oldukları iddiasıyla eski öğretmen 8 sanığın yargılandığı davanın duruşması 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Adana/10.00)

Adana'da FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarıyla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri, örgütle irtibatlı oldukları iddia edilen eski asker 3 sanığın yargılanması 11. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Adana/15.00)

3- FETÖ'yle iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatının tespit edilmesinin ardından tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

4- CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında "Tu¨rkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama", "kamu go¨revlisine go¨revinden dolayı hakaret", "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve du¨s¸manlıgˆa alenen tahrik etmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

(İstanbul/10.00)

5- İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, DHKP/C'li teröristlerce makamında rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılanması, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'da Avrupa Spor ve Kültür Festivali'nin (ASKFEST) açılışına katılacak.

(Hamm/19.00)

2 - Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası, gruplarda ikinci gün maçlarıyla sürüyor.

C Grubu'nda yer alan Türkiye, Slovenya ile karşılaşacak.

(Niş/17.00)

3 - 2019 Avrupa Oyunları, Belarus'un başkenti Minsk'te sürüyor.

4- Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası devam ediyor.

5- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Fransa ile ABD karşı karşıya gelecek.

(Paris/22.00)

6- 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'nda Fas-Fildişi Sahili ve Güney Afrika-Namibya, E Grubu'nda Tunus-Mali maçları oynanacak.

(Kahire/20.00/23.00/Süveyş/17.30)

