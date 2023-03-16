Ysk, Propaganda Dönemine İlişkin Usul ve Esasları Belirledi: Milletvekili Seçimi İçin 18 Mart'ta, Cumhurbaşkanı Seçimi İçin 31 Mart'ta Propaganda...

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde propaganda döneminde uyulması gereken usul ve esaslara ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre; Milletvekili Seçimi için 18 Mart Cumartesi günü, Cumhurbaşkanı Seçimi için ise 31 Mart Cuma günü propaganda süreci başlayacak. Seçimler için propaganda süreci 13 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00’de sona erecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde propaganda döneminde uyulması gereken usul ve esaslara ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre; milletvekili seçimi için 18 Mart Cumartesi günü, Cumhurbaşkanı seçimi için ise 31 Mart Cuma günü propaganda süreci başlayacak. Seçimler için propaganda süreci 13 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek.

YSK'nın 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'unun 49 ila 66. maddelerine göre seçim propagandasının usul ve esaslarına ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Buna göre Cumhurbaşkanı seçimi için propaganda süreci 31 Mart Cuma günü başlayacak. Bu süreç, 13 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek. Cumhurbaşkanı seçiminde ilk turda geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde seçim ikinci tura kalacak. İkinci turda propaganda süreci ise 15 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Propagandalar, 27 Mayıs Cumartesi saat 18.00'de son bulacak.

Seçim zamanında genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak. İlçe seçim kurullarınca, seçim çevreleri için miting alanları 28 Nisan Cuma gününe kadar belirlenecek. Cumhurbaşkanı adayları yararlanmak istedikleri miting alanlarını en geç 30 Nisan Pazar gününe kadar ilçe seçim kurullarına bildirecek. İlçe seçim kurulları da en geç 1 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı adaylarının yararlanacakları miting alanlarını, gün ve saatlerini belirleyecek. Milletvekili seçimi için de aynı süreler geçerli olacak.

KAMPÜSLERDE SEÇİM PROPAGANDASI YAPMAK YASAK

Üniversite kampüslerinde seçim propagandası ve seçim toplantısının yapılması yasak olacak. Okul, kışla, karargah ve askeri bina ve tesislerde kapalı yer toplantısı yapılamayacak. Yurtdışında ve gümrük kapılarında da kapalı yerlerde propaganda yapılmasına izin verilmeyecek.

Cumhurbaşkanı adayları, 31 Mart Cuma gününden itibaren seçim çalışmalarını yürütmek üzere yurt içinde seçim büroları açabilecek. Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri ve bunlara bağlı kuruluşlara, kamu yararına çalışan derneklere, devletten yardım sağlayan vakıflara, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, kooperatif birlikleri, bankalar ve sendikalara ait bina ve tesisler seçim bürosu amacıyla kullanılamayacak. Seçim büroları saat 09.00'dan 23.00'e kadar halka açık faaliyette bulunabilecek.

Cumhurbaşkanı, seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar; yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak; sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabilecek. Fakat adayların ve siyasi partilerin yurttaşların elektronik posta adreslerine ve sabit telefonlarına görüntülü, sesli ve yazılı mesaj göndermek amacıyla propaganda yapması yasak olacak.

4 Mayıs Perşembe gününden itibaren 13 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'e kadar; kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim yoluyla mini referandum gibi adlarla, bir siyasi partinin ve adayın lehinde veya aleyhinde veya yurttaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması yasak olacak. Cumhurbaşkanı adayları propaganda süreci boyunca kendilerini tanıtıcı nitelikte broşür, el ilanları, parti bayrağı, poster veya afiş gibi yayınları dağıtmakta serbest olacak. Bu yayınları dağıtacak yurttaşların 18 yaşlarını doldurmuş olmaları gerekecek.

EL İLANLARINDA TÜRK BAYRAĞI YER ALMAYACAK

Propaganda için kullanılan el ilanlarında ve basılı her türlü yayında Türk bayrağı ve dini ibarelerin bulundurulması yasak olacak. Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adaylar yapacakları propagandalarda Türkçe'nin yanı sıra farklı dil ve lehçeleri de kullanabilecek. Fakültelere, öğrenci yurtlarına, üniversite kampüslerindeki tüm açık ve kapalı alanlara Cumhurbaşkanı adayları adına parti bayrağı, afiş, poster ve pankart asılamayacak. Seçim süresi boyunca yurtdışında ve gümrük kapılarında her türlü propaganda yasak olacak.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için propaganda süreci 18 Mart Cumartesi günü başlayacak. Bu süreç, 13 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek. Siyasi partiler ve bağımsız adaylar 18 Mart Cumartesi gününden itibaren seçim çalışmalarını yürütmek üzere yurt içinde seçim büroları açabilecek.

Milletvekili Seçiminde 18 Mart Cumartesi gününden oy verme günün takip eden güne kadar; şehir içi veya şehir dışında toplu taşıma amacıyla kamu hizmetlerinde kullanılan hava, kara, deniz ve raylı sistem taşıtlarında yer alan reklam yerleri ve araçlarında, propaganda içeren her türlü yayının yapılması yasak olacak.