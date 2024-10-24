Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a, saat 15.26'da terör saldırısı gerçekleştirildi. Peki,Zahide Güçlü kimdir? (TUSAŞ) Şehit Makine Mühendisi Zahide Güçlü kaç yaşında, nereli?

ŞEHİT ZAHİDE GÜÇLÜ KİMDİR?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne düzenlenen terör saldırısında şehit sayısı 5'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, hain saldırıyla ilgili "Büyük ihtimalle PKK'nın yaptığıyla ilgili, değerlendirmemiz bu. Kimlik tespitlerini, diğer delillerin netleşmesiyle bunları paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

TUSAŞ'ta görev yapan Zahide Güçlü, mesai arkadaşlarıyla birlikte terör saldırısına uğradı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, Güçlü'nün de aralarında bulunduğu 22 kişi yaralandı. Ağır yaralanan başmühendis, şehit düştü.

Feci olayın detayları yürekleri dağladı. Zahide Güçlü'nün, saldırının gerçekleştiği sırada eşinin kendisine gönderdiği evlilik yıldönümü çiçeğini almak için aşağı indiği ve tam o esnada teröristlerin kurşunlarına maruz kaldığı belirlendi.