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Zambiya'da Dünya Aıds Günü Etkinliği Düzenlendi

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Zambiya'da Dünya Aıds Günü Etkinliği Düzenlendi

LUSAKA, 2 Aralık (Xinhua) -- Zambiya'nın başkenti Lusaka'da, Dünya AIDS Günü için düzenlenen etkinlik kapsamında yürüyen insanlar, 1 Aralık 2022.

LUSAKA, 2 Aralık (Xinhua) -- Zambiya'nın başkenti Lusaka'da, Dünya AIDS Günü için düzenlenen etkinlik kapsamında yürüyen insanlar, 1 Aralık 2022.

Zambiya, Perşembe günü herkes için HIV hizmetlerine erişimde eşitliği sağlama çağrısıyla bu seneki Dünya AIDS Günü'nü anmak için dünyanın geri kalanına katıldı. (Fotoğraf: Peng Lijun/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Zambiya Aralık Dünya Güncel Haberler

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