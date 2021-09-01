GÜNDEM / 1 Eylül 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Filipinler Büyükelçisi Maria Elena Palo Algabre, Bolivya Büyükelçisi Edgar Adolfo Sejas Vera, Tacikistan Büyükelçisi Ashrafjon Sheralievich Gulov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Filipinler Büyükelçisi Maria Elena Palo Algabre, Bolivya Büyükelçisi Edgar Adolfo Sejas Vera, Tacikistan Büyükelçisi Ashrafjon Sheralievich Gulov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

Açılış ile mezuniyet törenlerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

(Ankara/14.30/15.00/15.30/17.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda uyum haftasının başlaması dolayısıyla Şehit Bayram Tatar İlkokulu açılışına katılacak; Valiliği, Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini, Şal Şapik Üretim Atölyesini, AK Parti İl Başkanlığını ve Cizre BİLSEM'i ziyaret edecek.

(Şırnak/10.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, Türkiye ekonomisine ilişkin ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- CHP Ekonomi Masası Heyeti, Wyndham Grand Otel'de iş dünyası temsilcileriyle toplantı yapacak, Mimar Sinan ve Kayseri OSB'de fabrikalarına; Medrese, Yer Altı, Kazancılar ve Kapalı Çarşı esnafına ziyarette bulunacak.

(Kayseri/10.30/13.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'da Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılış törenine katılacak.

(Yeni Pazar) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Afganistan'da yabancı güçlerin ülkeden ayrılma sürecinin tamamlanmasına ve güvenlik durumuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Yeni adli yıl başlıyor

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca başkanlığındaki heyet, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni düzenlenecek.

(Ankara/11.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin yüz yüze yürütülecek okula uyum haftası başlıyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na Japonya'da devam ediliyor.

Atletizmde Zübeyde Süpürgeci kadınlar 100 metre T54 kategorisi ve Hamide Doğangün de kadınlar 100 metre T53 kategorisinin finalinde yarışacak; Hakan Cira erkekler 400 metre T13 kategorisinde eleme mücadelesi verecek.

(Tokyo/14.15-15.00) (Fotoğraflı)

3- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki dördüncü maçında Karadağ'ı konuk edecek.

(İstanbul/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo maçlarına devam edilecek.

(New York)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Türkiye, hidroelektrik kurulu gücünde dünyanın en büyük 10 ülkesi arasında

Hidroelektrik santraller toplam elektrik kapasitesinin yüzde 32'sini, yenilenebilir enerji kapasitesinin ise yüzde 60'ını oluşturdu

Bu yılın Ocak-Temmuz dönemindeki 188,7 milyar kilovatsaat elektrik üretiminin 37,9 milyar kilovatsaatini hidroelektrik santraller üretti

(Nuran Erkul Kaya/ İstanbul)

2- Okulların açılması öncesinde kırtasiye ürünlerine talep arttı

Tüm Kırtasiyeciler Derneği Genel Sekreteri İrem Özkal:

"Zincir marketlerin ve tekstil mağazaları gibi yerlerin de kırtasiye ürünleri ile ilgili kampanyalar düzenlemesi ve bu ürünlerin satışını yapması nedeniyle kırtasiyeci esnafımız çok ciddi sıkıntılar yaşıyor"

"Yüzde 18 olan kırtasiye ürünlerinin KDV oranının yüzde 8'e, KDV'si yüzde 8 olan silgi, kurşun kalem, defter, boya gibi temel ihtiyaç kırtasiye malzemelerinin de KDV'sinin yüzde 1'e düşürülmesi gerekiyor"

"Tüketicilerimiz üretim yeri belli, CE ibaresi olan, EN71 standartlarına uygun ürün seçmeye özen göstermeli. Oyuncak şeklinde olan veya niteliği taşıyan ürünlerin hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dikkat etmeli"

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- Uzmanlardan Kovid-19 önlemleriyle başlayacak yüz yüze eğitim öncesi ebeveynlere öneriler

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemen Işık Taner:

"Anne babanın yapması gereken, çocuğa okulda uyması gereken kuralları anlatmasıdır. 'Çok dikkat ettik, kurallara uyduk, aşımızı olduk ve okullar açıldı, bundan sonra da dikkat edelim ki okullar kapanmasın' gibi cümlelerle bunu olumlayarak anlatmak gerekiyor"

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez:

"Salgın sürecinde uyku düzenimiz, beslenme şeklimiz değişti. Bu yeni düzene alışmak için ebeveynlerin, çocuklarıyla bir fizyolojik ön hazırlık yapmaları uyum sürecini kolaylaştıracaktır. Çocuğun uyku düzenini okul saatine göre ayarlamak veya kahvaltı saatini buna uygun şekilde hazırlamak gibi"

"Çocuklar, her yeni duruma yetişkinlerden daha hızlı uyum sağlarlar, bu açıdan çok daha beceriklidirler. Ebeveynler hiç kaygılanmasın, çocuğunun adaptasyon gücüne güvensin"

(Aybüke İnal Kamacı/Ankara)

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Kaynak: Anadolu Ajansı