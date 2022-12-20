YILIN OLAYLARI 2022 - EYLÜL (4)
Güncel Haberler
İSTANBUL AVCILAR'DA 4 METROBÜSÜN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 99 KİŞİ YARALANDIİki metrobüsün kafa kafaya çarpışması şoförün sözleri (Araç İçi Kamera) Metrobüs kazasının yaşandığı yer Yoldan geçen araçların içinden kaza yeri görüntüleri Kazada yaralananlar Kaza bölgesi İBB trafik kamerası görüntüleri...
İSTANBUL AVCILAR'DA 4 METROBÜSÜN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 99 KİŞİ YARALANDI
İki metrobüsün kafa kafaya çarpışması şoförün sözleri (Araç İçi Kamera)
Metrobüs kazasının yaşandığı yer
Yoldan geçen araçların içinden kaza yeri görüntüleri
Kazada yaralananlar
Kaza bölgesi İBB trafik kamerası görüntüleri
Yaşanan can pazarı
Metrobüs kazasının yaşandığı bölge
Kazada yaralananlar
Yolcuların yürüyerek gidişleri
Kaza sonrası metrobüslerden inerek yürüyen bazı vatandaşların bariyerlerin altından geçerek D-100 karayoluna girmesi
Metrobüs yolunda yürüyen yayalar
Kapatılan E-5 otoyolu (dron)
Yaralıların ambulansa taşınması
CHARLES'IN İNGİLTERE'NİN YENİ KRALI OLDUĞU RESMEN İLAN EDİLDİ
Londra'da St. James Sarayı'nda düzenlenen tören
Açıklama yapılması
Kral 3. Charles'ın konuşması
PAKİSTAN'IN SİNDH EYALETİ GENELİNDE SEL FELAKETİ YAŞANDI
Selin vurduğu bölgeden detaylar (helikopter ile havadan görüntüleme)
Selde hayatını kaybeden bir çocuğun cenazesi başında ağlayanlar
Sel bölgesinde bot ve tekne kullanarak ulaşım sağlayan kişiler
Su altında kalan evler
Su altında kalan dükkanlar
Boğazlarına kadar sel suyuna batmış olan insanların yol almaya çalışması
Çatılarda bekleyenler
Suya gömülmüş akaryakıt istasyonu
Teknelerle ulaşım sağlayan insanlar
Bir yerden başka bir yere yüzerek gitmeye çalışan bir selzede
Açık havada sel sularının yanında berbere tıraş olan biri
Sel sularının arasında günlük hayatına devam etmeye çalışanlar
Türk Kızılay'ı yetkililerinin çadır ve yardım malzemeleri dağıtması
İSTANBUL AVCILAR'DA 4 METROBÜSÜN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 99 KİŞİ YARALANDI (9 EYLÜL)
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da 4 metrobüsün karıştığı kazanın, sürücünün seyir esnasında baygınlık geçirmesinden kaynaklandığını, kazada 117 kişinin yaralandığını bildirdi.
CHARLES'IN İNGİLTERE'NİN YENİ KRALI OLDUĞU RESMEN İLAN EDİLDİ (10 EYLÜL)
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Charles'ın ülkenin yeni kralı olduğu Londra'da St. James Sarayı'nda düzenlenen törenle resmen duyuruldu.
İlk kez televizyonlardan canlı yayınlanan törene, Kraliyet Danışma Meclisi Üyeleri (Privy Counsellors) Prens William, Charles'ın eşi Camilla, ülkenin eski Başbakanları David Cameron, Gordon Brown ve Tony Blair katıldı.
PAKİSTAN'IN SİNDH EYALETİ GENELİNDE SEL FELAKETİ YAŞANDI (10 EYLÜL)
Pakistan'da yaşanan sel felaketi sebebiyle Sindh eyaletinde okulların yüzde 40'ı yıkıldı. Okulların yüzde 40'ının yıkıldığı Sindh'te bu durum 16 binden fazla okulun kullanılamayacağı anlamına geliyor. Yıkılan okulların yanı sıra 2 bin 500'den fazla okul yardım kampına dönüştürüldü. Sel felaketi sebebiyle tahliye edilen 65 binden fazla aile bu okullara yerleştirildi.