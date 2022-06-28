ZONGULDAK - Diyaliz hastalarının imdadına UMKE ile AFAD ekipleri yetişti - Haberler

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ZONGULDAK - Diyaliz hastalarının imdadına UMKE ile AFAD ekipleri yetişti

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki diyaliz hastası UMKE ve AFAD ekiplerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki diyaliz hastası UMKE ve AFAD ekiplerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Saltukova beldesi Düzköy Mahallesi'nde ikamet eden diyaliz hastaları Zeynep Buluş (79 ) ve Hasan İnam'ın (86) yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Kentte etkili olan sağanakta sular altında kalan yol nedeniyle Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) ve AFAD ekiplerinden yardım istendi.

Bölgeye ulaşan ekipler hastaları botla taşıdı. Sağlık ekiplerine teslim edilen hastalar, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

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