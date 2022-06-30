Yozgat emniyetinden "Kadına el kalkamaz" uygulaması Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık eğitimi verilmesi kapsamında sürücü ve yolculara, "Kadına el kalkamaz" kısa filmini izletti. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık eğitimi verilmesi kapsamında sürücü ve yolculara, "Kadına el kalkamaz" kısa filmini izletti. Muslubelen uygulama noktasında araçları durduran polisler, "Yaşam tüneli"nde sürücü ve yolculara İçişleri Bakanlığı tarafından kamu spotu olarak hazırlatılan "Kadına el kalkamaz" kısa filmini izletirken, kadınlara da Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgi verdi. Uygulamaya katılan kadın sürücülerden Seda Yılmazer, Sivas'tan Ankara'ya gittiklerini belirterek, uygulamadan memnun kaldığını söyledi. Bu tür uygulamaların farkındalık oluşturduğunu belirten Yılmazer, "KADES uygulamasını biliyorum, inşallah hiçbir kadın kullanma gereği duymaz. Uygulama yapan emniyet ekiplerimize teşekkür ediyorum." dedi. AA / Ömer Ertuğrul - Güncel İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü Yozgat KADES Güncel Haberler

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