Üye Girişi
Haberler

Yüksekova'daki Dilimli Barajı kısmen dondu

Güncelleme:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Dilimli Barajı kısmen dondu. Vatandaşlar, donmuş barajın güzel görüntülerini fotoğrafladı.

Yüksekova'daki Dilimli Barajı kısmen dondu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Dilimli Barajı kısmen dondu.

Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından hüküm süren dondurucu soğuk hayat durma noktasına getirdi. Yüksekova-Esendere kara yolu üzerindeki Dilimli Barajı'nın yüzeyi ise etkili olan soğuklar nedeniyle dondu.

Dilimli Barajı'nın donmasıyla güzel görüntüler de ortaya çıktı. Vatandaşlar, 2 sene önce faaliyete geçen Dilim Barajı'nın donmuş haliyle fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor. Fotoğraf çekmek için bölgeye geldiğini belirten İslam Geçirgen, "Yüksekova büyük kış süreci yaşıyor ve bir haftadır acayip havalar soğudu. Havaların soğumasıyla Dilimli Barajı kısmen donmuş durumda. Biz de o anları kaçırmamak için o güzel manzaraya karşı fotoğraflar çektik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yüksekova Hakkari Çevre Hava Durumu Doğa Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI | Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 45. bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölüm fragman linki! Survivor Sema diskalifiye oldu mu, elendi mi? Sema Aydemir Survivor'dan ayrıldı mı, neden yok? Mahmut Yiğit kimdir? HÜDA PAR Çankırı Belediye Başkan Adayı Mahmut Yiğit kaç yaşında, nereli? Tolga Savacı kimdir, öldü mü? Tolga Savacı kaç yaşındaydı, nereli? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 27 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? İYİ Parti Rize adayı kim? 2024 İYİ Parti Rize Belediye Başkan adayı Köksal Toptan kimdir? İYİ Parti Osmaniye adayı kim? 2024 İYİ Parti Osmaniye Belediye Başkan adayı Alpaslan Koca kimdir? İYİ Parti Ordu adayı kim? 2024 İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz kimdir? İYİ Parti Niğde adayı kim? 2024 İYİ Parti Niğde Belediye Başkan adayı Naim Erem kimdir? İYİ Parti Nevşehir adayı kim? 2024 İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 27 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title