Güncelleme - Samsun'daki "Torbacı" Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "sokak satıcıları"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan biri, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 3'ü cumhuriyet savcısına verdikleri ifadelerinin ardından salıverildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Emre K, Hasan Basri Ç, Kadir S, Eyyüp Y, Coşkun B, Recep Ö, Vedat K. ve Muhammet D. D. tutuklandı.

U.D. ve M.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Samsun merkez Canik, Atakum ve İlkadım ilçelerinde 3 gün önce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 196,94 gram sentetik uyuşturucu, bin 42 kapsül uyuşturucu niteliği bulunan hap, 12,60 gram esrar, ruhsatsız tüfek ve 2 kartuş ele geçirilmiş, 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA