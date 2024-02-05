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Yunan unsurları tarafından geri itilen 48 kaçak göçmen kurtarıldı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 48 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 48 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 01 Şubat saat 06.55'te Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye 'TCSG-905' ve 'TCSG-6' Sahil Güvenlik botu gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik bottaki toplam 48 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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