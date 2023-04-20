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YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (18)

YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (18)

Güncel Haberler

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.

Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:

OSMANİYE İLİ ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

S. NO

ADI

SOYADI

MİLLET PARTİSİ

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HALİL İBRAHİM

BOZOĞLAN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

2

AYKUT

BESNEK

YÜKSEK

TEKNİKER

3

İBRAHİM

BAYAZITOĞLU

YÜKSEK

İŞLETMECİ

4

SIDIKA

BOZOĞLAN

YÜKSEK

EĞİTMEN

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NURİYE

YÜZER

İLK

SERBEST/ÖZEL

2

NUSRET

ÖZDEMİR

ORTA

SERBEST/ÖZEL

3

NİHAT

DOĞAN

İLK

SERBEST/ÖZEL

4

BELGİN

POLAT

İLK

SERBEST

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ERHAN

KURT

YÜKSEK

ECZACI

2

MURAT

KÖKEN

ORTA

İŞÇİ

3

SONER

ÇEVİKBAŞ

ORTA

İŞÇİ

4

OZAN

SABUNCU

ORTA

ECZACI TEKNİSYENİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HAKAN

KAZAN

İLK

İŞÇİ

2

GAMZE

TOPANLIK

ORTA

ÖĞRENCİ

3

CENGİZ

ORAL

ORTA

İŞÇİ

4

FERİDE ZAHİDE

TÜRKMEN

İLK

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ECE DENİZ

KARABACAK

ORTA

ÖĞRENCİ

2

FATİH

AYDINLI

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

BARAN

GÜL

ORTA

ÖĞRENCİ

4

OKTAY

TOK

YÜKSEK

EMEKLİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TÜLAY

DOĞAN

ORTA

REHBER EĞİTİMCİ

2

ERDEM

TAŞTEPE

ORTA

OTO TAMİRCİ

3

EMİNE

ARSLAN

YÜKSEK

MUHASEBE

4

ZİYA

YAKIŞIR

İLK

BÖREKÇİ

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BEKİR LEVENT

ERSOYLU

YÜKSEK

SERBEST

2

MELİSA

EVİN

ORTA

MUHASEBECİ

3

FURKAN

İMADOĞLU

İLK

SERBEST

4

ALİ BERAT

ERKARGIN

YÜKSEK

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YÜCEL

ABİDİNOĞLU

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

KÜRŞAT

NACAR

YÜKSEK

AVUKAT

3

ZELİHA

ÖZKALE

YÜKSEK

LABORANT

4

TÜLAY

ERKUL

YÜKSEK

İŞÇİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DERYA

YANIK

YÜKSEK

HUKUKÇU

2

ŞEYDİ

GÜLSOY

YÜKSEK

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR

3

İLYAS

YİĞİT

YÜKSEK

EMLAKÇI

4

MESUT

TOKUR

YÜKSEK

EMLAKÇI

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

AYDIN

YÜKSEK

EMEKLİ

2

CENGİZ

ERDURAN

YÜKSEK

EMEKLİ

3

MAHMUT

SEVEN

ORTA

ESNAF

4

EKREM

TÜRKMEN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DEVLET

BAHÇELİ

YÜKSEK

İKTİSATÇI

2

RUHİ

ERSOY

YÜKSEK

ÖĞRETİM ÜYESİ

3

HAKAN

HAKKOYMAZ

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

4

ALİ FUAT

KARDAŞ

YÜKSEK

ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SEVGÜL

AYDİN

İLK

EV KADINI

2

ZİYA

BAYRAM

YÜKSEK

AVUKAT

3

SEREN

ELATAŞ

YÜKSEK

SERBEST

4

SABAHATTİN

OKUDUCU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SABİHA

GÜNDÜZALP

ORTA

EĞİTMEN

2

MUSTAFA

DÜZENLİ

YÜKSEK

GAZETECİ

3

ONUR

TOSUNÖZ

ORTA

İŞÇİ

4

BURAK

SARIBIYIK

ORTA

İŞÇİ

ADALET BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HÜSEYİN

DEMİR

YÜKSEK

SERBEST

2

MUHAMMED

ORHAN

YÜKSEK

SERBEST

3

MAZLUM

CİRASUN

YÜKSEK

SERBEST

4

MUHAMMED

İRCİ

ORTA

SERBEST

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CEBRAİL

KAHVECİOĞLU

ORTA

SERBEST MESLEK

2

RAMAZAN

YAKUT

ORTA

SERBEST MESLEK

3

AHMET MALİK

GÜVEL

YÜKSEK

KAMU YÖNETİMİ

4

ABDULLAH

AŞSIZ

ORTA

HEMŞİR

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BÜLENT

SAY

ORTA

İŞÇİ

2

GÜLAY

ÇAPAR

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

3

OSMAN

KÜÇÜKOSMANOĞLU

ORTA - İŞÇİ

4

EKREM

YILDIZ

ORTA

İŞÇİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ECDAT

GÜVEL

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

2

SADULLAH

MERT

İLK

ÇİFTÇİ

3

MEHMET NURİ

BÖRÜBAN

ORTA

RESSAM

4

BAHADIR

BERKYEZ

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ASU

KAYA

YÜKSEK

TIP DOKTORU

2

ÜNAL

KOKSAL

YÜKSEK

MALI MÜŞAVİR

3

MEHMET ORHUN

DÖĞÜŞCÜ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

RIZA

TEKEREK

YÜKSEK

AVUKAT

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ELİF

LOĞOGLU

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

2

MEHMET

DEMİR

YÜKSEK

DİĞER

3

ADEM

KIDIK

YÜKSEK

DOKTOR

4

FATİH

KILIÇ

ORTA

DİĞER

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

OKTAY

AYDOĞDU

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

ALPEREN ENES

BİNBOĞA

YÜKSEK

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

3

AYŞE

ÇAKAR

YÜKSEK

SERBEST

4

FAHRİCAN

AVCI

ORTA

ACİL TIP TEKNİSYENİ

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YUNUS

DİNDAR

ORTA

MUHASEBECİ

RİZE İLİ ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

S.

