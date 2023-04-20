YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (18)

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.
Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:
OSMANİYE İLİ ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|MİLLET PARTİSİ
ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HALİL İBRAHİM
|BOZOĞLAN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|2
|AYKUT
|BESNEK
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|3
|İBRAHİM
|BAYAZITOĞLU
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|4
|SIDIKA
|BOZOĞLAN
|YÜKSEK
|EĞİTMEN
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NURİYE
|YÜZER
|İLK
|SERBEST/ÖZEL
|2
|NUSRET
|ÖZDEMİR
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|3
|NİHAT
|DOĞAN
|İLK
|SERBEST/ÖZEL
|4
|BELGİN
|POLAT
|İLK
|SERBEST
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ERHAN
|KURT
|YÜKSEK
|ECZACI
|2
|MURAT
|KÖKEN
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|SONER
|ÇEVİKBAŞ
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|OZAN
|SABUNCU
|ORTA
|ECZACI TEKNİSYENİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HAKAN
|KAZAN
|İLK
|İŞÇİ
|2
|GAMZE
|TOPANLIK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|CENGİZ
|ORAL
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|FERİDE ZAHİDE
|TÜRKMEN
|İLK
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ECE DENİZ
|KARABACAK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|2
|FATİH
|AYDINLI
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|BARAN
|GÜL
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|OKTAY
|TOK
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TÜLAY
|DOĞAN
|ORTA
|REHBER EĞİTİMCİ
|2
|ERDEM
|TAŞTEPE
|ORTA
|OTO TAMİRCİ
|3
|EMİNE
|ARSLAN
|YÜKSEK
|MUHASEBE
|4
|ZİYA
|YAKIŞIR
|İLK
|BÖREKÇİ
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BEKİR LEVENT
|ERSOYLU
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|MELİSA
|EVİN
|ORTA
|MUHASEBECİ
|3
|FURKAN
|İMADOĞLU
|İLK
|SERBEST
|4
|ALİ BERAT
|ERKARGIN
|YÜKSEK
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YÜCEL
|ABİDİNOĞLU
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|KÜRŞAT
|NACAR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|ZELİHA
|ÖZKALE
|YÜKSEK
|LABORANT
|4
|TÜLAY
|ERKUL
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DERYA
|YANIK
|YÜKSEK
|HUKUKÇU
|2
|ŞEYDİ
|GÜLSOY
|YÜKSEK
|SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR
|3
|İLYAS
|YİĞİT
|YÜKSEK
|EMLAKÇI
|4
|MESUT
|TOKUR
|YÜKSEK
|EMLAKÇI
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|AYDIN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|CENGİZ
|ERDURAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|MAHMUT
|SEVEN
|ORTA
|ESNAF
|4
|EKREM
|TÜRKMEN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DEVLET
|BAHÇELİ
|YÜKSEK
|İKTİSATÇI
|2
|RUHİ
|ERSOY
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM ÜYESİ
|3
|HAKAN
|HAKKOYMAZ
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|4
|ALİ FUAT
|KARDAŞ
|YÜKSEK
|ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SEVGÜL
|AYDİN
|İLK
|EV KADINI
|2
|ZİYA
|BAYRAM
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|SEREN
|ELATAŞ
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|SABAHATTİN
|OKUDUCU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SABİHA
|GÜNDÜZALP
|ORTA
|EĞİTMEN
|2
|MUSTAFA
|DÜZENLİ
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|3
|ONUR
|TOSUNÖZ
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|BURAK
|SARIBIYIK
|ORTA
|İŞÇİ
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HÜSEYİN
|DEMİR
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|MUHAMMED
|ORHAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|MAZLUM
|CİRASUN
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|MUHAMMED
|İRCİ
|ORTA
|SERBEST
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CEBRAİL
|KAHVECİOĞLU
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|2
|RAMAZAN
|YAKUT
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|3
|AHMET MALİK
|GÜVEL
|YÜKSEK
|KAMU YÖNETİMİ
|4
|ABDULLAH
|AŞSIZ
|ORTA
|HEMŞİR
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BÜLENT
|SAY
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|GÜLAY
|ÇAPAR
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|3
|OSMAN
|KÜÇÜKOSMANOĞLU
|ORTA - İŞÇİ
|4
|EKREM
|YILDIZ
|ORTA
|İŞÇİ
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ECDAT
|GÜVEL
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|2
|SADULLAH
|MERT
|İLK
|ÇİFTÇİ
|3
|MEHMET NURİ
|BÖRÜBAN
|ORTA
|RESSAM
|4
|BAHADIR
|BERKYEZ
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ASU
|KAYA
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|2
|ÜNAL
|KOKSAL
|YÜKSEK
|MALI MÜŞAVİR
|3
|MEHMET ORHUN
|DÖĞÜŞCÜ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|RIZA
|TEKEREK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ELİF
|LOĞOGLU
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|2
|MEHMET
|DEMİR
|YÜKSEK
|DİĞER
|3
|ADEM
|KIDIK
|YÜKSEK
|DOKTOR
|4
|FATİH
|KILIÇ
|ORTA
|DİĞER
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|OKTAY
|AYDOĞDU
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|ALPEREN ENES
|BİNBOĞA
|YÜKSEK
|ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
|3
|AYŞE
|ÇAKAR
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|FAHRİCAN
|AVCI
|ORTA
|ACİL TIP TEKNİSYENİ
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YUNUS
|DİNDAR
|ORTA
|MUHASEBECİ
RİZE İLİ ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
|S.
