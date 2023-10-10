Zonguldak Limanında Kokain Operasyonu: 141,5 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, limanda 141,5 kilogram kokain ele geçirilen, Kolombiya'dan gelen kömür yüklü kuru yük gemisinin 10 kişilik Filipinli mürettebatı, tutuklandı.

Olay, 6 Ekim'de, Ereğli Limanı'nda meydana geldi. Limana gelen Panama bandıralı 'PHOENICAN' isimli gemide uyuşturucu taşındığı ihbarıyla polis, harekete geçti. Kolombiya'dan gelen kömür yüklü kuru yük gemisine, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Kocaeli'nin İzmit ilçesinden sevk edilen dalgıç polislerin de katılımıyla gemi arandı. Ekiplerin, aramalarında gemide 141,5 kilogram kokain ele geçirildi. Gemideki 10 kişilik Filipin uyruklu mürettebat gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı. (DHA)