NO

ADI

SOYADI

MİLLET PARTİSİ

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ RIZA

ALTINSOY

ORTA

GAZETECİ

2

İBRAHİM

YALÇINKAYA

İLK

İŞÇİ

3

KADİR

OCAK

ORTA

İŞÇİ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AZAD

SAĞNIÇ

ORTA

YAZAR

2

MURAT

NEGİZ

İLK

İŞÇİ

3

SALİH

ERYAĞAL

İLK

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EMİNE

EMİN

ORTA

EMEKLİ MEMUR

2

SULTAN VEDAT

BAŞKAN

ORTA

BOYACI

3

ARİF HİKMET

BASA

YÜKSEK

EMEKLİ MUHASEBECİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÜMRAN

KARUL

YÜKSEK

SAĞLIK EMEKÇİSİ

2

UMUTCAN

KARAMAN

ORTA

İŞÇİ

3

NURGÜL

SARI KAYA

ORTA

ÖĞRENCİ

SOL PARTİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YENER

PİRİM

YÜKSEK

EMEKLİ

2

EMİNE

ERTAŞ

ORTA

EV KADINI

3

ÖZLEM

AFACAN

ORTA

EV KADINI

GENÇ PARTİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET AKİF

KABA

ORTA

MARANGOZ

2

SERKAN

KABA

ORTA

SERBEST MESLEK

3

SERMİN

DEMİRCİ

ORTA

SERBEST MESLEK

MEMLEKET PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ATTİLA

KAYHAN

ORTA

SERBEST

2

NİHAL

DEMİR

ORTA

SERBEST

3

FURKAN

KAZMAZ

ORTA

ÖĞRENCİ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ENSAR

ÖZÇELİK

ORTA

İŞADAMI

2

NEJLA

KURTULUŞ

ORTA

ESNAF

3

AYDIN

DERECİ

YÜKSEK

ESNAF

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUHAMMED

AVCI

YÜKSEK

TARİHÇİ

2

HARUN

MERTOĞLU

YÜKSEK

AVUKAT

3

YILMAZ

KATMER

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET AKİF

ZERDECİ

ORTA

İŞ İNSANI

2

SAMET

ŞİŞMAN

YÜKSEK

FİNANS

3

MÜMİN

BAKIRCI

ORTA

ESNAF

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

RECEP

BAKIRCI

YÜKSEK

MAKİNE MÜHENDİSİ

2

REMZİ

KUTANOĞLU

YÜKSEK

AVUKAT

3

YUNUS EMRE

ÖZTÜRK

YÜKSEK

AVUKAT

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYŞE

BEKAR

ORTA

SERBEST

2

NECMETTİN

DURMUŞ

YÜKSEK

EMEKLİ

3

ALİ HAMDİ

CUVELEK

ORTA

EMEKLİ

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BİLSAY

KANAT

YÜKSEK

VETERİNER

2

METİN

KARADENİZ

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

3

AYBÜKE

GEZEREL

YÜKSEK

İŞÇİ

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÇİLEM

NARLI

ORTA

EV HANIMI

2

MİKAİL

BAYRAM

ORTA

İŞ İNSANI

3

MEHMET

KILIÇ

İLK

İŞ İNSANI

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

UYGUR

ORTA

SERBEST

2

ŞABAN

YILDIZ

ORTA

SERBEST

3

RIDVAN

YILDIZ

ORTA

SERBEST

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YUSUF

KABA

ORTA

ANTRENÖR

2

TALAT ALİ

KÜNDEŞ

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

GİZEM

KARACA

İLK

İŞÇİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SERDAR

BALCI

ORTA

İŞ İNSANI

2

ABDUL KADİR

KARAHAN

İLK

EMEKLİ

3

TUNCAY

TAYLAN

ORTA

MUHASEBECİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SALİH

ÖKSÜZ

YÜKSEK

LOJİSTİK UZMANI

2

ERDOĞAN

BAKOĞLU

ORTA

EMEKLİ

3

KASIM YÜCEL

BABUÇÇUOĞLU

YÜKSEK

İKTİSAT

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ZEHRA

ÖĞÜR

ORTA

İŞ İNSANI

2

BAYRAM

BAŞKAN

İLK

İŞ İNSANI

3

FİLİZ

KARAER

ORTA

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TAHSİN

OCAKLI

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

2

KOKSAL

TOPTAN

ORTA

SERBEST

3

MUHAMMET

YILDIZ

YÜKSEK

MOBİLYA VE DEKARASYON

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

RECEP

KÖSE

ORTA

SERBEST

2

AFGAN

BONCUKÇU

YÜKSEK

SERBEST

3

HAYDAR

KANDEMİR

İLK

ESNAF