|NO
|ADI
|SOYADI
|MİLLET PARTİSİ
ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ RIZA
|ALTINSOY
|ORTA
|GAZETECİ
|2
|İBRAHİM
|YALÇINKAYA
|İLK
|İŞÇİ
|3
|KADİR
|OCAK
|ORTA
|İŞÇİ
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AZAD
|SAĞNIÇ
|ORTA
|YAZAR
|2
|MURAT
|NEGİZ
|İLK
|İŞÇİ
|3
|SALİH
|ERYAĞAL
|İLK
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EMİNE
|EMİN
|ORTA
|EMEKLİ MEMUR
|2
|SULTAN VEDAT
|BAŞKAN
|ORTA
|BOYACI
|3
|ARİF HİKMET
|BASA
|YÜKSEK
|EMEKLİ MUHASEBECİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÜMRAN
|KARUL
|YÜKSEK
|SAĞLIK EMEKÇİSİ
|2
|UMUTCAN
|KARAMAN
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|NURGÜL
|SARI KAYA
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|SOL PARTİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YENER
|PİRİM
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|EMİNE
|ERTAŞ
|ORTA
|EV KADINI
|3
|ÖZLEM
|AFACAN
|ORTA
|EV KADINI
|GENÇ PARTİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET AKİF
|KABA
|ORTA
|MARANGOZ
|2
|SERKAN
|KABA
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|3
|SERMİN
|DEMİRCİ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|MEMLEKET PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ATTİLA
|KAYHAN
|ORTA
|SERBEST
|2
|NİHAL
|DEMİR
|ORTA
|SERBEST
|3
|FURKAN
|KAZMAZ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ENSAR
|ÖZÇELİK
|ORTA
|İŞADAMI
|2
|NEJLA
|KURTULUŞ
|ORTA
|ESNAF
|3
|AYDIN
|DERECİ
|YÜKSEK
|ESNAF
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUHAMMED
|AVCI
|YÜKSEK
|TARİHÇİ
|2
|HARUN
|MERTOĞLU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|YILMAZ
|KATMER
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET AKİF
|ZERDECİ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|SAMET
|ŞİŞMAN
|YÜKSEK
|FİNANS
|3
|MÜMİN
|BAKIRCI
|ORTA
|ESNAF
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|RECEP
|BAKIRCI
|YÜKSEK
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|2
|REMZİ
|KUTANOĞLU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|YUNUS EMRE
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYŞE
|BEKAR
|ORTA
|SERBEST
|2
|NECMETTİN
|DURMUŞ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|ALİ HAMDİ
|CUVELEK
|ORTA
|EMEKLİ
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BİLSAY
|KANAT
|YÜKSEK
|VETERİNER
|2
|METİN
|KARADENİZ
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|3
|AYBÜKE
|GEZEREL
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÇİLEM
|NARLI
|ORTA
|EV HANIMI
|2
|MİKAİL
|BAYRAM
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|MEHMET
|KILIÇ
|İLK
|İŞ İNSANI
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|UYGUR
|ORTA
|SERBEST
|2
|ŞABAN
|YILDIZ
|ORTA
|SERBEST
|3
|RIDVAN
|YILDIZ
|ORTA
|SERBEST
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YUSUF
|KABA
|ORTA
|ANTRENÖR
|2
|TALAT ALİ
|KÜNDEŞ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|GİZEM
|KARACA
|İLK
|İŞÇİ
MİLLİ YOL PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SERDAR
|BALCI
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|ABDUL KADİR
|KARAHAN
|İLK
|EMEKLİ
|3
|TUNCAY
|TAYLAN
|ORTA
|MUHASEBECİ
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SALİH
|ÖKSÜZ
|YÜKSEK
|LOJİSTİK UZMANI
|2
|ERDOĞAN
|BAKOĞLU
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|KASIM YÜCEL
|BABUÇÇUOĞLU
|YÜKSEK
|İKTİSAT
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ZEHRA
|ÖĞÜR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|BAYRAM
|BAŞKAN
|İLK
|İŞ İNSANI
|3
|FİLİZ
|KARAER
|ORTA
|İŞ İNSANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TAHSİN
|OCAKLI
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|2
|KOKSAL
|TOPTAN
|ORTA
|SERBEST
|3
|MUHAMMET
|YILDIZ
|YÜKSEK
|MOBİLYA VE DEKARASYON
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|RECEP
|KÖSE
|ORTA
|SERBEST
|2
|AFGAN
|BONCUKÇU
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|HAYDAR
|KANDEMİR
|İLK
|ESNAF
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GÖKHAN
|AKYILDIZ
|YÜKSEK
|ELEKTRONİK TEKNİKERİ
|2
|DAVUT
|YAZICI
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|YUSUF
|SARI
|YÜKSEK
|BİLGİSAYAR BİLİŞİM
SAKARYA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
|MİLLET PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUHAMMET EMRE
|KOÇOĞLU
|YÜKSEK
|SANAYİCİ
|2
|BÜLENT
|ÇAĞLAR
|YÜKSEK
|YAZILIMCI
|3
|NURCAN
|YILDIRIM
|İLK
|SERBEST
|4
|HALUK
|BİLGİN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|5
|HASAN
|ALÇELİK
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|6
|SEYİT ALİ
|AKDENİZ
|ORTA
