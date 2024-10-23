Alex'in kalemini kıran Antalyaspor yönetimi, yerine Fenerbahçe'nin eski hocasını getiriyor
Sezon başında büyük umutlarla takımın başına getirilen Alex de Souza ile 9 maçta sadece 2 galibiyet alan Antalyaspor, 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Alex'in kredisinin bitmesinin ardından harekete geçen kulüp yönetimi, Emre Belözoğlu ile teknik direktörlük görüşmelerine başladı. Daha önce Fenerbahçe RAMS Başakşehir ve Ankaragücü'nü çalıştıran Belözoğlu'nun, Antalyaspor ile iki yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Süper Lig ekibi Antalyaspor, sezon başında büyük umutlarla sözleşme imzaladığı teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayımayı planlıyor.
SADECE 2 MAÇ KAZANABİLDİ
Futbolculuğu ile akıllara kazınan Alex de Souza, teknik direktörlüğünü üstlendiği Antalyaspor ile çıktığı 9 maçta yalnızca 2 galibiyet alırken, 5 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.
EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞÜLÜYOR
Antalyaspor da son olarak Galatasaray maçında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Alex de Souza ile yolları ayırma kararı aldı. Kulüp yönetimi, teknik direktör olarak Ankaragücü Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir'i de çalıştıran Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı ve olumlu yanıt aldı. Belözoğlu ile iki yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.