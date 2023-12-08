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Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 20. gününde devam ediyor.

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 20. gününde devam ediyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında, görevlilerce gece boyunca karadan tarama faaliyeti yürütüldü.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), AFAD ve diğer ekipler, kayıp personeli arama çalışmalarını karadan ve denizden sürdürüyor.

Deniz Üs Komutanlığı personeli botla liman içinde kıyı kesimlerini tararken, Sahil Güvenlik ekipleri de liman içinde ve dışında arama çalışması yapıyor. Bütün kent sahili boyunca havadan ve deniz yüzeyinden aramalar ve taramalar devam ediyor.

Öte yandan her türlü hava şartları ve dünyanın tüm açık denizlerinde görev yapabilecek niteliklere sahip olan ve gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı KEGM'nin operasyonel gücünü artıran Nene Hatun'un, batan kuru yük gemisinin pruva (geminin baş bölümü) kısmını çevirmek için çalışmalara başladı.

Dalgıçların arama yapabileceği her yerde çalışmaların yapıldığı, geminin yaşam mahallerinin yarı kısmının kumla, balçıkla ve içinde taşıdığı maden kütleleriyle dolu olduğu, bunun dışında kendi malzemelerinin bulunduğu bölmelerin kırıldığı, dolayısıyla suyun altındayken pompalar yardımıyla içini boşaltma imkanının kalmadığı belirtildi.

Geminin yaşam mahallerinin olduğu arka tarafının ise yüzde 75-85 eğimle yattığı, geminin parçalanarak karaya çıkarılması ve karada arama çalışmalarına bu şekilde devam edilmesi planlanıyor.

Ayrıca "TCG Akın" arama ve kurtarma gemisinin çalışmalarını tamamlayıp Karadeniz Ereğli Limanı'ndan ayrıldığı öğrenildi.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Karadeniz Zonguldak Ereğli Sahil Güvenlik Kaza Güncel Haberler

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