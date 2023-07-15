Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler böyle kurtarıldı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 22 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar ekipler tarafından görüntülendi.

Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler böyle kurtartıldı

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 22 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar ekipler tarafından görüntülendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Temmuz saat 06.50 sıralarında, Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete getçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik gemisi tarafından kurtarıldi. Kurtarılma anı, ekipler tarafından kamerayla görüntülendi.

Kurtarılan ve karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.