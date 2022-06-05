Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı aday kadrosu denizde temizlik yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı aday kadrosu denizde temizlik yaptı

AA - Hakan Firik - Güncel
 - Güncelleme:
Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı aday kadrosu denizde temizlik yaptı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamp çalışmalarını sürdüren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı aday kadrosu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla denizde temizlik yaptı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamp çalışmalarını sürdüren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı aday kadrosu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla denizde temizlik yaptı.

Altınoluk Limanı'na dalan sporcular, deniz dibinde kamyon ve otomobil lastiği, halı, hortum, plastik kasa, cam şişeler ve tel sepetler buldu.

Bir tekneyle karaya çıkarılan atıklar limanda bir süre sergilendikten sonra Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince alındı.

Ayrıca su altında bir sporcu tarafından bulunan Türk bayrağı dışarı çıkarılarak yıkandı, kuruması için bir teknenin üzerine asıldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı Antrenörü Koray Demirel, AA muhabirine, denizlerin kendi evleri olduğunu ve evlerini temizlediklerini söyledi.

Demirel, denizlerin daima temiz tutulması gerektiğine vurgu yaparak, "Tüm insanlardan ve tatilcilerden, herkesten isteğimiz lütfen evinizi temiz tutun. Burası sizin eviniz. Her yaz geliyorsunuz tatil yapıyorsunuz. Balıkçılar, balık avlıyorsunuz. Ekmeğinizi buradan çıkarıyorsunuz. İnsan ekmeğini çıkardığı, gezdiği, eğlendiği, mutlu olduğu yeri kirletmek istemez. Sizden istediğimiz, lütfen denizlerimizi temiz tutunuz." diye konuştu.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı'nın ilçede olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Arslan, "Özellikle Dünya Çevre Günü'nde arkadaşlarımız sağ olsunlar, bugünün anısına limanda dalıp temizlik yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

AA / Hakan Firik - Güncel

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Dünya Çevre Günü Edremit Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title