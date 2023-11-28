Yoğun kar yağışı ve fırtınadan kapanan Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı Van'ın yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışı ve fırtınadan dolayı kapanan Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı.

Yoğun kar yağışı ve fırtınadan kapanan Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı

VAN - Van'ın yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışı ve fırtınadan dolayı kapanan Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı.

Van'da 4-5 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen çığ facialarında 42 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda vatandaşın yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray karayolu, yoğun kar yağışı ile birlikte çığ riskine karşı tedbir amaçlı ulaşıma kapatılıyor. Dün etkili olan kar yağışı ve fırtınadan dolayı ulaşıma kapatılan yol, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yol tek şeritten ulaşıma açıldı. Ekiplerin yol genişletme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtınadan dolayı kapatılan Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki Tendürek Geçidi de ulaşıma açıldı.