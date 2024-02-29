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Yunanistan'da 24 Saatlik Grev Ulaşımı ve Hastaneleri Felç Etti

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Yunanistan, yüksek hayat pahalılığına karşı düşük maaşları protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen 24 saatlik grevle sarsıldı. Grevler, ülke genelinde ulaşım ve hastaneler de dahil olmak üzere kamu hizmetlerini felç etti.

ATİNA, 29 Şubat (Xinhua) -- Yunanistan Çarşamba günü ülke genelinde ulaşım ve hastaneler de dahil olmak üzere kamu hizmetlerini felç eden 24 saatlik grevle sarsıldı.

Sendikaların öncülük ettiği grevler, yüksek hayat pahalılığı karşısında düşük maaşları protesto etmek amacıyla yapıldı.

Ayrıca, Atina'nın merkezinde yaklaşık 20.000 protestocu bir yıl önce Tempi vadisinde meydana gelen ülke tarihinin en ölümcül tren kazasının yıldönümünü anmak için yürüdü. Yüzleri maskeli gençler parlamento binası önünde polise molotof kokteyli fırlattı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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