|MOBİLYA
|7
|EYÜP
|BAŞ
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|8
|İBRAHİM
|IŞIK
|ORTA
|FOTOĞRAFÇI
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BİLGEN
|AYDIN
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|SERHAT
|ENGİN
|ORTA
|işçi
|3
|AYGÜL
|DOĞAN
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|4
|EMİNE YEŞİM
|KART
|İLK
|İŞÇİ
|5
|ALİ
|ÇIĞ
|İLK
|İŞÇİ
|6
|NEVZAT
|EREN
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|7
|NAZIM
|ARINLIK
|İLK
|İŞÇİ
|8
|MURAT
|KIRAK
|İLK
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GÜVEN
|ALTUN
|YÜKSEK
|MOBİLYA TEKNİKERİ
|2
|ECRİN
|KÖKLÜ
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|3
|VOLKAN
|DAĞLI
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|4
|DERYA
|ÜNLÜ
|YÜKSEK
|TURİST REHBERİ
|5
|NACİYE GÖKSÜN
|ÖZHAN
|YÜKSEK
|TASARIMCI
|6
|NALE
|EYLİK
|YÜKSEK
|EMEKLİ BANKACI
|7
|EREN
|DEĞİRMENCİ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|8
|GÖKHAN
|DİNÇ
|YÜKSEK
|HAYVAN KUAFÖRÜ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ
|AKGÜL
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|BERJİN
|ALP
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|HALİL
|EREL
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|ABDURRAHMAN
|İLHAN
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|VOLKAN
|ARSLAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|6
|DİLEK
|GÜNSEL DOĞAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|7
|ERCAN
|ÖTÜNÇ
|ORTA
|İŞÇİ
|8
|EMRE
|CAN
|ORTA
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİMERDAN
|ÇELİK
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|HÜSEYİN
|GENÇ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|MEHMET
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|4
|MİYASE
|ÇELİK
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|ÖZGÜR
|ERGÜN
|ORTA
|REKLAMCI
|6
|SELAMETTİN
|PULAT
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|7
|SEVGİ
|DEMİR
|ORTA
|EV KADINI
|8
|ŞEYMA
|DEDE
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BURÇİN
|ŞAHİNDUR
|YÜKSEK
|GAYRİMENKUL DANIŞMANI
|2
|SUAT
|DOĞAN
|ORTA
|SERBEST
|3
|ALİ
|KÖSELE
|ORTA
|GAYRİMENKUL DANIŞMANI
|4
|MUHAMMET
|KARAOĞLU
|ORTA
|EMLAKÇI
|5
|MURAT
|AKTÜRK
|ORTA
|KAYNAK OPERATÖRÜ
|6
|ÖZGÜR
|EKER
|YÜKSEK
|SERBEST
|7
|NÜSRET
|OCAKÇI
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|8
|KERİM
|YAPICI
|YÜKSEK
|TASARIM
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FATMA
|KURTULUŞ
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|YASİN
|GÖNÜL
|ORTA
|SERBEST
|3
|SAFFET
|KILIÇARSLAN
|ORTA
|SERBEST
|4
|ONUR MEHMET
|AKIN
|ORTA
|SERBEST
|5
|ÇAĞDAŞ
|ÖZ
|ORTA
|SERBEST
|6
|EMRE
|KEY
|ORTA
|SERBEST
|7
|FATİH YÜŞA
|ÜNLÜ
|ORTA
|SERBEST
|8
|ÜMİT ERCAN
|KARAPEKMEZ
|ORTA
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CENGİZ
|BAYAR
|ORTA
|MÜTEAHHİT
|2
|ADNAN
|YILMAZ
|ORTA
|D. SANATÇISI
|3
|AYŞE
|GÜLGÜL
|İLK
|İŞADAMI
|4
|NAYİM
|YOLÇU
|ORTA
|İŞADAMI
|5
|YALÇIN
|YAŞAR
|ORTA
|ESNAF
|6
|ÖMER
|KARAYEL
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|7
|SENANUR
|YAŞAR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|8
|GÖKHAN
|DEMİROĞLU
|ORTA
|ESNAF
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|LÜTFİ
|BAYRAKTAR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ÇİĞDEM
|ERDOĞAN ATABEK
|YÜKSEK - EĞİTİM ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|3
|ALİ
|İNCİ
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ (PERAKENDE TİCARET)
|4
|ERTUĞRUL
|KOCACIK
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|5
|MURAT
|KAYA
|YÜKSEK
|DİĞER BELEDİYE BAŞ KANLARI
|6
|AKİF ADNAN
|DİZER
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ (GENEL)
|7
|KÜRŞAT
|KILIÇ
|ORTA
|GRAFİK TASARIMCISI
|8
|RAHMİ CAN
|ŞEŞEN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HASAN
|ÇINAR
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|2
|NURULLAH
|ALTINTAŞ
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|3
|BİRAN
|YASA
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|4
|BEYZA
|ÇÖMLEKÇİOĞLU
|YÜKSEK
|TÜCCAR
|5
|SAMET
|BİNGAL
|ORTA
|İŞÇİ TEMSİLCİSİ
|6
|OKTAY
|AYGIN
|ORTA
|SERBEST
|7
|CİHAN
|BAŞER
|ORTA
|ESNAF
|8
|MURAT
|KARAKOÇ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUHAMMED LEVENT
|BÜLBÜL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|AHMET ZİYA
|AKAR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|HÜSEYİN
|EKŞİ
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|4
|SEZER
|ŞENGÖZ
|YÜKSEK
|İNŞAAT TEKNİKERİ
|5
|YAŞAR
|AYGÜNEŞ
|ORTA
|ESNAF
|6
|ŞÜKÜR
|SALİH
|ORTA
|İŞ İNSANI
|7
|NESRİN
