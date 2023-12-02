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ZBEÜ ve CUMTB arasında Kalın Kömür Damarı Madenciliği Araştırma Merkezi kurulacak

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) ile Çin Madencilik ve Teknoloji Üniversitesi - Beijing (CUMTB) arasında 'Kalın Kömür Damarı Madenciliği Araştırma Merkezi' kurulması için işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, araştırma merkezi kurulması, eğitim ve araştırma işbirliği, öğrenci değişim programları gibi bir dizi alanı içeriyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) ile Çin Madencilik ve Teknoloji Üniversitesi - Beijing (CUMTB) arasında "Kalın Kömür Damarı Madenciliği Araştırma Merkezi" kurulması için işbirliği protokolü imza altına alındı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Pr. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile CUMTB heyetinin imzaladığı protokolle araştırma merkezi kurulması, eğitim ve araştırma işbirliği, öğrenci değişim programları, öğretim üyelerinin karşılıklı değişimi, ortak araştırma projeleri, ders paylaşımı, akademik yayınların ve diğer bilgilerin paylaşımı gibi bir dizi alanı içeriyor.

Kısa dönemli akademik programları da içeren protokol, iki üniversitenin bilgi ve deneyimlerini paylaşarak geniş uluslararası işbirliği ağları oluşturmayı hedefliyor.

Rektör Özölçer, uluslararası işbirliği ve araştırma bağlarının güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım attıklarını belirterek, "CUMTB ile imzaladığımız bu protokol, araştırma ve eğitim alanlarında daha geniş işbirliği fırsatları sunacak. Amacımız; araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize uluslararası perspektifler kazandırmak, öğretim üyelerimizin ve araştırmacılarımızın uluslararası düzeyde deneyim paylaşımına olanak sağlamak ve madencilik sektörü ile ortak projelerle yenilikçi bilgi üretimine katkıda bulunmaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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