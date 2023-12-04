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Zeytinburnu'nda Geleneksel Ekmek Atölyesi Başlıyor

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Zeytinburnu'ndaki Tarihi Merkezefendi Fırını'nda düzenlenecek olan Geleneksel Ekmek Atölyesi'ne katılanlara sertifika verilecek. Ücretsiz olan atölyeye başvuran 100 kişi, 3 ay boyunca haftada 2 gün derslere katılacak ve ekmek üretimi konusunda eğitim alacak. Başarılı olan kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alacak.

Zeytinburnu'ndaki Tarihi Merkezefendi Fırını'nda yarın başlayacak "Geleneksel Ekmek Atölyesi"ni başarıyla tamamlayanlara sertifika verilecek.

Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede ikamet eden 15 yaş üzerindeki kişilere yönelik düzenlenen atölye ücretsiz olacak.

Atölye için başvuru yapan 190 kişi arasından mülakatla seçilen 100 kişi, 3 ay boyunca haftada 2 gün gruplar halinde derslere katılacak.

Atölyede ekmek ustası Umut Bayram tarafından "İş Güvenliği", "Hijyen", "Dinlenme ve Soğuk Fermantasyon" ile "Ekmek Üretimi" başlıklarında eğitimler verilecek.

Tarihi Merkezefendi Fırını'nda, yarın saat 16.00'da ilk dersi verilecek atölyede kullanılacak tüm malzemeler eğitim süresince belediye tarafından karşılanacak.

Temel ve uygulamalı dersleri başarıyla tamamlayan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanacak.

Kaynak: AA / Güncel

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