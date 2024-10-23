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Alex'in kalemini kıran Antalyaspor yönetimi, yerine Fenerbahçe'nin eski hocasını getiriyor

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Sezon başında büyük umutlarla takımın başına getirilen Alex de Souza ile 9 maçta sadece 2 galibiyet alan Antalyaspor, 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Alex'in kredisinin bitmesinin ardından harekete geçen kulüp yönetimi, Emre Belözoğlu ile teknik direktörlük görüşmelerine başladı. Daha önce Fenerbahçe RAMS Başakşehir ve Ankaragücü'nü çalıştıran Belözoğlu'nun, Antalyaspor ile iki yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Süper Lig ekibi Antalyaspor, sezon başında büyük umutlarla sözleşme imzaladığı teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayımayı planlıyor.

SADECE 2 MAÇ KAZANABİLDİ

Futbolculuğu ile akıllara kazınan Alex de Souza, teknik direktörlüğünü üstlendiği Antalyaspor ile çıktığı 9 maçta yalnızca 2 galibiyet alırken, 5 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Antalyaspor da son olarak Galatasaray maçında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Alex de Souza ile yolları ayırma kararı aldı. Kulüp yönetimi, teknik direktör olarak Ankaragücü Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir'i de çalıştıran Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı ve olumlu yanıt aldı. Belözoğlu ile iki yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Alex'in kalemini kıran Antalyaspor yönetimi, yerine Fenerbahçe'nin eski hocasını getiriyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Emre Belözoğlu Emre Belezoğlu Alex De Souza Antalyaspor Ankaragücü Fenerbahçe Başakşehir Spor

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Yorumlar (5)

man over:

Türkiyedeki yöneticiler iyice kafayı yemişler.9 haftada hocamı değiştirilir.Sanki şampiyonluğa oynuyorlar.Bundan önceki yıllar ile aynı başlangıcı yapmış. En çok iyi olsaydı ankaragücünü kümeye oynatmazdı.

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Seydo:

Ankaragücü’nü küme düşürdü, şimdi bunları da düşürür.

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İlker Taş:

Alex niye gidiyo ki?

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Emrehan Ozgen:

Anlaşılan Antalya Fenerin bahçesi oldu. İndir paraları, Fener’in şampiyonluğu için yol aç. Yapamadın mı… git, yenisi gelsin. Antalya’yı düşünen mi var.

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Emre Yiğit:

Antalyaspor sen kaç sezondur 9 haftada aynı başlıyorsun sezona yani bu Alex'in suçu mu

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