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GÖKHAN

AKYILDIZ

YÜKSEK

ELEKTRONİK TEKNİKERİ

2

DAVUT

YAZICI

ORTA

İŞ İNSANI

3

YUSUF

SARI

YÜKSEK

BİLGİSAYAR BİLİŞİM

SAKARYA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUHAMMET EMRE

KOÇOĞLU

YÜKSEK

SANAYİCİ

2

BÜLENT

ÇAĞLAR

YÜKSEK

YAZILIMCI

3

NURCAN

YILDIRIM

İLK

SERBEST

4

HALUK

BİLGİN

YÜKSEK

MÜHENDİS

5

HASAN

ALÇELİK

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

6

SEYİT ALİ

AKDENİZ

ORTA

MOBİLYA

7

EYÜP

BAŞ

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

8

İBRAHİM

IŞIK

ORTA

FOTOĞRAFÇI

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BİLGEN

AYDIN

YÜKSEK

SERBEST

2

SERHAT

ENGİN

ORTA

işçi

3

AYGÜL

DOĞAN

ORTA

SERBEST/ÖZEL

4

EMİNE YEŞİM

KART

İLK

İŞÇİ

5

ALİ

ÇIĞ

İLK

İŞÇİ

6

NEVZAT

EREN

ORTA

SERBEST/ÖZEL

7

NAZIM

ARINLIK

İLK

İŞÇİ

8

MURAT

KIRAK

İLK

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GÜVEN

ALTUN

YÜKSEK

MOBİLYA TEKNİKERİ

2

ECRİN

KÖKLÜ

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

3

VOLKAN

DAĞLI

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

4

DERYA

ÜNLÜ

YÜKSEK

TURİST REHBERİ

5

NACİYE GÖKSÜN

ÖZHAN

YÜKSEK

TASARIMCI

6

NALE

EYLİK

YÜKSEK

EMEKLİ BANKACI

7

EREN

DEĞİRMENCİ

YÜKSEK

AVUKAT

8

GÖKHAN

DİNÇ

YÜKSEK

HAYVAN KUAFÖRÜ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ

AKGÜL

ORTA

EMEKLİ

2

BERJİN

ALP

ORTA

ÖĞRENCİ

3

HALİL

EREL

ORTA

İŞÇİ

4

ABDURRAHMAN

İLHAN

ORTA

İŞÇİ

5

VOLKAN

ARSLAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

6

DİLEK

GÜNSEL DOĞAN

YÜKSEK

EMEKLİ

7

ERCAN

ÖTÜNÇ

ORTA

İŞÇİ

8

EMRE

CAN

ORTA

İŞÇİ

SOL PARTİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİMERDAN

ÇELİK

ORTA

EMEKLİ

2

HÜSEYİN

GENÇ

YÜKSEK

EMEKLİ

3

MEHMET

YILDIRIM

YÜKSEK

EMEKLİ

4

MİYASE

ÇELİK

ORTA

EMEKLİ

5

ÖZGÜR

ERGÜN

ORTA

REKLAMCI

6

SELAMETTİN

PULAT

YÜKSEK

EMEKLİ

7

SEVGİ

DEMİR

ORTA

EV KADINI

8

ŞEYMA

DEDE

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BURÇİN

ŞAHİNDUR

YÜKSEK

GAYRİMENKUL DANIŞMANI

2

SUAT

DOĞAN

ORTA

SERBEST

3

ALİ

KÖSELE

ORTA

GAYRİMENKUL DANIŞMANI

4

MUHAMMET

KARAOĞLU

ORTA

EMLAKÇI

5

MURAT

AKTÜRK

ORTA

KAYNAK OPERATÖRÜ

6

ÖZGÜR

EKER

YÜKSEK

SERBEST

7

NÜSRET

OCAKÇI

ORTA

SERBEST MESLEK

8

KERİM

YAPICI

YÜKSEK

TASARIM

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FATMA

KURTULUŞ

YÜKSEK

SERBEST

2

YASİN

GÖNÜL

ORTA

SERBEST

3

SAFFET

KILIÇARSLAN

ORTA

SERBEST

4

ONUR MEHMET

AKIN

ORTA

SERBEST

5

ÇAĞDAŞ

ÖZ

ORTA

SERBEST

6

EMRE

KEY

ORTA

SERBEST

7

FATİH YÜŞA

ÜNLÜ

ORTA

SERBEST

8

ÜMİT ERCAN

KARAPEKMEZ

ORTA

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CENGİZ

BAYAR

ORTA

MÜTEAHHİT

2

ADNAN

YILMAZ

ORTA

D. SANATÇISI

3

AYŞE

GÜLGÜL

İLK

İŞADAMI

4

NAYİM

YOLÇU

ORTA

İŞADAMI

5

YALÇIN

YAŞAR

ORTA

ESNAF

6

ÖMER

KARAYEL

YÜKSEK

EMEKLİ

7

SENANUR

YAŞAR

YÜKSEK

AVUKAT

8

GÖKHAN

DEMİROĞLU

ORTA

ESNAF

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

LÜTFİ

BAYRAKTAR

YÜKSEK

AVUKAT

2

ÇİĞDEM

ERDOĞAN ATABEK

YÜKSEK - EĞİTİM ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

3

ALİ

İNCİ

YÜKSEK

YÖNETİCİ (PERAKENDE TİCARET)

4

ERTUĞRUL

KOCACIK

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

5

MURAT

KAYA

YÜKSEK

DİĞER BELEDİYE BAŞ KANLARI

6

AKİF ADNAN

DİZER

YÜKSEK

İŞLETMECİ (GENEL)

