Yüksekova'da Model Uçak Kursu Sertifika Töreni

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde model uçak kursuna katılan öğrenciler için sertifika töreni düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında açılan kurs tamamlandı.

Kursu başarıyla tamamlayan 160 öğrenciye Kitap Kafe'de düzenlenen törenle sertifikaları teslim edildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, programda yaptığı konuşmada, çağın artık havacılık, uzay, mühendislik ve akıllı yazılım uygulamalarıyla şekillendiğini söyledi.

Teknolojide ilerleyen ülkelerin dünyada söz sahibi olduğunu belirten Çimşit, "Bu sertifikalar ilk basamak, ilk adımdır. Aldığınız bu eğitimi küçümsemeyin. Aldığınız bu sertifikalar size hem rehberlik edecek hem de daha büyük kapıları açacak. Hayatta her şey doğru çalışmaktan geçiyor. Daha iyi bir şekilde çalışırsanız, kendinizi iyi bir şekilde yetiştirirseniz yarın öbür gün hiç beklemediğiniz yerlerde kendinizi bulabilirsiniz."diye konuştu.

Sertifika törenine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sami Keskin ve Yamaç Paraşütü Pilotu ve Model Uçak Eğitmeni Hasan Tur katıldı.