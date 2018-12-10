Güncelleme - Tartıştığı Kişiyi Bıçaklayarak Öldürdü

Sivas'ta bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, M.B.Ü. (19) Diriliş Mahallesi'ndeki bir parkta henüz bilinmeyen nedenle 17 yaşındaki S.Ü. ile tartıştı.



M.B.Ü. bir süre sonra parktan ayrılan S.Ü'yü takip ederek ekmek bıçağıyla karnından yaraladı.



Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine S.Ü. ambulansla önce Numune Hastanesi'ne ardından ise Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Ameliyatının ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan S.Ü. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan ve kısa süre sonra bölgedeki bir parkta Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan M.B.Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.