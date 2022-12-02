Zambiya'da Dünya Aıds Günü Etkinliği Düzenlendi Güncel Haberler LUSAKA, 2 Aralık (Xinhua) -- Zambiya'nın başkenti Lusaka'da, Dünya AIDS Günü için düzenlenen etkinlik kapsamında yürüyen insanlar, 1 Aralık 2022. LUSAKA, 2 Aralık (Xinhua) -- Zambiya'nın başkenti Lusaka'da, Dünya AIDS Günü için düzenlenen etkinlik kapsamında yürüyen insanlar, 1 Aralık 2022. Zambiya, Perşembe günü herkes için HIV hizmetlerine erişimde eşitliği sağlama çağrısıyla bu seneki Dünya AIDS Günü'nü anmak için dünyanın geri kalanına katıldı. (Fotoğraf: Peng Lijun/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Zambiya Aralık Dünya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Zambiya'da Dünya Aıds Günü Etkinliği Düzenlendi - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.