7

KÜRŞAT

KILIÇ

ORTA

GRAFİK TASARIMCISI

8

RAHMİ CAN

ŞEŞEN

YÜKSEK

AVUKAT

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HASAN

ÇINAR

YÜKSEK

İŞ ADAMI

2

NURULLAH

ALTINTAŞ

YÜKSEK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

3

BİRAN

YASA

YÜKSEK

MUHASEBECİ

4

BEYZA

ÇÖMLEKÇİOĞLU

YÜKSEK

TÜCCAR

5

SAMET

BİNGAL

ORTA

İŞÇİ TEMSİLCİSİ

6

OKTAY

AYGIN

ORTA

SERBEST

7

CİHAN

BAŞER

ORTA

ESNAF

8

MURAT

KARAKOÇ

YÜKSEK

AVUKAT

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUHAMMED LEVENT

BÜLBÜL

YÜKSEK

AVUKAT

2

AHMET ZİYA

AKAR

YÜKSEK

AVUKAT

3

HÜSEYİN

EKŞİ

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

4

SEZER

ŞENGÖZ

YÜKSEK

İNŞAAT TEKNİKERİ

5

YAŞAR

AYGÜNEŞ

ORTA

ESNAF

6

ŞÜKÜR

SALİH

ORTA

İŞ İNSANI

7

NESRİN

BURNAZOĞLU

ORTA

EV HANIMI

8

ALİ

HALİL

YÜKSEK

İŞ İNSANI

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SELAHATTİN

YILMAZ

YÜKSEK

MUHASEBECİ

2

NAHİDE

DOĞAN

ORTA

EV KADINI

3

İBRAHİM

ÇELİK

ORTA

EMEKLİ

4

FİLİZ

TURAK

İLK

EV KADINI

5

FETHİ

BULUŞ

İLK

ESNAF

6

HÜSEYİN

ATILGAN

YÜKSEK

TEKNİKER

7

MERAL

ATMAN

ORTA

EV KADINI

8

HÜSEYİN

KAYA

İLK

SERBEST

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SAADET

DİRİARIN

YÜKSEK

AVUKAT

2

PELİN

SÖNMEZ

ORTA

İŞÇİ

3

UĞUR

ALET

ORTA

İŞÇİ

4

İNCİNUR

ALA

YÜKSEK

MÜHENDİS

5

PELİN

KISA

YÜKSEK

MÜHENDİS

6

ŞEVVAL LEYLA

KOCAMAN

ORTA

ÖĞRENCİ

7

YUNUS EMRE

GÖÇENOĞLU

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

8

ONUR

YANAR

YÜKSEK

AŞÇI

ADALET BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BEYTULLAH

ÇETİN

İLK

SERBEST

2

MEVLÜT

ÇETİN

ORTA

SERBEST

3

BARAN

İPEK

ORTA

SERBEST

4

MERT

BOZKURT

ORTA

SERBEST

5

SERHAT

TÜRK

ORTA

SERBEST

6

ULAŞ

EROL

YÜKSEK

SERBEST

7

FARUK

ERKUŞ

ORTA

SERBEST

8

MEHMET HARUN

İMOK

ORTA

SERBEST

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CİHAN

CAF

YÜKSEK

SERBEST

2

FATMA

ARITÜRK

ORTA

SERBEST

3

ŞAH HÜSEYİN

URAL

ORTA

ESNAF

4

FERİT

ARITÜRK

ORTA

SERBEST

5

SERKAN

ÖNAL

ORTA

OTOMOTİV

6

EMRAH

YELTEKİN

ORTA

SERBEST

7

ŞENTÜRK

İRĞA

İLK

SERBEST

8

ELMAS

ÇAKIR

ORTA

SERBEST

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NEVİN

ŞARKAYA

ORTA

İŞÇİ

2

RIDVAN

ÖZEL

İLK

EMEKLİ

3

İHSAN

BOZGUN

İLK

ESNAF

4

ÇİĞDEM

KÜNDEŞ

YÜKSEK

MÜHENDİS

5

BÜLENT

GÖKSAL

ORTA

İŞÇİ

6

TUBA

KAYA

ORTA

İŞÇİ

7

SÜLEYMAN SERGEN

GENÇ

YÜKSEK

LABORANT

8

MEHMET

KAPLAN

İLK

İŞÇİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HÜDAVERDİ

KERVANKIRAN

YÜKSEK

TEKNİKER

2

LATİF

YALÇIN

ORTA

ESNAF

3

MELAHAT

ÜZGÜN

İLK

SERBEST MESLEK

4

MUSTAFA MURAT

KARAHAN

YÜKSEK

EMEKLİ

5

FATİH

YILMAZER

ORTA

EMLAKSEKTÖRÜ

6

DENİZ

AKTAY

ORTA

SERBEST MESLEK

7

BELGİN

ARISOY

ORTA

BAYAN MODA TASARIMCISI

8

ÖZCAN

EFE

ORTA

İŞ İNSANI

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BAHTİYAR

BODUR

ORTA

TELEVİZYONCU

2

MELİKE

TOY

ORTA

TEKNİK RESSAM

3

AYLİN

KUM

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

4

MELİH

ERSÜKMEN

ORTA

EMEKLİ İŞÇİ

5

MEHMET

DİV

ORTA

EMEKLİ İŞÇİ

6

ERDİ

TURAN

ORTA

GAZETECİ

7

ŞENOL

KORKMAZ

ORTA

EMEKLİ İŞÇİ

|

8

ESRA

KÖSE

ORTA

ÖĞRENCİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYÇA

TAŞKENT

YÜKSEK

EMEKLİ

2

ECEVİT

KELEŞ

YÜKSEK

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSİ

3

KAMİL

ÖZKAN

YÜKSEK

S.M.M.M /BAĞIMSIZ DENETÇİ

4

AZİZE

ÇEROĞLU

ORTA

EMEKLİ

5

EMEL

AKÇİL

YÜKSEK

İŞLETMECİ

6

GÜNDÜZ KADİR

GENÇCAN

ORTA

Fİ NANS

7

ALİ FETHİ

GÜRLER

YÜKSEK

AVUKAT

8

ÖZER

ÖZÇINAR

ORTA

İŞ İNSANI ÇİFTÇİ

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÜMİT

DİKBAYIR

ORTA

İŞ ADAMI

2

SELÇUK

KILIÇ AS LAN

YÜKSEK

DİĞER

3

ARZU

AKÇALIŞKAN

ORTA

ESNAF

4

EDİZSERDİP

DOKUMACI

YÜKSEK

AVUKAT

5

DUYGU

ÇETİNKAYA ACAR

YÜKSEK

AVUKAT

6

YUNUS

AYDEMİR

YÜKSEK

YÖNETİCİ

7

ALPER

ALPAY

YÜKSEK

ECZACI

8

HAKAN

BAYKAL

YÜKSEK

İŞ ADAMI

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET

ÇEVİK

İLK

SERBEST

2

KÜBRA

GÜÇLÜ

ORTA

SERBEST

3

