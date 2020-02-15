GÜNDEM / 15 Şubat 2020

15.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 15.02.2020 09:02

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kapalı Maraş bölgesinde "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek STK temsilcileriyle akşam yemeğine iştirak edecek.

Oktay'ın programına katılacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Gazimağusa Devlet Hastanesini ziyaret edecek. (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin 70. İl Danışma Meclisi Toplantısına katılacak.

(Bolu/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı imza törenine katılacak, sanayici iş insanları ile buluşacak, AK Parti İl Danışma Meclisine iştirak edecek, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek temaslarda bulunacak.

(Trabzon/09.30-19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Genç Yönetici Okulu 2020 Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da 56. Münih Güvenlik Konferansında katılacak ve ikili temaslarda bulunacak.

(Münih) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeler takip edilecek.

(Elazığ) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası İtalya'nın başkenti Roma'da sürüyor.

Organizasyonun altıncı gününde serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 57, 65, 70, 79 ve 97 kilolarda ise repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak.

(Roma/13.30/18.45/20.00) (Fotoğraflı)

2- Süper Lig'de 22. haftaya Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor-Göztepe, MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/14.00/Konya/17.00/Ankara/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- TFF 1. Lig'de 22. hafta Hatayspor-Akhisarspor, Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor, Ekol Göz Menemenspor-Eskişehirspor karşılaşmalarıyla sürecek.

(Hatay/14.00/Bolu/16.30/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

4- Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun olağan toplantısı Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda yapılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Samsun Canik Belediyespor, OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor, BOTAŞ-Fenerbahçe Öznur Kablo, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Çankaya Üniversitesi karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Mersin/14.00/Ankara/14.00/15.15/Adana/16.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftası Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş-PTT, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank, Karayolları-Türk Hava Yolları müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/17.00/17.30/Ankara/17.30) (Fotoğraflı)

7- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasına Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-Sorgun Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Ankara/15.00/Tokat/15.30/Bursa/16.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbolda Erkekler Avrupa Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında Beykoz Belediyespor, İzlanda temsilcisi Valur'u konuk edecek.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

9- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 13. haftası 2 maçla başlayacak. (Fotoğraflı)

10- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 23. hafta müsabakaları oynanacak. (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Dar gelirli kadınlara mikrokredi desteği 1 milyar liraya dayandı

Dar gelirli kadınların küçük sermayelerle desteklenerek gelir getirici faaliyetlerde bulunması amacıyla geliştirilen Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ile Temmuz 2003'ten bu yana 200 bine yakın kadına ulaşıldı

TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül:

"Geçen yıl 50 bin dar gelirli kadına 120 milyon liralık mikrokredi dağıtımı yaptık. 2020 için mikrokredi dağıtımının 200 milyon liraya ulaşmasını öngörüyoruz"

"Yeterli finansman kaynağı bulunması durumunda, yaklaşık 3 milyondan fazla yoksul kadının mikrogirişimci yapılmasını hedefliyoruz"

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

2- Otomotiv satışlarında "yerli üretimin" payı arttı

Yerli üretim araçların toplam satıştaki payı 2018'de yüzde 37,1 iken, bu oran geçen yıl yüzde 43'e yükseldi. Bu dönemde ithal otomobillerin toplam satıştaki payı yüzde 63'ten yüzde 57'ye geriledi

Toplam otomotiv pazarında geçen yıl gerçekleştirilen 76 bin 251 adetlik satışın 73 bin 441'i Türkiye'de üretilen araçlardan oluşan Fiat, yerli satış sıralamasında ilk sırada yer aldı

Türkiye'de üretim tesisi kurması gündemde olan Volkswagen, ithal otomobil satışında ilk sırada yer aldı

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

3- Yurt dışı alışveriş sitelerinden alınanları vergisiz satmak kaçakçılık sayıldı

Yargıtay, yurt dışındaki "e-bay" isimli sanal mağazadan ithal ettiği eşyaları yurt içindeki bir site üzerinden, vergi ödemeden satışa sunan sanığın "kaçakçılık" suçunu işlediği sonucuna vardı

(Aylin Sırıklı Dal-Ankara)

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Kaynak: AA