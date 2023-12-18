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Yuyuan Bahçesi Fener Festivali Şanghay ve Paris'te Kutlandı

18 Aralık 2023 16:51 Güncelleme: 16:52 Abone Ol

Çin'de ulusal bir somut olmayan kültürel miras unsuru niteliğindeki Yuyuan Bahçesi fener festivali, yaklaşan 2024 yılını kutlamak üzere hem Shanghai hem de Paris'te kapılarını ziyaretçilere açtı.