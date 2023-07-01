Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasında sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu. Tren, sinyalizasyon ve bariyer sisteminin olmaması sebebiyle otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, trenin beklemesi nedeniyle yolculardan biri polisten yardım istedi.

Yolcu treni otomobile çarptı: Sürücü yara almadan kurtuldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasında facianın eşiğinden dönüldü. Trenin çarptığı sürücü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada edirne'den hareket ederek İstanbul Halkalı Tren Garına giden 68015 sefer sayılı yolcu treni, hemzemin geçide yaklaştığı sırada İstanbul - Edirne Yüksek Hızlı Tren çalışmaları sebebiyle kaldırılan sinyalizasyon ve bariyer sisteminin olmaması sebebiyle Hakan Şenol'un yönetimindeki 39 NH 363 plakalı otomobille çarpıştı. Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, aracın kaldırıma çalışmaları sebebiyle 412 yolcusu ile olay yerinde bekleyen tren 1 saat sonra yeniden hareket etti. Trenin uzun süre beklenmesine tepki gösteren yolculardan biri; "Yeni doğum yaptım, çocuğum var. Sürekli ağlıyor, durmuyor" diyerek polisten yardım istedi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.