Yozgat emniyetinden "Kadına el kalkamaz" uygulaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yozgat emniyetinden "Kadına el kalkamaz" uygulaması

AA - Ömer Ertuğrul - Güncel
 - Güncelleme:
Yozgat emniyetinden 'Kadına el kalkamaz' uygulaması

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık eğitimi verilmesi kapsamında sürücü ve yolculara, "Kadına el kalkamaz" kısa filmini izletti.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık eğitimi verilmesi kapsamında sürücü ve yolculara, "Kadına el kalkamaz" kısa filmini izletti.

Muslubelen uygulama noktasında araçları durduran polisler, "Yaşam tüneli"nde sürücü ve yolculara İçişleri Bakanlığı tarafından kamu spotu olarak hazırlatılan "Kadına el kalkamaz" kısa filmini izletirken, kadınlara da Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgi verdi.

Uygulamaya katılan kadın sürücülerden Seda Yılmazer, Sivas'tan Ankara'ya gittiklerini belirterek, uygulamadan memnun kaldığını söyledi.

Bu tür uygulamaların farkındalık oluşturduğunu belirten Yılmazer, "KADES uygulamasını biliyorum, inşallah hiçbir kadın kullanma gereği duymaz. Uygulama yapan emniyet ekiplerimize teşekkür ediyorum." dedi.

AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü Yozgat KADES Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title