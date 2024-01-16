Üye Girişi
Haberler

YSK, 2024 mahalli idareler genel seçimleri için aday listelerinin verilme yöntemini belirledi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimleri için aday listelerinin verilmesinde uyulması gereken yönteme ilişkin kararını Resmi Gazete'de yayınladı. Aday listeleri 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar il ve ilçe seçim kurullarına verilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimleri için aday listelerinin verilmesinde uyulması gereken yönteme ilişkin kararını Resmi Gazete'de yayınladı. Buna göre; aday listeleri 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar il ve ilçe seçim kurullarına verilecek.

YSK'nın 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimleri için aday listelerinin verilmesinde uyulması gereken yönteme ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınladı.

YSK'nın kararına göre; siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği ile il genel meclisi üyeliklerine ilişkin aday listelerini ilçe seçim kurullarına; büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına verecek.

Aday listeleri en geç 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar il ve ilçe seçim kurullarına teslim edilecek.

Bağımsız aday olacaklar ise 7 bin 228 TL'yi mal sandığına yatırdıktan sonra makbuzu da dilekçeye ekleyerek il ve ilçe seçim kurullarına 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar başvurabilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

Yüksek Seçim Kurulu Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

16 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 16 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 16 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 16 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 16 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 16 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 16 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Okullar ikinci dönem açılmayacak mı? Ara tatil sonrası okul yok mu 2024? 16 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 16 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 16 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi neden yok, yeni bölüm neden yayınlanmadı? Kabine toplantısı ne zaman? Bu haftaki Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! 15-16 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title