HÜLYA

KESER

ORTA

SERBEST

4

OĞUL CAN

AVCI

ORTA

SERBEST

5

GÖKALP

AVCI

ORTA

SERBEST

6

KENAN

ŞAKAR

İLK

SERBEST

7

EMİN

ATİK

ORTA

SERBEST

8

SERCAN

SANCAKLI

ORTA

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CİHAN

KOLİP

YÜKSEK

UZMAN DOKTOR

2

SALİH SUPHİ

GÜNEY

ORTA

İŞLETMECİ

3

MUHAMMET CÜNEYT

SARIMERT

YÜKSEK

ORGANİZATÖR

4

SERAP

AKAR

YÜKSEK

SİGORTACI

5

EMEL

ATIŞ

ORTA

ESNAF

6

AYKUT

AKMAN

ORTA

TEKNİKER

7

ÖMER

YILMAZ

ORTA

TEKNİSYEN

8

KEREM

ÇİFTÇİ

YÜKSEK

REKLAMCI

SAMSUN İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

M/10

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

EROL

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

2

ŞAHİN

ÇETİN

YÜKSEK

SERBEST

3

GÜRKAN

DAŞTAN

ORTA

İŞ İNSANI

4

ATANUR

ÇELİK

ORTA

SERBEST

5

YAKUP

SAYGICI

ORTA

SERBEST

6

SERDAR

BAYKUŞ

YÜKSEK

TURİZMCİ

7

MUSTAFA FARUK

ÇINAR

YÜKSEK

AVUKAT

8

NEZİHA

KARCI

YÜKSEK

SERBEST

9

İBRAHİM

TOPALOĞLU

YÜKSEK

ESNAF

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMETŞAH

EREN

ORTA

EMEKLİ

2

SACİDE RÜMEYSA

TEĞİN

ORTA

SERBEST/ÖZEL

3

ERDAL

DAĞIDIR

ORTA

İŞÇİ

4

İBRAHİM

DURSUN

ORTA

işçi

5

AZAD

EREN

ORTA

işçi

6

DENİZ

KAHRAMAN

ORTA

SERBEST/ÖZEL

7

İBRAHİM

ARSLAN

İLK

SERBEST/ÖZEL

8

MEHMET EMİN

ATİK

ORTA

SERBEST/ÖZEL

9

MEHMET

KARACA

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TAMER

YİĞİT

YÜKSEK

METAL İŞÇİSİ

2

ADEM

AYKAN

ORTA

ESNAF

3

GÜLSER

AKSOY

YÜKSEK

EMEKLİ

4

KEMAL MURAT

KIRÇALI

ORTA

İŞSİZ

5

FERDİ

AK

YÜKSEK

SAHA GÖREVLİSİ

6

SEDAT

KASIMOĞLU

ORTA

İŞÇİ

7

RAMAZAN

İNAN

YÜKSEK

İŞÇİ

8

NECDET

BULUT

ORTA

REKLAMCI

9

TOLGA KAAN

ATEŞLİ

ORTA

GAZETECİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALPEREN

KANDEMİR

YÜKSEK

İŞÇİ

2

ZEYNEP

KARAYEL

ORTA

ÖĞRENCİ

3

SERPİL

GÖÇEMEN

YÜKSEK

İŞÇİ

4

TAYFUN

DAĞLI

YÜKSEK

İŞÇİ

5

DİLAN

KARATAY

ORTA

ÖĞRENCİ

6

SİNAN DENİZ

ORHAN

YÜKSEK

MİMAR

7

KADİR

KÜÇÜKALTUN

ORTA

ÖĞRENCİ

8

ECEM GÜLEN

ÇALIŞKAN

ORTA

ÖĞRENCİ

9

NİLAY

DALYAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SILA

YEŞİLTEPE

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

2

AHMET

ÖZÇELİK

İLK

EMEKLİ

3

EMELDENİZ

SAYMAN

ORTA

ÖĞRENCİ

4

EZGİ

KALE

ORTA

ÖĞRENCİ

5

KARDELEN

AKIN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

6

AYŞEGÜL

TEKKELİ

ORTA

İŞÇİ

7

RECEP

BÜYÜK

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

8

İSMET

GÜNDÜZ

YÜKSEK

ESNAF

9

ÖMER

AVCI

YÜKSEK

ESNAF

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FUNDA

ŞEN

ORTA

SERBEST MESLEK

2

KADEM

ÖZTÜRK

İLK

MOBİLYA İMALATÇISI

3

EROL

AYAKTA

YÜKSEK

ANTRENÖR

4

ZAFER

GÖĞNE

İLK

MÜTEAHHİT

5

SAİT SİNAN

VARLI

YÜKSEK

ECZACI

6

HASRET

DOYMAZ

ORTA

SERBEST MESLEK

7

MURAT

ÖZDEMİR

ORTA

SERBEST MESLEK

8

FATİH MUHAMMET

AKEKİN

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

9

RECAİ

KOCA

ORTA

İSÇİ

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

RECEP

KILIÇ

YÜKSEK

SERBEST

2

MUALLA GÜLŞAH

BÖLÜKBAŞ

YÜKSEK

SERBEST

3

RÜSTEM

KARA

ORTA

SERBEST

4

SEYİT AHMET

KOÇAK

ORTA

SERBEST

5

ALİ

YILMAZ

YÜKSEK

SERBEST

6

SAVAŞ

YALÇIN

YÜKSEK

SERBEST

7

DOĞUKAN

EKİZ

ORTA

SERBEST

8

ALPTEKİN

ÖZÇELİK

ORTA

SERBEST

9

MEHMET MERT

COŞAR

YÜKSEK

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BAHADIR

ŞAHİN

ORTA

SERBEST

2

ERDAL

AVCI

ORTA

EMEKLİ

3

YILMAZ

AKKUŞ

ORTA

TİCARET

4

AYSEL

KESİM

İLK

ESNAF

5

RESUL

SARAÇOĞLU

İLK

İŞÇİ

6

YAVUZ

YETER

ORTA

ESNAF

7

SADETTİN

SÖNMEZ

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

8

RAMAZAN

ÖRSEL

YÜKSEK

İŞÇİ

9

YAKUP

SELVİ

İLK

ESNAF

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

MUŞ

YÜKSEK

EKONOMİST

2

ÇİĞDEM

KARAASLAN

YÜKSEK

PEYZAJ MİMARI

3

YUSUF ZİYA

YILMAZ

YÜKSEK

MAKİNE MÜHENDİSİ

4

ORHAN

KIRCALI

YÜKSEK

AVUKAT

5

ERSAN

AKSU

YÜKSEK

AVUKAT

6

MÜCAHİT

YILMAZ

YÜKSEK

AVUKAT

7

HAVVA

ŞEN SAYGIN

YÜKSEK

AVUKAT

8

UĞUR

ETLİ

YÜKSEK

YÖNETİCİ

9

İRFAN

ŞENOCAK

ORTA

İŞLETMECİ (GENEL)

