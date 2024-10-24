İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı ( Tusaş ) Tesisi'ne düzenlenen terör saldırısında şehit sayısı 5'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, hain saldırıyla ilgili "Büyük ihtimalle PKK'nın yaptığıyla ilgili, değerlendirmemiz bu. Kimlik tespitlerini, diğer delillerin netleşmesiyle bunları paylaşacağız" ifadelerini kullandı. Peki, Cengiz Coşkun kimdir? ( Tusaş ) Şehit Kalite Kontrolcü Cengiz Coşkun kaç yaşında, nereli?

KAHRAMAN'KAZAN^DA NE OLDU?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine gündüz saatlerinde terör saldırısı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Terör saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Maalesef şehit sayımız 5 oldu, toplam yaralı sayımız 22. Saldırının oluş şekli PKK'yı işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralıları ziyaret etti. Yerlikaya, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Şehit sayımız maalesef 5 oldu. Toplam yaralı sayımız 22. 7 yaralımız burada yatıyor. 1 hastamız taburcu oldu, 2'si taburcu olmak üzere. Dolayısıyla 19 yarılımızın tedavi süreçleri hastanede devam ediyor. Geçmiş olsun diyorum, Rabbim onları teşkilatımıza, aziz milletimize bağışlasın" dedi.

Şehit Cengiz Coşkun hakkında bilgiler paylaşıldığına sayfamızda yayınlanacaktır.