|BURNAZOĞLU
|ORTA
|EV HANIMI
|8
|ALİ
|HALİL
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SELAHATTİN
|YILMAZ
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|2
|NAHİDE
|DOĞAN
|ORTA
|EV KADINI
|3
|İBRAHİM
|ÇELİK
|ORTA
|EMEKLİ
|4
|FİLİZ
|TURAK
|İLK
|EV KADINI
|5
|FETHİ
|BULUŞ
|İLK
|ESNAF
|6
|HÜSEYİN
|ATILGAN
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|7
|MERAL
|ATMAN
|ORTA
|EV KADINI
|8
|HÜSEYİN
|KAYA
|İLK
|SERBEST
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SAADET
|DİRİARIN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|PELİN
|SÖNMEZ
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|UĞUR
|ALET
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|İNCİNUR
|ALA
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|5
|PELİN
|KISA
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|6
|ŞEVVAL LEYLA
|KOCAMAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|7
|YUNUS EMRE
|GÖÇENOĞLU
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|8
|ONUR
|YANAR
|YÜKSEK
|AŞÇI
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BEYTULLAH
|ÇETİN
|İLK
|SERBEST
|2
|MEVLÜT
|ÇETİN
|ORTA
|SERBEST
|3
|BARAN
|İPEK
|ORTA
|SERBEST
|4
|MERT
|BOZKURT
|ORTA
|SERBEST
|5
|SERHAT
|TÜRK
|ORTA
|SERBEST
|6
|ULAŞ
|EROL
|YÜKSEK
|SERBEST
|7
|FARUK
|ERKUŞ
|ORTA
|SERBEST
|8
|MEHMET HARUN
|İMOK
|ORTA
|SERBEST
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CİHAN
|CAF
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|FATMA
|ARITÜRK
|ORTA
|SERBEST
|3
|ŞAH HÜSEYİN
|URAL
|ORTA
|ESNAF
|4
|FERİT
|ARITÜRK
|ORTA
|SERBEST
|5
|SERKAN
|ÖNAL
|ORTA
|OTOMOTİV
|6
|EMRAH
|YELTEKİN
|ORTA
|SERBEST
|7
|ŞENTÜRK
|İRĞA
|İLK
|SERBEST
|8
|ELMAS
|ÇAKIR
|ORTA
|SERBEST
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NEVİN
|ŞARKAYA
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|RIDVAN
|ÖZEL
|İLK
|EMEKLİ
|3
|İHSAN
|BOZGUN
|İLK
|ESNAF
|4
|ÇİĞDEM
|KÜNDEŞ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|5
|BÜLENT
|GÖKSAL
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|TUBA
|KAYA
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|SÜLEYMAN SERGEN
|GENÇ
|YÜKSEK
|LABORANT
|8
|MEHMET
|KAPLAN
|İLK
|İŞÇİ
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HÜDAVERDİ
|KERVANKIRAN
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|2
|LATİF
|YALÇIN
|ORTA
|ESNAF
|3
|MELAHAT
|ÜZGÜN
|İLK
|SERBEST MESLEK
|4
|MUSTAFA MURAT
|KARAHAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|5
|FATİH
|YILMAZER
|ORTA
|EMLAKSEKTÖRÜ
|6
|DENİZ
|AKTAY
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|7
|BELGİN
|ARISOY
|ORTA
|BAYAN MODA TASARIMCISI
|8
|ÖZCAN
|EFE
|ORTA
|İŞ İNSANI
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BAHTİYAR
|BODUR
|ORTA
|TELEVİZYONCU
|2
|MELİKE
|TOY
|ORTA
|TEKNİK RESSAM
|3
|AYLİN
|KUM
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|4
|MELİH
|ERSÜKMEN
|ORTA
|EMEKLİ İŞÇİ
|5
|MEHMET
|DİV
|ORTA
|EMEKLİ İŞÇİ
|6
|ERDİ
|TURAN
|ORTA
|GAZETECİ
|7
|ŞENOL
|KORKMAZ
|ORTA
|EMEKLİ İŞÇİ
||
|8
|ESRA
|KÖSE
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYÇA
|TAŞKENT
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|ECEVİT
|KELEŞ
|YÜKSEK
|HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSİ
|3
|KAMİL
|ÖZKAN
|YÜKSEK
|S.M.M.M /BAĞIMSIZ DENETÇİ
|4
|AZİZE
|ÇEROĞLU
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|EMEL
|AKÇİL
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|6
|GÜNDÜZ KADİR
|GENÇCAN
|ORTA
|Fİ NANS
|7
|ALİ FETHİ
|GÜRLER
|YÜKSEK
|AVUKAT
|8
|ÖZER
|ÖZÇINAR
|ORTA
|İŞ İNSANI ÇİFTÇİ
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÜMİT
|DİKBAYIR
|ORTA
|İŞ ADAMI
|2
|SELÇUK
|KILIÇ AS LAN
|YÜKSEK
|DİĞER
|3
|ARZU
|AKÇALIŞKAN
|ORTA
|ESNAF
|4
|EDİZSERDİP
|DOKUMACI
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|DUYGU
|ÇETİNKAYA ACAR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|YUNUS
|AYDEMİR
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|7
|ALPER
|ALPAY
|YÜKSEK
|ECZACI
|8
|HAKAN
|BAYKAL
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET
|ÇEVİK
|İLK
|SERBEST
|2
|KÜBRA
|GÜÇLÜ
|ORTA
|SERBEST
|3
|HÜLYA
|KESER
|ORTA
|SERBEST
|4
|OĞUL CAN
|AVCI
|ORTA
|SERBEST
|5
|GÖKALP
|AVCI
|ORTA
|SERBEST
|6
|KENAN
|ŞAKAR
|İLK
|SERBEST
|7
|EMİN
|ATİK
|ORTA
|SERBEST
|8
|SERCAN
|SANCAKLI
|ORTA
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CİHAN
|KOLİP
|YÜKSEK
|UZMAN DOKTOR
|2
|SALİH SUPHİ
|GÜNEY
|ORTA
|İŞLETMECİ
|3
|MUHAMMET CÜNEYT
|SARIMERT
|YÜKSEK
|ORGANİZATÖR
|4
|SERAP
|AKAR
|YÜKSEK
|SİGORTACI
|5
|EMEL
|ATIŞ
|ORTA
|ESNAF
|6
|AYKUT
|AKMAN
|ORTA
|TEKNİKER
|7
|ÖMER
|YILMAZ
|ORTA
|TEKNİSYEN
|8
|KEREM
|ÇİFTÇİ
|YÜKSEK
|REKLAMCI
SAMSUN İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
|MİLLET PARTİSİ
|M/10
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|EROL
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|2
|ŞAHİN
|ÇETİN
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|GÜRKAN
|DAŞTAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|ATANUR
|ÇELİK
|ORTA
|SERBEST
|5
|YAKUP
|SAYGICI
|ORTA
|SERBEST
|6
|SERDAR
|BAYKUŞ
|YÜKSEK
|TURİZMCİ
|7
|MUSTAFA FARUK
|ÇINAR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|8
|NEZİHA
|KARCI
|YÜKSEK
|SERBEST
|9
|İBRAHİM
|TOPALOĞLU
|YÜKSEK
|ESNAF
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMETŞAH
|EREN
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|SACİDE RÜMEYSA
|TEĞİN
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|3
|ERDAL
|DAĞIDIR
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|İBRAHİM
|DURSUN
|ORTA
|işçi
|5
|AZAD
|EREN
|ORTA
|işçi
|6
|DENİZ
|KAHRAMAN
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|7
|İBRAHİM
|ARSLAN
|İLK
|SERBEST/ÖZEL
|8
|MEHMET EMİN
|ATİK
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|9
|MEHMET
|KARACA
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TAMER
|YİĞİT
|YÜKSEK
|METAL İŞÇİSİ
|2
|ADEM
|AYKAN
|ORTA
|ESNAF
|3
|GÜLSER
|AKSOY
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|4
|KEMAL MURAT
|KIRÇALI
|ORTA
|İŞSİZ
|5
|FERDİ
|AK
|YÜKSEK
|SAHA GÖREVLİSİ
|6
|SEDAT
|KASIMOĞLU
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|RAMAZAN
|İNAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|8
|NECDET
|BULUT
|ORTA
|REKLAMCI
|9
|TOLGA KAAN
|ATEŞLİ
|ORTA
|GAZETECİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALPEREN
|KANDEMİR
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|ZEYNEP
|KARAYEL
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|SERPİL
|GÖÇEMEN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|4
|TAYFUN
|DAĞLI
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|5
|DİLAN
|KARATAY
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|6
|SİNAN DENİZ
|ORHAN
|YÜKSEK
|MİMAR
|7
|KADİR
|KÜÇÜKALTUN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|8
|ECEM GÜLEN
|ÇALIŞKAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|9
|NİLAY
|DALYAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SILA
|YEŞİLTEPE
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|2
|AHMET
|ÖZÇELİK
|İLK
|EMEKLİ
|3
|EMELDENİZ
|SAYMAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|EZGİ
|KALE
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|5
|KARDELEN
|AKIN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|6
|AYŞEGÜL
|TEKKELİ
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|RECEP
|BÜYÜK
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|8
|İSMET
|GÜNDÜZ
|YÜKSEK
|ESNAF
|9
|ÖMER
|AVCI
|YÜKSEK
|ESNAF
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FUNDA
|ŞEN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|2
|KADEM
|ÖZTÜRK
|İLK
|MOBİLYA İMALATÇISI
|3
|EROL
|AYAKTA
|YÜKSEK
|ANTRENÖR
|4
|ZAFER
|GÖĞNE
|İLK
|MÜTEAHHİT
|5
|SAİT SİNAN
|VARLI
|YÜKSEK
|ECZACI
|6
|HASRET
|DOYMAZ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|7
|MURAT
|ÖZDEMİR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|8
|FATİH MUHAMMET
|AKEKİN
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|9
|RECAİ
|KOCA
|ORTA
|İSÇİ
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|RECEP
|KILIÇ
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|MUALLA GÜLŞAH
|BÖLÜKBAŞ
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|RÜSTEM
|KARA
|ORTA
|SERBEST
|4
|SEYİT AHMET
|KOÇAK
|ORTA
|SERBEST
|5
|ALİ
|YILMAZ
|YÜKSEK
|SERBEST
|6
|SAVAŞ
|YALÇIN
|YÜKSEK
|SERBEST
|7
|DOĞUKAN
|EKİZ
|ORTA
|SERBEST
|8
|ALPTEKİN
|ÖZÇELİK
|ORTA
|SERBEST
|9
|MEHMET MERT
|COŞAR
|YÜKSEK
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BAHADIR
|ŞAHİN
|ORTA
|SERBEST
|2
|ERDAL
|AVCI
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|YILMAZ
|AKKUŞ
|ORTA
|TİCARET
|4
|AYSEL
|KESİM
|İLK
|ESNAF
|5
|RESUL
|SARAÇOĞLU
|İLK
|İŞÇİ
|6
|YAVUZ
|YETER
|ORTA
|ESNAF
|7
|SADETTİN
|SÖNMEZ
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|8
|RAMAZAN
|ÖRSEL
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|9
|YAKUP
|SELVİ
|İLK
|ESNAF
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|MUŞ
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|2
|ÇİĞDEM
|KARAASLAN
|YÜKSEK
|PEYZAJ MİMARI
|3
|YUSUF ZİYA
|YILMAZ
|YÜKSEK
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|4
|ORHAN
|KIRCALI
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|ERSAN
|AKSU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|MÜCAHİT
|YILMAZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|HAVVA
|ŞEN SAYGIN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|8
|UĞUR
|ETLİ
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|9
|İRFAN
|ŞENOCAK
|ORTA
|İŞLETMECİ (GENEL)
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YAŞAR
|YAZICI
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|CANER
|BİLGİN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|HALİL İBRAHİM
|DEMİRELLİ
|ORTA
|ESNAF
|4
|MUSTAFA
|BARUTÇU
|ORTA
|İŞ İNSANI
|5
|MUHAMMED İSA
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|ÖZCAN
|GÜLEÇİN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|7
|MURAT
|ARSLAN
|ORTA
|ESNAF
|8
|RECEP
|SEZEN
|ORTA
|ESNAF
|9
|HÜSAMETTİN
|DEMİR
|ORTA
|ÖZEL GÜVENLİK
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İLYAS
|TOPSAKAL
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|2
|ABDULLAH
|KARAPIÇAK
|ORTA
|ESNAF
|3
|HÜSEYİN
|DEMİR
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|4
|BERFİN
|KARA
|YÜKSEK
|MİMAR
|5
|YUNİS
|AKSU
|ORTA
|İŞ İNSANI
|6
|YAŞAR
|DURSUN
|ORTA
|ESNAF
|7
|İBRAHİM
|YÜKSEL
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|8
|HAMİ
|KORKMAZLI
|YÜKSEK
|AVUKAT
|9
|ABDÜLVAHİT
|VARDAR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EMEL
|ZENGİN ÇAKIR
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|2
|SAVAŞ
|KARADUMAN
|İLK
|EMEKLİ
|3
|MENEKŞE
|TÜREN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|4
|MAHMUT
|SÜRMELİ
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|GÜNER
|KARADUMAN
|ORTA
|EMEKLİ
|6
|VEDAT
|ÜNAL
|ORTA
|EMEKLİ
|7
|AHMET
|YALÇIN
|ORTA
|SERBEST
|8
|OSMAN
|BAYRAK
|YÜKSEK
|SERBEST
|9
|ORHAN GAZİ
|KOFOĞLU
|YÜKSEK
|SERBEST
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ARSLAN
|BOLAT
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ÖZGE
|GÖKSU
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|TUNAHAN
|GÖK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|ONUR
|ÇELİK
|YÜKSEK
|İKTİSAT
|5
|GÜLCAY
|KAYA
|ORTA
|MUHASEBE
|6
|HİLMİ
|ÖZDEMİR
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|ARAL
|DEMİRCAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|8
|KEMAL SERDAR
|ELBİR
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|9
|BUSE BADE
|İSKENT
|YÜKSEK
|SATIŞ DESTEK UZMANI
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FATİH
|TATAR
|İLK
|SERBEST
|2
|OSMAN TANER
|TOKMAK
|ORTA
|SERBEST
|3
|HATİCE
|AKSOY
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|SELİN
|KARAKUM
|ORTA
|SERBEST
|5
|MURAT
|ALTUNAY
|İLK
|SERBEST
|6
|HASAN
|AKGÜL
|İLK
|SERBEST
|7
|OKTAY
|TERCAN
|ORTA
|SERBEST
|8
|ÖMER
|GÜN
|ORTA
|SERBEST
|9
|EMİNE
|KOKSAL
|ORTA
|SERBEST
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YASİN
|ÇAM
|ORTA
|YÖNETİCİ
|2
|İBRAHİM
|GÜNAL
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|SONER
|BAKIR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|SÜLEYMAN
|KAYA
|ORTA
|İŞ İNSANI
|5
|CANER
|KİLİM
|ORTA
|İŞ İNSANI
|6
|CANER
|TEKİNASLAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|7
|MEHMET
|KIRAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|8
|AZMİ
|BOYAR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|9
|MERVE
|ÇAM
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İLKNUR
|ADEKA
|İLK
|İŞÇİ
|2
|DERVİŞ ALİ
|AĞAÇLI
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|3
|İBRAHİM HAKKI
|ÇATLI
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|4
|BÜLENT
|KORKMAZ
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|ENDER
|GÜRTAN
|İLK
|EMEKLİ
|6
|MURAT
|KÖSE
|İLK
|İŞÇİ
|7
|ECEM KIVILCIM
|KORKMAZ
|ORTA
|İŞÇİ
|8
|MİTAT
|PEKTOPAL
|ORTA
|İŞÇİ
|9
|ULAŞ
|YILDIZ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HAYDAR
|ÇOLAK
|YÜKSEK
|İMALATÇI
|2
|LÜTFİ
|KARA
|İLK
|İŞÇİ
|3
|AYHAN
|ÇOLAK
|YÜKSEK
|EMEKLİ İŞÇİ
|4
|ALİ MURAT
|ENGİN
|YÜKSEK
|TELEVİZYONCU
|5
|MUSTAFA
|KILIÇ
|ORTA
|EMEKLİ İŞÇİ
|6
|EMEK
|KAYNAK
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|7
|ASLI SEZEN
|SEZGİN
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|8
|İRFAN YİĞİT
|ŞİMDİ
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|9
|EYLÜL
|YILDIRIM
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ABDULLAH
|ERDOĞAN
|YÜKSEK
|GÜZELLİK UZMANI
|2
|FUNDA
|DOĞAN HELVACI
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|MURAT
|AKASYA
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|ALEYNA ZEYNEP
|FİDAN
|İLK
|İŞ İNSANI
|5
|DOĞUKAN
|ERDİNÇ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|6
|FATMA GÜZEL
|KURNAZ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|7
|ÜMİT
|ÖZKAN
|İLK
|ESNAF
|8
|ABDULLAH
|AYDIN
|ORTA
|ESNAF
|9
|YASEMİN
|GÜNEY
|ORTA
|İŞ İNSANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MURAT
|ÇAN
|YÜKSEK
|GENEL CERRAHI UZMANI
|2
|MEHMET
|KARAMAN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|3
|MUSTAFA
|YEŞİLYURT
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|4
|NAZAN
|GÜNEYSU
|YÜKSEK
|ECZACI
|5
|MEHMET
|ÖZDAĞ
|YÜKSEK
|ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
|6
|SUAT
|YILDIZ
|YÜKSEK
|HARİTA KADASTRO TEKNİKERİ
|7
|NEŞE
|KANGÜLEÇ
|YÜKSEK
|İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
|8
|NİLSU İREM
|KOÇYİĞİT BAHADIR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|9
|ÖZLER
|YILMAZ
|YÜKSEK
|JEOLOJİ MÜHENDİSİ
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ERHAN
|USTA
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|2
|İMREN NİLAY
|TÜFEKÇİ
|YÜKSEK
|İŞ KADINI
|3
|AHMET
|KARKUCAK
|YÜKSEK
|DOKTOR
|4
|YUNUS
|GÜN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|BİRSEN
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
|6
|HALİL İBRAHİM
|YALGIN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|EFE
|AYDIN
|YÜKSEK
|BİLİŞİM UZMANI
|8
|UFUK
|GÜLŞEN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|9
|KAZIM CAN
|ŞEN
|YÜKSEK
|ESNAF
ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YAŞAR
|KARAHAN
|YÜKSEK
|MİMAR
|2
|HAKAN
|KESER
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|ÖDÜL
|SANAROĞLU BUYRUK
|YÜKSEK
|İSTATİSTİKÇİ
|4
|BOZKURT OĞUZ
|SINAR
|YÜKSEK
|DOKTOR
|5
|BURAK
|YAZICI
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|6
|FİRDEVS EMİNE
|ÇAKIR
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|7
|HAYDAR
|AKSU
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|8
|DURMUŞ FEVZİ
|AKSU
|YÜKSEK
|İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ
|9
|BEYHAN
|HÜKÜM
|ORTA
|SERBEST
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SERHAT
|KÖROĞLU
|YÜKSEK
|KAMU YÖNETİCİSİ
|2
|GÖKHAN
|CIGALI
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|MUSTAFA
|ÇOBAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|4
|MURAT
|EMİR
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|5
|AHMET
|UZUN
|ORTA
|GEMİ KAPTANI
SİİRT İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|MİLLET PARTİSİ
ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ŞÜKRÜ
|SIRDAŞ
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|2
|BURCU
|DEMİRCİ İYİCİ
|SERBEST YÜKSEK
|3
|MEHMET
|AKKAYA
|İLK
|EMEKLİ
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SAİT
|AKÇAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|ROJA
|SERİN
|YÜKSEK
|SOSYOLOG
|3
|NECATİ
|KARTAL
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GÜLTEN
|GÜLEL
|ORTA
|ÖN MUHASEBE İŞÇİSİ
|2
|ERKAN YÜCEL
|ARSLAN
|YÜKSEK
|İKTİSATÇI
|3
|EMRE
|TÜRKER
|YÜKSEK
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YAKUP
|DALKIÇ
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|MERYEM
|BALTA
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|3
|İLYAS
|KANATLI
|ORTA
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FERHAT
|ÇELEPKOLU
|YÜKSEK AVUKAT
|2
|MEHMET YİĞİT
|ÖZGENÇ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|PINAR
|YÜKSEK
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|İNCEARIK
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|2
|YILMAZ
|ÇAKAY
|ORTA
|TİCARET
|3
|ONUR TUNA
|DEMİRCİ
|ORTA
|TİCARET
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KADİR
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|BURAK
|KÜÇÜK
|ORTA
|SERBEST
|3
|ÇAĞDAŞ
|ÇEK
|YÜKSEK
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MELİKE
|NAZLI ER
|ORTA
|SERBEST
|2
|MEHMET EYYÜP
|KIZILKAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|MEHMET ŞERİF
|EKMEN
|İLK
|ESNAF
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MERVAN
|GÜL
|YÜKSEK
|JEOLOJİ MÜHENDİSİ
|2
|FEYZİ
|SEVGİLİ
|YÜKSEK
|DİĞER ÜNİVERSİTE VE YÜKSEK OKUL ÖĞRETİM ÜYELERİ
|3
|LOKMAN
|ÖZCAN
|YÜKSEK
|DİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|UMUT
|BARDAK
|YÜKSEK
|MÜTEAHHİT
|2
|ATAULLAH
|BAYAV
|ORTA
|İŞ ADAMI
|3
|FATİH
|EĞİLMEZ
|ORTA
|İŞ ADAMI
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NECDET
|KAYRA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|İSMAİL
|KESKİN
|YÜKSEK
|İNŞAAT TEKNİKERİ
|3
|OKAN
|IŞIKTAŞ
|ORTA
|GÜVENLİK GÖREVLİSİ
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TUNCER
|BAKIRHAN
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|2