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YAŞAR

YAZICI

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

CANER

BİLGİN

YÜKSEK

AVUKAT

3

HALİL İBRAHİM

DEMİRELLİ

ORTA

ESNAF

4

MUSTAFA

BARUTÇU

ORTA

İŞ İNSANI

5

MUHAMMED İSA

ÖZTÜRK

YÜKSEK

AVUKAT

6

ÖZCAN

GÜLEÇİN

YÜKSEK

MÜHENDİS

7

MURAT

ARSLAN

ORTA

ESNAF

8

RECEP

SEZEN

ORTA

ESNAF

9

HÜSAMETTİN

DEMİR

ORTA

ÖZEL GÜVENLİK

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İLYAS

TOPSAKAL

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

2

ABDULLAH

KARAPIÇAK

ORTA

ESNAF

3

HÜSEYİN

DEMİR

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

4

BERFİN

KARA

YÜKSEK

MİMAR

5

YUNİS

AKSU

ORTA

İŞ İNSANI

6

YAŞAR

DURSUN

ORTA

ESNAF

7

İBRAHİM

YÜKSEL

YÜKSEK

İŞ İNSANI

8

HAMİ

KORKMAZLI

YÜKSEK

AVUKAT

9

ABDÜLVAHİT

VARDAR

ORTA

İŞ İNSANI

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EMEL

ZENGİN ÇAKIR

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

2

SAVAŞ

KARADUMAN

İLK

EMEKLİ

3

MENEKŞE

TÜREN

YÜKSEK

İŞÇİ

4

MAHMUT

SÜRMELİ

ORTA

İŞÇİ

5

GÜNER

KARADUMAN

ORTA

EMEKLİ

6

VEDAT

ÜNAL

ORTA

EMEKLİ

7

AHMET

YALÇIN

ORTA

SERBEST

8

OSMAN

BAYRAK

YÜKSEK

SERBEST

9

ORHAN GAZİ

KOFOĞLU

YÜKSEK

SERBEST

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ARSLAN

BOLAT

YÜKSEK

AVUKAT

2

ÖZGE

GÖKSU

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

TUNAHAN

GÖK

YÜKSEK

AVUKAT

4

ONUR

ÇELİK

YÜKSEK

İKTİSAT

5

GÜLCAY

KAYA

ORTA

MUHASEBE

6

HİLMİ

ÖZDEMİR

ORTA

İŞÇİ

7

ARAL

DEMİRCAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

8

KEMAL SERDAR

ELBİR

ORTA

ÖĞRENCİ

9

BUSE BADE

İSKENT

YÜKSEK

SATIŞ DESTEK UZMANI

ADALET BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FATİH

TATAR

İLK

SERBEST

2

OSMAN TANER

TOKMAK

ORTA

SERBEST

3

HATİCE

AKSOY

YÜKSEK

SERBEST

4

SELİN

KARAKUM

ORTA

SERBEST

5

MURAT

ALTUNAY

İLK

SERBEST

6

HASAN

AKGÜL

İLK

SERBEST

7

OKTAY

TERCAN

ORTA

SERBEST

8

ÖMER

GÜN

ORTA

SERBEST

9

EMİNE

KOKSAL

ORTA

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YASİN

ÇAM

ORTA

YÖNETİCİ

2

İBRAHİM

GÜNAL

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

SONER

BAKIR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

SÜLEYMAN

KAYA

ORTA

İŞ İNSANI

5

CANER

KİLİM

ORTA

İŞ İNSANI

6

CANER

TEKİNASLAN

ORTA

İŞ İNSANI

7

MEHMET

KIRAN

ORTA

İŞ İNSANI

8

AZMİ

BOYAR

ORTA

İŞ İNSANI

9

MERVE

ÇAM

YÜKSEK

İŞ İNSANI

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İLKNUR

ADEKA

İLK

İŞÇİ

2

DERVİŞ ALİ

AĞAÇLI

YÜKSEK

YÖNETİCİ

3

İBRAHİM HAKKI

ÇATLI

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

4

BÜLENT

KORKMAZ

ORTA

İŞÇİ

5

ENDER

GÜRTAN

İLK

EMEKLİ

6

MURAT

KÖSE

İLK

İŞÇİ

7

ECEM KIVILCIM

KORKMAZ

ORTA

İŞÇİ

8

MİTAT

PEKTOPAL

ORTA

İŞÇİ

9

ULAŞ

YILDIZ

ORTA

ÖĞRENCİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HAYDAR

ÇOLAK

YÜKSEK

İMALATÇI

2

LÜTFİ

KARA

İLK

İŞÇİ

3

AYHAN

ÇOLAK

YÜKSEK

EMEKLİ İŞÇİ

4

ALİ MURAT

ENGİN

YÜKSEK

TELEVİZYONCU

5

MUSTAFA

KILIÇ

ORTA

EMEKLİ İŞÇİ

6

EMEK

KAYNAK

YÜKSEK

İŞÇİ

7

ASLI SEZEN

SEZGİN

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

8

İRFAN YİĞİT

ŞİMDİ

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

9

EYLÜL

YILDIRIM

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ABDULLAH

ERDOĞAN

YÜKSEK

GÜZELLİK UZMANI

2

FUNDA

DOĞAN HELVACI

ORTA

İŞ İNSANI

3

MURAT

AKASYA

ORTA

İŞ İNSANI

4

ALEYNA ZEYNEP

FİDAN

İLK

İŞ İNSANI

5

DOĞUKAN

ERDİNÇ

ORTA

İŞ İNSANI

6

FATMA GÜZEL

KURNAZ

ORTA

İŞ İNSANI

7

ÜMİT

ÖZKAN

İLK

ESNAF

8

ABDULLAH

AYDIN

ORTA

ESNAF

9

YASEMİN

GÜNEY

ORTA

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MURAT

ÇAN

YÜKSEK

GENEL CERRAHI UZMANI

2

MEHMET

KARAMAN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

