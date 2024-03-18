Yunanistan'da Türk Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi

Yunanistan'da, Pire'deki Türk Şehitliği'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kapsamında anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, askeri ataşeler ve diplomatik misyon üyelerinin katıldığı tören, şehitlik anıtı önündeki saygı duruşu ile başladı.

Törende konuşan Büyükelçi Erciyes, 12 Mart'ın İstiklal Marşı'nın Kabulünün 103'üncü yıl dönümü olması vesilesiyle İstiklal Marşı'nı kaleme alan Mehmet Akif Ersoy'u andı.

Erciyes, Mehmet Akif Ersoy'un o dönem İstiklal Marşı'nı yazan kişi için verilen para ödülünü kabul etmediğini, "O şiir artık benim değildir. O, milletin malıdır." diyerek Türk milletine hediye ettiğini hatırlattı.

Dışişleri Bakanlığının 1973'ten beri 41 çalışanının hain terör saldırılarında şehit olduğunu anımsatan Erciyes, "İstiklal Marşımız tarih sahnesinde 16 devlet kuran, hiçbir zaman esaret altında yaşamamış, 'Ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşarım' diyen Türk milletinin ortak andı ve pusulasıdır." dedi.

Erciyes, Türk diplomasisinin, barışın ve istikrarın hakim olduğu bir dünya için çalıştığını vurgulayarak, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın müdafaası ve muhafazası, milletimizin istiklal ve istikbali için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından şehitlikteki mezarlara beyaz ve kırmızı karanfiller bırakıldı.

Pire Türk Şehitliği, 1859 yılında Müslüman mezarlığı olarak kurulduktan sonra, 24 Mart 1890'da Pire Belediyesi tarafından Osmanlı Devleti'ne verildi. Mezarlık, Balkan, Birinci Dünya ve İstiklal Savaşlarında esir olarak Atina'ya götürülen ve ölenlerin defnedilmesiyle şehitlik hüviyetini kazandı.