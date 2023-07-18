Yüksek Hızlı Trenle Seyahat Eden Yolcu Sayısı 76 Milyonu Aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile bugüne kadar seyahat eden yolcu sayısının 76 milyonu aştığını açıkladı. Her gün yaklaşık 40 bin kişi YHT konforuyla seyahat ediyor. YHT'ler, Türkiye'nin 11 ilinde sefer yapıyor ve nüfusun büyük bir kısmının hayatını kolaylaştırıyor. Ayrıca YHT bağlantılarıyla yapılan kombine taşımacılık, önemli oranda zaman tasarrufu sağlıyor.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile bugüne kadar seyahat eden yolcu sayısı 76 milyonu aşmış durumda. Her gün yaklaşık 40 bin kişi YHT konforuyla seyahat ediyor" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2009 Mart ayında Ankara-Eskişehir hattında ilk kez hizmet vermeye başlayan ve şu anda 11 ilde yolcu taşıyan YHT hatlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, Türkiye'nin dünyada 8, Avrupa'da ise 6'ıncı YHT teknolojisini kullanan ülke konumunda olduğunu; hızlı, konforlu ve güvenilir hizmetiyle öne çıkan YHT'lerin günde 66 sefer yaptığını belirtti. Uraloğlu, "Yüksek Hızlı Trenle bugüne kadar seyahat eden yolcu sayısı 76 milyonu aşmış durumda. Her gün yaklaşık 40 bin kişi Yüksek Hızlı Tren konforuyla seyahat ediyor. Yüksek Hızlı Trenler, geçtikleri 11 ilde ülke nüfusunun yüzde 35'ine doğrudan, kombine taşımacılıkla ise nüfusun yüzde 53'nün hayatını kolaylaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, YHT kullanımı ile güven ve konforla birlikte zamandan tasarruf sağlandığını ifade ederek, "İstanbul-Konya-Antalya arasındaki seyahat süresi otobüsle 11 saat iken, YHT artı otobüs bağlantısıyla 10 saat, Konya-Ankara-Sivas otobüsle 7 saat iken YHT ile 4 saat 45 dakika, İstanbul- Konya Karaman otobüsle 11 saat 30 dakika iken YHT bağlantısıyla 6 saat 55 dakika, İstanbul- Eskişehir- Kütahya-Tavşanlı otobüsle 7 saat iken YHT bağlantısıyla 4 saat 45 dakika, Ankara- Eskişehir- Kütahya-Tavşanlı otobüsle 4 saat iken YHT bağlantısıyla 2 saat 46 dakika, Ankara- Sivas- Malatya otobüsle 10 saat iken YHT bağlantısıyla 7 saat 52 dakikaya iniyor. Artık saatlerin de önemi azaldı" açıklamasında bulundu.