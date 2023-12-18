Yuyuan Bahçesi Fener Festivali Şanghay ve Paris'te Kutlandı
Çin'de ulusal bir somut olmayan kültürel miras unsuru niteliğindeki Yuyuan Bahçesi fener festivali, yaklaşan 2024 yılını kutlamak üzere hem Shanghai hem de Paris'te kapılarını ziyaretçilere açtı.
1. Shanghai ve Paris'te düzenlenen Yuyuan Bahçesi fener festivalinden çeşitli görüntüler
Çin'de ulusal bir somut olmayan kültürel miras unsuru niteliğindeki Yuyuan Bahçesi fener festivali, yaklaşan 2024 yılını kutlamak üzere hem Shanghai hem de Paris'te kapılarını ziyaretçilere açtı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai ve Paris'ten bildiriyor.