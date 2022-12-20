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YILIN OLAYLARI 2022 - EYLÜL (4)

Güncel Haberler

İSTANBUL AVCILAR'DA 4 METROBÜSÜN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 99 KİŞİ YARALANDIİki metrobüsün kafa kafaya çarpışması şoförün sözleri (Araç İçi Kamera) Metrobüs kazasının yaşandığı yer Yoldan geçen araçların içinden kaza yeri görüntüleri Kazada yaralananlar Kaza bölgesi İBB trafik kamerası görüntüleri...

İSTANBUL AVCILAR'DA 4 METROBÜSÜN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 99 KİŞİ YARALANDI

İki metrobüsün kafa kafaya çarpışması şoförün sözleri (Araç İçi Kamera)

Metrobüs kazasının yaşandığı yer

Yoldan geçen araçların içinden kaza yeri görüntüleri

Kazada yaralananlar

Kaza bölgesi İBB trafik kamerası görüntüleri

Yaşanan can pazarı

Metrobüs kazasının yaşandığı bölge

Kazada yaralananlar

Yolcuların yürüyerek gidişleri

Kaza sonrası metrobüslerden inerek yürüyen bazı vatandaşların bariyerlerin altından geçerek D-100 karayoluna girmesi

Metrobüs yolunda yürüyen yayalar

Kapatılan E-5 otoyolu (dron)

Yaralıların ambulansa taşınması

CHARLES'IN İNGİLTERE'NİN YENİ KRALI OLDUĞU RESMEN İLAN EDİLDİ

Londra'da St. James Sarayı'nda düzenlenen tören

Açıklama yapılması

Kral 3. Charles'ın konuşması

PAKİSTAN'IN SİNDH EYALETİ GENELİNDE SEL FELAKETİ YAŞANDI

Selin vurduğu bölgeden detaylar (helikopter ile havadan görüntüleme)

Selde hayatını kaybeden bir çocuğun cenazesi başında ağlayanlar

Sel bölgesinde bot ve tekne kullanarak ulaşım sağlayan kişiler

Su altında kalan evler

Su altında kalan dükkanlar

Boğazlarına kadar sel suyuna batmış olan insanların yol almaya çalışması

Çatılarda bekleyenler

Suya gömülmüş akaryakıt istasyonu

Teknelerle ulaşım sağlayan insanlar

Bir yerden başka bir yere yüzerek gitmeye çalışan bir selzede

Açık havada sel sularının yanında berbere tıraş olan biri

Sel sularının arasında günlük hayatına devam etmeye çalışanlar

Türk Kızılay'ı yetkililerinin çadır ve yardım malzemeleri dağıtması

İSTANBUL AVCILAR'DA 4 METROBÜSÜN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 99 KİŞİ YARALANDI (9 EYLÜL)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da 4 metrobüsün karıştığı kazanın, sürücünün seyir esnasında baygınlık geçirmesinden kaynaklandığını, kazada 117 kişinin yaralandığını bildirdi.

CHARLES'IN İNGİLTERE'NİN YENİ KRALI OLDUĞU RESMEN İLAN EDİLDİ (10 EYLÜL)

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Charles'ın ülkenin yeni kralı olduğu Londra'da St. James Sarayı'nda düzenlenen törenle resmen duyuruldu.

İlk kez televizyonlardan canlı yayınlanan törene, Kraliyet Danışma Meclisi Üyeleri (Privy Counsellors) Prens William, Charles'ın eşi Camilla, ülkenin eski Başbakanları David Cameron, Gordon Brown ve Tony Blair katıldı.

PAKİSTAN'IN SİNDH EYALETİ GENELİNDE SEL FELAKETİ YAŞANDI (10 EYLÜL)

Pakistan'da yaşanan sel felaketi sebebiyle Sindh eyaletinde okulların yüzde 40'ı yıkıldı. Okulların yüzde 40'ının yıkıldığı Sindh'te bu durum 16 binden fazla okulun kullanılamayacağı anlamına geliyor. Yıkılan okulların yanı sıra 2 bin 500'den fazla okul yardım kampına dönüştürüldü. Sel felaketi sebebiyle tahliye edilen 65 binden fazla aile bu okullara yerleştirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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