Gündem / 8 Temmuz 2017

1- G20 Liderler Zirvesi



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenen zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme yapacak, "Afrika'yla Ortaklık, Göç ve Sağlık" temalı üçüncü çalışma oturumuna ve "Dijitalleşme, Kadınların Güçlendirilmesi ve İstihdam" temalı dördüncü çalışma oturumuna katılacak.



Basın toplantısı düzenleyecek Erdoğan ardından yurda dönecek.



G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci ve son gününde yapılacak çalışma toplantılarının ardından dönem başkanlığı basın toplantısı düzenlenecek.



(Hamburg) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Başbakan Binali Yıldırım, Selah Tersanesi'nde Şehit Kıdemli Üsteğmen Ari·f Ekmekçi Lojistik Destek Gemi·si·'ni·n denize indirilme törenine katılacak.



(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne, Tuzla Belediye Stadı mevkisinden devam ediyor.



(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Dulkadiroğlu Belediyesi Mutfak Müzesi Açılışı ile il yatırımlarının değerlendirileceği toplantıya katılacak.



(Kahramanmaraş/11.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Ticaret Odası hizmet binası açılışına, Yeşilhisar Belediyesinin toplu açılış ve temel atma töreni ile Kayısı Festivali'ne iştirak edecek.



(Kayseri13.00/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 52. Doğanşar Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri'ni izleyecek, Doğanşar ilçesine bağlı Ortaköy'ü ve Gürün ilçesini ziyaret edecek.



(Sivas/15.30/17.00/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Valiliği ziyaret edecek, sağlık hizmetleri değerlendirme toplantısına katılacak ve hastane inşaatında incelemede bulunacak.



(Eskişehir/12.45/14.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



EKONOMİ



1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 23. Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali'ne katılacak, Ticaret Odasını ziyaret ederek hizmet binasının açılış törenine iştirak edecek.



(Malatya/10.00/Kayseri/12.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.



(Musul) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.



(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.



(Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)



SPOR



1- Voleybolda 2017 FIVB Kadınlar Dünya Grand Prix 1. Etap A1 Grubu ilk hafta maçları Ankara'da sürüyor.



Türkiye, ikinci maçında Belçika ile karşılaşacak.



(Ankara/19.30) (Fotoğraflı)



2- Avrupa 20 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Şampiyonası Portekiz'de başlayacak.



Türkiye, D Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.



(Matosinhos/18.15) (Fotoğraflı)



3- Avrupa 17 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası Konya'da sürüyor.



Türkiye, 1. Grup'taki beşinci ve son maçında Yunanistan ile karşılaşacak.



(Konya/19.00) (Fotoğraflı)



ÖZEL HABER



1- Kentsel dönüşüm istihdama "can suyu" olacak



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki:



"Başbakanımızın kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması için talimatı var. Meclis, çalışma ortamı içinde fırsat bulabilirse onları yerine getirdiğimizde, Türkiye'de her yıl en az 500 bin konutun değişebileceği bir ortam doğacak"



"Her yıl 500 bin konutun değişmesiyle 45-50 milyar dolar iç piyasaya dönecek ve piyasa hareketlenecek. 250 sektör canlanacak, istihdam iki misli artacak. Yüzde 7-8 civarında olan istihdam yüzde 15'lere çıkacak. Bu sektörle ilgilenen herkese müthiş iş kapıları açacak"



"Depreme hazırlıklı olunması gerekiyor. Vatandaşın kendi binasını dönüştürmesi lazım. Zaten vatandaşa destek veriyoruz, bunu artıracağız. İstanbul'da her yıl 200 bin bağımsız birimi yenilememiz lazım. Bu dönüşümün nasıl yapılacağı konusunda planlarımız hazır"



(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)



