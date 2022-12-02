Zambiya'da Dünya Aıds Günü Etkinliği Düzenlendi
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LUSAKA, 2 Aralık (Xinhua) -- Zambiya'nın başkenti Lusaka'da, Dünya AIDS Günü için düzenlenen etkinlik kapsamında yürüyen insanlar, 1 Aralık 2022.
LUSAKA, 2 Aralık (Xinhua) -- Zambiya'nın başkenti Lusaka'da, Dünya AIDS Günü için düzenlenen etkinlik kapsamında yürüyen insanlar, 1 Aralık 2022.
Zambiya, Perşembe günü herkes için HIV hizmetlerine erişimde eşitliği sağlama çağrısıyla bu seneki Dünya AIDS Günü'nü anmak için dünyanın geri kalanına katıldı. (Fotoğraf: Peng Lijun/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel