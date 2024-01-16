YSK, 2024 mahalli idareler genel seçimleri için aday listelerinin verilme yöntemini belirledi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimleri için aday listelerinin verilmesinde uyulması gereken yönteme ilişkin kararını Resmi Gazete'de yayınladı. Buna göre; aday listeleri 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar il ve ilçe seçim kurullarına verilecek.

YSK'nın 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimleri için aday listelerinin verilmesinde uyulması gereken yönteme ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınladı.

YSK'nın kararına göre; siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği ile il genel meclisi üyeliklerine ilişkin aday listelerini ilçe seçim kurullarına; büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına verecek.

Aday listeleri en geç 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar il ve ilçe seçim kurullarına teslim edilecek.

Bağımsız aday olacaklar ise 7 bin 228 TL'yi mal sandığına yatırdıktan sonra makbuzu da dilekçeye ekleyerek il ve ilçe seçim kurullarına 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar başvurabilecek.