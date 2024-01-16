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Zeytinburnu'nda Düğün Konvoyu Trafiği Kapattı

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Zeytinburnu'nda otomobilleriyle düğün konvoyu yapan grup, caddeyi trafiğe kapatarak yüksek sesle müzik açtı ve havaya para saçtı. Konvoydaki sürücülere toplamda 19 bin 446 lira ceza yazıldı.

, ZEYTİNBURNU'nda, otomobilleriyle düğün konvoyu yapan grup, caddeyi trafiğe kapattı. Yüksek sesle müzik açarak oynayan gruptan biri, minibüsün üzerine çıkarak havaya para saçtı. Yolu kapatan sürücülere toplamda 19 bin 446 lira ceza yazıldı.

Zeytinburnu Abay Caddesi'nde, otomobilleriyle düğün konvoyu yapan grup, yolu trafiğe kapatıp, yüksek sesle müzik açarak yolun ortasında oynadı. Konvoydan biri minibüsün üzerine çıkarak oynamaya devam etti. Minibüs üzerindeki kişi bir süre sonra cebinden çıkardığı 5 liralık banknotları havaya saçtı. Cadde üzerinde oluşan trafiğe aldırış etmeyen konvoydakiler, bir süre sonra araçlarına binerek ayrıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptıkları çalışmada, yolu kapatıp oynayan 34 GER 754 plakalı araç sürücüsü H.H.S, 34 MYG 54 plakalı araç sürücüsü T.M, 34 CVK 418 plakalı araç sürücüsü M.A.B, 34 BTP 81 plakalı araç sürücüsü M.Ç ve 34 GTL 769 plakalı araç sürücüsü Y.S'yi yakaladı. Yakalanan sürücülere farklı farklı maddelerden toplamda 19 bin 446 lira ceza yazıldı.

Öte yandan H.H.S, M.Ç. ve Y.S'ye 'Karayollarında Ulaşım Araçlarını Kişilerin Hayat, Sağlık, ve Mal Varlığı Açısından Tehlikeli Olabilecek Şekilde Sevk ve İdare Etme' maddesinden adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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