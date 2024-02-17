Yüksekova'da kar yığınları şehir dışına taşınıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çarşı merkezinde biriken kar yığınları iş makineleriyle şehir dışına taşınıyor.

İlçede iki gündür etkisini gösteren karın ardından Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışma başlattı.

Cengiz Topel Caddesi ve ara sokaklarda hafta sonu trafiğini göz önünde bulundurarak sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan ekipler, biriken karı kamyonlarla şehir taşına taşıdı.

Cadde ve sokakları kardan temizleyen ekipler, Kuruköy Mahallesi yolunda da genişletme çalışması yaptı.