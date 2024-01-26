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Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı başladı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde lapa lapa kar yağışı başladı. Kar kalınlığı ilçe merkezinde yarım metreyi, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçti.

Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı başladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde lapa lapa kar yağışı başladı.

Pazartesi günü itibarı ile belli aralıklarla devam eden kar yağışından dolayı ilçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçmişti.

Akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olurken, İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde sürücüler zor anlar yaşadı. Soğuk havaların etkisini sürdüğü Yüksekova ilçesinde, aralıklı kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Yüksekova Belediyesi, Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri de yollarda çalışmalarını tüm hızıyla yürütüyor.

Öte yandan Yüksekova-Şemdinli karayolunun 20-50. kilometre arası yoğun kar yağışı nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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