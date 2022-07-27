Yunanistan'ın geri ittiği 39 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan'ın geri ittiği 39 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın geri ittiği 39 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 kaçak göçmen kurtarıldı.

 - Güncelleme:

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Foça ilçesi Aslanburnu açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu yönünde ihbar aldı. Bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi. Lastik botta 39 kaçak göçmenin olduğu belirlendi. Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu göçmenler, bota alınarak Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi. Göçmenlerin Afganistan, İran, Yemen ve Eritre uyruklu olduğu tespit edildi. Göçmenler, Yunan unsurlarınca yakalandıklarını, üzerlerindeki para ile değerli eşyaların alındığını ve Türk kara sularına itildiklerini söyledi. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Seyfi Gül - Güncel

Göçmen Foça Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title