3

MUSTAFA

YEŞİLYURT

YÜKSEK

YÖNETİCİ

4

NAZAN

GÜNEYSU

YÜKSEK

ECZACI

5

MEHMET

ÖZDAĞ

YÜKSEK

ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

6

SUAT

YILDIZ

YÜKSEK

HARİTA KADASTRO TEKNİKERİ

7

NEŞE

KANGÜLEÇ

YÜKSEK

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ

8

NİLSU İREM

KOÇYİĞİT BAHADIR

YÜKSEK

AVUKAT

9

ÖZLER

YILMAZ

YÜKSEK

JEOLOJİ MÜHENDİSİ

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ERHAN

USTA

YÜKSEK

EKONOMİST

2

İMREN NİLAY

TÜFEKÇİ

YÜKSEK

İŞ KADINI

3

AHMET

KARKUCAK

YÜKSEK

DOKTOR

4

YUNUS

GÜN

YÜKSEK

AVUKAT

5

BİRSEN

ÖZTÜRK

YÜKSEK

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

6

HALİL İBRAHİM

YALGIN

YÜKSEK

AVUKAT

7

EFE

AYDIN

YÜKSEK

BİLİŞİM UZMANI

8

UFUK

GÜLŞEN

YÜKSEK

MÜHENDİS

9

KAZIM CAN

ŞEN

YÜKSEK

ESNAF

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YAŞAR

KARAHAN

YÜKSEK

MİMAR

2

HAKAN

KESER

YÜKSEK

EMEKLİ

3

ÖDÜL

SANAROĞLU BUYRUK

YÜKSEK

İSTATİSTİKÇİ

4

BOZKURT OĞUZ

SINAR

YÜKSEK

DOKTOR

5

BURAK

YAZICI

YÜKSEK

İŞLETMECİ

6

FİRDEVS EMİNE

ÇAKIR

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

7

HAYDAR

AKSU

YÜKSEK

EMEKLİ

8

DURMUŞ FEVZİ

AKSU

YÜKSEK

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ

9

BEYHAN

HÜKÜM

ORTA

SERBEST

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SERHAT

KÖROĞLU

YÜKSEK

KAMU YÖNETİCİSİ

2

GÖKHAN

CIGALI

ORTA

İŞ İNSANI

3

MUSTAFA

ÇOBAN

ORTA

SERBEST MESLEK

4

MURAT

EMİR

YÜKSEK

EKONOMİST

5

AHMET

UZUN

ORTA

GEMİ KAPTANI

SİİRT İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

S. NO

ADI

SOYADI

MİLLET PARTİSİ

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ŞÜKRÜ

SIRDAŞ

YÜKSEK

İŞLETMECİ

2

BURCU

DEMİRCİ İYİCİ

SERBEST YÜKSEK

3

MEHMET

AKKAYA

İLK

EMEKLİ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SAİT

AKÇAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

ROJA

SERİN

YÜKSEK

SOSYOLOG

3

NECATİ

KARTAL

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GÜLTEN

GÜLEL

ORTA

ÖN MUHASEBE İŞÇİSİ

2

ERKAN YÜCEL

ARSLAN

YÜKSEK

İKTİSATÇI

3

EMRE

TÜRKER

YÜKSEK

MAKİNE MÜHENDİSİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YAKUP

DALKIÇ

ORTA

İŞÇİ

2

MERYEM

BALTA

YÜKSEK

İŞÇİ

3

İLYAS

KANATLI

ORTA

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FERHAT

ÇELEPKOLU

YÜKSEK AVUKAT

2

MEHMET YİĞİT

ÖZGENÇ

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

PINAR

YÜKSEK

YÜKSEK

İŞÇİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

İNCEARIK

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

2

YILMAZ

ÇAKAY

ORTA

TİCARET

3

ONUR TUNA

DEMİRCİ

ORTA

TİCARET

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KADİR

ÖZTÜRK

YÜKSEK

SERBEST

2

BURAK

KÜÇÜK

ORTA

SERBEST

3

ÇAĞDAŞ

ÇEK

YÜKSEK

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MELİKE

NAZLI ER

ORTA

SERBEST

2

MEHMET EYYÜP

KIZILKAN

YÜKSEK

SERBEST

3

MEHMET ŞERİF

EKMEN

İLK

ESNAF

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MERVAN

GÜL

YÜKSEK

JEOLOJİ MÜHENDİSİ

2

FEYZİ

SEVGİLİ

YÜKSEK

DİĞER ÜNİVERSİTE VE YÜKSEK OKUL ÖĞRETİM ÜYELERİ

3

LOKMAN

ÖZCAN

YÜKSEK

DİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

UMUT

BARDAK

YÜKSEK

MÜTEAHHİT

2

ATAULLAH

BAYAV

ORTA

İŞ ADAMI

3

FATİH

EĞİLMEZ

ORTA

İŞ ADAMI

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NECDET

KAYRA

YÜKSEK

AVUKAT

2

İSMAİL

KESKİN

YÜKSEK

İNŞAAT TEKNİKERİ

3

OKAN

IŞIKTAŞ

ORTA

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TUNCER

BAKIRHAN

YÜKSEK

SİYASETÇİ

2

SABAHAT

ERDOĞAN SARITAŞ ORTA

İŞÇİ

3

ABDULLAH

ÇETİN

ORTA

SİYASETÇİ

ADALET BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FIRAT

TEĞİN

ORTA

SERBEST

2

MURAT

ÇAPAN

ORTA

SERBEST MESLEK

3

GÜNAY

GÜMÜŞ

YÜKSEK

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MAHMUT

