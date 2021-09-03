GÜNDEM / 3 Eylül 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni ile İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni ile İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/Rize/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Valiliği ziyaret edecek, muhtarlarla bir araya gelecek ve Organize Sanayi Bölgesi açılışına katılacak.

(Kırklareli/14.00/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliği, Diyarbakır annelerini, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Diyarbakır/09.30-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İslam Kalkınma Bankası'nın 46. Yıllık Toplantısı'na katılacak.

(Taşkent) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dicle Kalkınma Ajansı Rekabet İkliminin Geliştirilmesi Finansman Desteği Tanıtım Programı ve Projelerin İmza Töreni'ne katılacak, AK Parti İl Başkanlığını, Tarihi Çarşı esnafını ziyaret edecek, Dara Antik Kenti Ören Yeri Çevre Düzenlemesi ve Restorasyonu açılış törenine iştirak edecek.

(Mardin/10.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ticaret Odasına, Valiliğe, AK Parti İl Başkanlığına, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Ege Serbest Bölgesine ziyarette bulunacak, İzmir Enternasyonal Fuarı açılış törenine katılacak.

(İzmir/10.00-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin "evlat nöbeti"nde üçüncü yıla girmelerine ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk sanat müziği sanatçısı İnci Çayırlı için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek törene ve Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak. Bakan Ersoy, Atlas 1948 İstanbul Sinema Müzesi'nde gerçekleştirilecek "Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Sergisi"nin açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/10.30/13.40/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinde "Esaretten Özgürlüğe" kitabının tanıtım etkinliğine katılacak.

(Tokyo/09.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na Japonya'da devam ediliyor. Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD ile karşılaşacak; atletizmde kadınlar uzun atlama T20 sınıfında Esra Albayrak ve Fatma Damla Altın finalde yarışacak. Badmintonda Emine Seçkin, okçulukta Sadık Savaş ve Vedat Aksoy, tekvandoda Gamze Gürdal mücadele verecek.

(Tokyo/09.00-15.00) (Fotoğraflı)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

(Belgrad/18.00) (Fotoğraflı)

4- 2021 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak.

(Tampere/17.00)

5- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve takımdan bir futbolcu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ile deplasmanda oynayacakları maç öncesi düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; milliler son hazırlık çalışmasını yapacak.

(Cebelitarık/20.30/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu ilk maçında Belçika'yı konuk edecek.

(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

7- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo maçlarına devam edilecek.

(New York)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı tarihi kongrenin üzerinden 102. yıl geçti

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi" sözüyle önemini vurguladığı, ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı, "manda ve himaye" fikrinin reddedildiği Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Sivas'taki kutlamalar kapsamında 4 Eylül'de Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak, Atatürk ve Kongre Müzesi'nde kongre temsili olarak canlandırılacak

(Serhat Zafer/Sivas)

2- Dört büyükler yeşil sahalarda taraftarlarını sevindirirken, borsada yatırımcısını üzdü

Süper Lig'e iyi başlayan ve ligin ilk 3 haftasında ilk dört sırayı paylaşan spor kulüpleri, borsada kayıplara oynadı

Ligin üçüncü sırasında yer alan Beşiktaş, geçen ay hisselerindeki yüzde 12 azalışla borsada yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu

Zirvede yer alan Trabzonspor, hisselerindeki yüzde 4,1 değer kaybıyla geçen ay yatırımcısına en az kaybettiren spor şirketi olarak kayıtlara geçti

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

3- Türkiye'nin yeni zırhlısı Pusat göreve talip

TÜMOSAN, "Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek askeri aracı" olarak geliştirilen Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Pusat ile yurt dışında göreve talip oldu

TÜMOSAN Şasi Sistemleri Mühendisi Sinan Ali Yılmaz:

"Sahada 5 bin kilometre testini geride bıraktık. Yakın zamanda testlerde 20 bin kilometreye ulaşmayı hedefliyoruz. 5 bin kilometreyle aracın yapısal olarak ve motor bazında dayanımını test ettik. 20 bin kilometrede ise arazi testlerini zorlaştırarak yapmayı hedeflemekteyiz"

"Şu anda aracımız ön seri halinde. Yerli ve yabancı kullanıcı makamlarıyla çok yoğun görüşmelerimiz oluyor"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

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Kaynak: Anadolu Ajansı