Yunanistan'da 24 Saatlik Grev Ulaşımı ve Hastaneleri Felç Etti

ATİNA, 29 Şubat (Xinhua) -- Yunanistan Çarşamba günü ülke genelinde ulaşım ve hastaneler de dahil olmak üzere kamu hizmetlerini felç eden 24 saatlik grevle sarsıldı.

Sendikaların öncülük ettiği grevler, yüksek hayat pahalılığı karşısında düşük maaşları protesto etmek amacıyla yapıldı.

Ayrıca, Atina'nın merkezinde yaklaşık 20.000 protestocu bir yıl önce Tempi vadisinde meydana gelen ülke tarihinin en ölümcül tren kazasının yıldönümünü anmak için yürüdü. Yüzleri maskeli gençler parlamento binası önünde polise molotof kokteyli fırlattı.