KARALAR

İLK

İŞ İNSANI

2

SERKAN

ÖZTÜRK

İLK

İŞ İNSANI

3

EŞREF

YEŞİLYURT ORTA

SERBEST MESLEK

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BERFİN

KAYA

YÜKSEK

İŞÇİ

2

NURULLAH

ERDOĞAN

ORTA

İŞÇİ

3

YAKUP

YAVUZ

İLK

İŞÇİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DENİZ BARAN

DEMİR

YÜKSEK

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ

2

YILMAZ

ŞENER

YÜKSEK

FİZİK ÖĞRETMENİ

3

KEMAL

YILDIZ

İLK

SERBEST MESLEK

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

UMUT

DAYANAN

YÜKSEK

AVUKAT

2

DENİZ

ACAR

YÜKSEK

UZMAN DOKTOR

3

MEHMET ZAKİR

KIZILAY

YÜKSEK

VERİ GİRİŞ PERSONELİ

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TUBA

SOLMAZ

YÜKSEK

SİYASET BİLİMCİ

2

SERVET

TARDUŞ

ORTA

DİĞER

3

ABDULMECİT

NAS

ORTA

DİĞER

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FATİME

DELİL

İLK

SERBEST

2

MEHMET ŞEYHMUS

EKİNCİ

ORTA

SERBEST

3

HASAN TAHSİN

KESKİN

ORTA

SERBEST

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EDİP

EKER

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

FATİH BAHATTİN

CANTÜRK

ORTA

İŞ İNSANI

SİNOP İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MAHMUT

EROL

YÜKSEK

SERBEST

2

MUZAFFER FIRAT

CAĞALOĞLU

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NEBİLE

ÖZDEMİR

YÜKSEK

EMEKLİ

2

NİMET

TATLI

İLK

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EMİNE ARZU

KAYHAN DİZDAROĞLU

YÜKSEK

İKTİSATÇI

2

NAZIM HİKMET

EKMEKÇİ

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MURAT

UZUN

YÜKSEK

İŞÇİ

2

ZEYNEP

ÇİÇEK

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MAKBULE

GÖLPUNAR

YÜKSEK

İŞÇİ

2

MAHMUT MAHİR

ARSLAN

ORTA

İŞÇİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

OĞUZ KAAN

AÇIKBAŞ

ORTA

SERBEST MESLEK

2

ERDİNÇ

ÖZTAŞ

ORTA

SERBEST MESLEK

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HASAN

ÇORUM

YÜKSEK

SERBEST

2

UĞUR CAN

ÖCAL

YÜKSEK

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TANER

DİNÇKURT

YÜKSEK

YATIRIM DANIŞMANI

2

FATİH

ÇELİKEL

ORTA

ÖZEL GÜVENLİK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NAZIM

MAVİŞ

YÜKSEK

SİYASET BİLİMCİ

2

SEYİT ALİ

ÇETİN

YÜKSEK

YÖNETİCİ (PERAKENDE TİCARET)

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

ÇINAR

İLK

SERBEST

2

ERCAN

ERDOĞAN

ORTA

TEKNİSYEN

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İSMAİL

BÜYÜKKAYIKÇI

ORTA EĞİTİMCİ

2

HASAN

ATAMAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YILDIZ

ÖZBEK

YÜKSEK

EMEKLİ

2

AHMET

YORKUN

İLK

ESNAF

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NURHAN

ÇAYLI

ORTA

ÇİFTÇİ

2

ÇAĞLA

KURT

ORTA

ESNAF

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YUNUS

KARAL

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

HACI AHMET

TEZCAN

ORTA

İŞ İNSANI

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DURSUN

GÖKÇEGİL

ORTA

ESNAF

2

ERCAN

ALTUNBAŞ

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BAYRAM

ÇAKIR

ORTA

EMEKLİ

2

SÜLEYMAN

ÖZER

ORTA

EMEKLİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ

GÜLEP

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

2

HALİL İBRAHİM

ARSLANBAŞ

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FATMA

SOYSAL

İLK

EMEKLİ

2

SERDAR

ALAY

ORTA

EMEKLİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BARIŞ

KARADENİZ

YÜKSEK

EKONOMİST MALİ DANIŞMAN

2

ŞEVKET

TERKAN

YÜKSEK

TIP DOKTORU

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YILMAZ

ŞANLAN

ORTA

ESNAF

2

BAKİ

TAŞKIRAN

YÜKSEK

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EMRULLAH

GÜNEŞ

ORTA

ESNAF

2

DİNCER

NİŞAN

ORTA

ESNAF

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALTAY

ACAR

ORTA

SERBEST

2

HASAN SUPHİ

ÜNÜR

ORTA

SERBEST

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