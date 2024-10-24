Üye Girişi
Haberler

Cengiz Coşkun kimdir? (TUSAŞ) Şehit Kalite Kontrolcü Cengiz Coşkun kaç yaşında, nereli?

Cengiz Coşkun kimdir? (TUSAŞ) Şehit Kalite Kontrolcü Cengiz Coşkun kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine gündüz saatlerinde terör saldırısı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Terör saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Maalesef şehit sayımız 5 oldu, toplam yaralı sayımız 22. Saldırının oluş şekli PKK'yı işaret ediyor." ifadelerini kullandı. Peki,Cengiz Coşkun kimdir? (TUSAŞ) Şehit Kalite Kontrolcü Cengiz Coşkun kaç yaşında, nereli?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı ( Tusaş ) Tesisi'ne düzenlenen terör saldırısında şehit sayısı 5'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, hain saldırıyla ilgili "Büyük ihtimalle PKK'nın yaptığıyla ilgili, değerlendirmemiz bu. Kimlik tespitlerini, diğer delillerin netleşmesiyle bunları paylaşacağız" ifadelerini kullandı. Peki, Cengiz Coşkun kimdir? ( Tusaş ) Şehit Kalite Kontrolcü Cengiz Coşkun kaç yaşında, nereli?

KAHRAMAN'KAZAN^DA NE OLDU?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine gündüz saatlerinde terör saldırısı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Terör saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Maalesef şehit sayımız 5 oldu, toplam yaralı sayımız 22. Saldırının oluş şekli PKK'yı işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralıları ziyaret etti. Yerlikaya, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Şehit sayımız maalesef 5 oldu. Toplam yaralı sayımız 22. 7 yaralımız burada yatıyor. 1 hastamız taburcu oldu, 2'si taburcu olmak üzere. Dolayısıyla 19 yarılımızın tedavi süreçleri hastanede devam ediyor. Geçmiş olsun diyorum, Rabbim onları teşkilatımıza, aziz milletimize bağışlasın" dedi.

Şehit Cengiz Coşkun hakkında bilgiler paylaşıldığına sayfamızda yayınlanacaktır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Haberler.com Özel Soğuk Haber Güncel Yaşam TUSAŞ

TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi

Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi

 Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti

TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti

 Cevdet Yılmaz'dan 'Güvenlik zafiyeti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

'Güvenlik zafiyeti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama
Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri

İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
Google Doodle Maanfasen'i Kutladı maanfasen Doodle Ekranına Taşındı Rojava neresi, Rojava nerede? Rojava hangi ülkede? Türkiye BRICS'e girerse ne olur, neler değişir? Esas Oğlan dizisi hangi kanalda, hangi platformda yayınlanıyor? Twitter ne zaman açılacak, ne zaman düzelir? 24 Ekim Twitter düzeldi mi? 24 Ekim Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? 24 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? 24 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Balık, Akrep burcu yorumu! 24 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Hudutsuz Sevda neden yok? Hudutsuz Sevda yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? 24 Ekim Perşembe Hudutsuz Sevda günü mü değişti, hangi gün yayınlanıyor? Siyah Kalp neden yok? Siyah Kalp yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı (7.BÖLÜM)? 24 Ekim Perşembe Siyah Kalp günü mü değişti, hangi gün yayınlanıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.