YILIN OLAYLARI 2022 - EYLÜL (4) Güncel Haberler İSTANBUL AVCILAR'DA 4 METROBÜSÜN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 99 KİŞİ YARALANDIİki metrobüsün kafa kafaya çarpışması şoförün sözleri (Araç İçi Kamera) Metrobüs kazasının yaşandığı yer Yoldan geçen araçların içinden kaza yeri görüntüleri Kazada yaralananlar Kaza bölgesi İBB trafik kamerası görüntüleri... İSTANBUL AVCILAR'DA 4 METROBÜSÜN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 99 KİŞİ YARALANDI İki metrobüsün kafa kafaya çarpışması şoförün sözleri (Araç İçi Kamera) Metrobüs kazasının yaşandığı yer Yoldan geçen araçların içinden kaza yeri görüntüleri Kazada yaralananlar Kaza bölgesi İBB trafik kamerası görüntüleri Yaşanan can pazarı Metrobüs kazasının yaşandığı bölge Kazada yaralananlar Yolcuların yürüyerek gidişleri Kaza sonrası metrobüslerden inerek yürüyen bazı vatandaşların bariyerlerin altından geçerek D-100 karayoluna girmesi Metrobüs yolunda yürüyen yayalar Kapatılan E-5 otoyolu (dron) Yaralıların ambulansa taşınması CHARLES'IN İNGİLTERE'NİN YENİ KRALI OLDUĞU RESMEN İLAN EDİLDİ Londra'da St. James Sarayı'nda düzenlenen tören Açıklama yapılması Kral 3. Charles'ın konuşması PAKİSTAN'IN SİNDH EYALETİ GENELİNDE SEL FELAKETİ YAŞANDI Selin vurduğu bölgeden detaylar (helikopter ile havadan görüntüleme) Selde hayatını kaybeden bir çocuğun cenazesi başında ağlayanlar Sel bölgesinde bot ve tekne kullanarak ulaşım sağlayan kişiler Su altında kalan evler Su altında kalan dükkanlar Boğazlarına kadar sel suyuna batmış olan insanların yol almaya çalışması Çatılarda bekleyenler Suya gömülmüş akaryakıt istasyonu Teknelerle ulaşım sağlayan insanlar Bir yerden başka bir yere yüzerek gitmeye çalışan bir selzede Açık havada sel sularının yanında berbere tıraş olan biri Sel sularının arasında günlük hayatına devam etmeye çalışanlar Türk Kızılay'ı yetkililerinin çadır ve yardım malzemeleri dağıtması İSTANBUL AVCILAR'DA 4 METROBÜSÜN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 99 KİŞİ YARALANDI (9 EYLÜL) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da 4 metrobüsün karıştığı kazanın, sürücünün seyir esnasında baygınlık geçirmesinden kaynaklandığını, kazada 117 kişinin yaralandığını bildirdi. CHARLES'IN İNGİLTERE'NİN YENİ KRALI OLDUĞU RESMEN İLAN EDİLDİ (10 EYLÜL) İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Charles'ın ülkenin yeni kralı olduğu Londra'da St. James Sarayı'nda düzenlenen törenle resmen duyuruldu. İlk kez televizyonlardan canlı yayınlanan törene, Kraliyet Danışma Meclisi Üyeleri (Privy Counsellors) Prens William, Charles'ın eşi Camilla, ülkenin eski Başbakanları David Cameron, Gordon Brown ve Tony Blair katıldı. PAKİSTAN'IN SİNDH EYALETİ GENELİNDE SEL FELAKETİ YAŞANDI (10 EYLÜL) Pakistan'da yaşanan sel felaketi sebebiyle Sindh eyaletinde okulların yüzde 40'ı yıkıldı. Okulların yüzde 40'ının yıkıldığı Sindh'te bu durum 16 binden fazla okulun kullanılamayacağı anlamına geliyor. Yıkılan okulların yanı sıra 2 bin 500'den fazla okul yardım kampına dönüştürüldü. Sel felaketi sebebiyle tahliye edilen 65 binden fazla aile bu okullara yerleştirildi. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Tragger Avcılar Güncel Haberler

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