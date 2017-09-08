Güncelleme - Özel Düzenekli Çantayla Hırsızlık

Sivas'ta özel düzenekli çantayla iş yerlerinden hırsızlık yapan Moğolistan uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.



Gültepe Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde bulunan giyim mağazasında sayım yapan görevliler, 13 bin lira değerinde giysi çalındığını tespit etti. Bilgi verilmesi üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik, Dolandırıcılık ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mağazanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.



Kayıtlarda biri kadın 4 şüphelinin çaldıkları malzemeleri çantaya koyarak mağazadan uzaklaştıklarını belirledi. Şüphelilerin Üçlerbey Mahallesi'ndeki marketten de alkollü içki çaldıkları tespit edildi.



Alışveriş merkezinde müşteri gibi gezerek gözlem yapan ekipler, yabancı uyruklu oldukları tahmin edilen biri kadın 4 zanlıyı takibe aldı. Polisler, güvenlik kameralarından eşkalini belirledikleri Moğolistan uyruklu A.G, G.B, M.G. ve U.D'yi yakaladı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.



Şüphelilerin, kendilerini gizlemek amacıyla Türkiye'de oturma izni bulunan Moğolistan uyruklu kişilerin kimliklerini kopyalayarak sahte kimlik kullandıkları, alarmları sökülmemiş faturasız giysi ve alkollü içkileri iç içe naylon sarılmış ve en alt kısmı alüminyum folyo kaplı özel düzenekli çanta kullanarak çaldıkları, bu sayede çıkıştaki alarm cihazlarının ikaz vermediği belirlendi.