Güncelleme - Samsun Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Samsun ve Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ve bu kişilere madde temin edenlere yönelik çalışma başlattı.

Antalya'dan Samsun'a kargoyla uyuşturucu etkisine neden olan hap gönderildiği ve piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşan ekipler, şubeye giderek gönderiye el koydu.

Paketi inceleyen ekipler, uyuşturucu özelliği bulunan 11 bin 200 kapsül hap ele geçirdi.

Ekipler, gönderiyi almaya gelen Murat B. (27), Halit Yasin D. (27) ve Ali Mert A'yı (21) yakaladı.

Kargoyu gönderen şüphelinin tespit edilmesi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile yapılan çalışma sonucu belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 13 bin 104 hap daha ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Antalya'daki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.