|SABAHAT
|ERDOĞAN SARITAŞ ORTA
|İŞÇİ
|3
|ABDULLAH
|ÇETİN
|ORTA
|SİYASETÇİ
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FIRAT
|TEĞİN
|ORTA
|SERBEST
|2
|MURAT
|ÇAPAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|3
|GÜNAY
|GÜMÜŞ
|YÜKSEK
|SERBEST
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MAHMUT
|KARALAR
|İLK
|İŞ İNSANI
|2
|SERKAN
|ÖZTÜRK
|İLK
|İŞ İNSANI
|3
|EŞREF
|YEŞİLYURT ORTA
|SERBEST MESLEK
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BERFİN
|KAYA
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|NURULLAH
|ERDOĞAN
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|YAKUP
|YAVUZ
|İLK
|İŞÇİ
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DENİZ BARAN
|DEMİR
|YÜKSEK
|TÜRKÇE ÖĞRETMENİ
|2
|YILMAZ
|ŞENER
|YÜKSEK
|FİZİK ÖĞRETMENİ
|3
|KEMAL
|YILDIZ
|İLK
|SERBEST MESLEK
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|UMUT
|DAYANAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|DENİZ
|ACAR
|YÜKSEK
|UZMAN DOKTOR
|3
|MEHMET ZAKİR
|KIZILAY
|YÜKSEK
|VERİ GİRİŞ PERSONELİ
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TUBA
|SOLMAZ
|YÜKSEK
|SİYASET BİLİMCİ
|2
|SERVET
|TARDUŞ
|ORTA
|DİĞER
|3
|ABDULMECİT
|NAS
|ORTA
|DİĞER
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FATİME
|DELİL
|İLK
|SERBEST
|2
|MEHMET ŞEYHMUS
|EKİNCİ
|ORTA
|SERBEST
|3
|HASAN TAHSİN
|KESKİN
|ORTA
|SERBEST
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EDİP
|EKER
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|FATİH BAHATTİN
|CANTÜRK
|ORTA
|İŞ İNSANI
SİNOP İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
|MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MAHMUT
|EROL
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|MUZAFFER FIRAT
|CAĞALOĞLU
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NEBİLE
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|NİMET
|TATLI
|İLK
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EMİNE ARZU
|KAYHAN DİZDAROĞLU
|YÜKSEK
|İKTİSATÇI
|2
|NAZIM HİKMET
|EKMEKÇİ
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MURAT
|UZUN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|ZEYNEP
|ÇİÇEK
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MAKBULE
|GÖLPUNAR
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|MAHMUT MAHİR
|ARSLAN
|ORTA
|İŞÇİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|OĞUZ KAAN
|AÇIKBAŞ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|2
|ERDİNÇ
|ÖZTAŞ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HASAN
|ÇORUM
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|UĞUR CAN
|ÖCAL
|YÜKSEK
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TANER
|DİNÇKURT
|YÜKSEK
|YATIRIM DANIŞMANI
|2
|FATİH
|ÇELİKEL
|ORTA
|ÖZEL GÜVENLİK
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NAZIM
|MAVİŞ
|YÜKSEK
|SİYASET BİLİMCİ
|2
|SEYİT ALİ
|ÇETİN
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ (PERAKENDE TİCARET)
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|ÇINAR
|İLK
|SERBEST
|2
|ERCAN
|ERDOĞAN
|ORTA
|TEKNİSYEN
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İSMAİL
|BÜYÜKKAYIKÇI
|ORTA EĞİTİMCİ
|2
|HASAN
|ATAMAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YILDIZ
|ÖZBEK
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|AHMET
|YORKUN
|İLK
|ESNAF
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NURHAN
|ÇAYLI
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|2
|ÇAĞLA
|KURT
|ORTA
|ESNAF
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YUNUS
|KARAL
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|HACI AHMET
|TEZCAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DURSUN
|GÖKÇEGİL
|ORTA
|ESNAF
|2
|ERCAN
|ALTUNBAŞ
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BAYRAM
|ÇAKIR
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|SÜLEYMAN
|ÖZER
|ORTA
|EMEKLİ
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ
|GÜLEP
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|2
|HALİL İBRAHİM
|ARSLANBAŞ
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FATMA
|SOYSAL
|İLK
|EMEKLİ
|2
|SERDAR
|ALAY
|ORTA
|EMEKLİ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BARIŞ
|KARADENİZ
|YÜKSEK
|EKONOMİST MALİ DANIŞMAN
|2
|ŞEVKET
|TERKAN
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YILMAZ
|ŞANLAN
|ORTA
|ESNAF
|2
|BAKİ
|TAŞKIRAN
|YÜKSEK
|ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EMRULLAH
|GÜNEŞ
|ORTA
|ESNAF
|2
|DİNCER
|NİŞAN
|ORTA
|ESNAF
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALTAY
|ACAR
|ORTA
|SERBEST
|2
|HASAN SUPHİ
|ÜNÜR
|ORTA
|SERBEST
(Sürecek)