YÜKSEKOVA'DA, GENÇLİK HAFTASI'NDA RAFTİNG - Haberler

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 'Gençlik Haftası' etkinlikleri kapsamında, Türkiye Rafting Federasyonu ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü organizasyonuyla rafting gösterisi düzenlendi. İlçe merkezindeki Büyükçay Deresi'nde yapılan 30 sporcunun gösterisi büyük ilgi gördü.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında, Türkiye Rafting Federasyonu ve Yüksekova İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, 30 sporcu, ilçenin Yeşildere Mahallesi'nden geçen Büyükçay Deresi'nde rafting gösterisi yaptı. Sporcular, yaklaşık 2 kilometrelik parkuru başarıyla tamamladı. Türkiye Rafting Federasyon Başkanı Fikret Yardımcı, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, İlçe Spor Müdürü Sami Keskin, kurum amirleri ile sporcuların katıldığı rafting gösterisi, renkli görüntülere sahne oldu.

Vali Akbıyık, ilçede düzenlenen rafting gösterisine büyük katılım olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye Rafting federasyonu başkanlığının Hakkari ve Yüksekova'da düzenlediği rafting etkinliği için teşekkür ediyorum. Biz de bu etkinliği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı nedeniyle Yüksekova ilçemizde yaptık.Hakkari ve Yüksekova ilçemizde raftingi temsil edecek sporcularımızın çıkacağına inanıyoruz. Her alanda olduğu gibi yapılan her iyi faaliyette sağlıkta, sporda, eğitimde sizlerin yanındayız. Sizlerle beraberiz, daha güzle bir Yüksekova, daha yaşanabilir bir Yüksekova oluşmak için elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Yüksekova, gelişen ve büyüyen bir şehir olarak artık sadece hizmetlerle anılacak. Bize en büyük katkıları ve destekleri olan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Hakkari ve Yüksekova halkı adına teşekkür ediyorum"

Demirören Haber Ajansı / Güncel