'Yeşil İz Gönüllüleri'nden çevre farkındalığı: Trafo boyadılar, sahili temizlediler

SAMSUN - Samsun'da elektrik şirketi çalışanlarından oluşan 'Yeşil İz Gönüllüleri', 'Dünya Temizlik Günü' dolayısıyla çevre farkındalığı oluşturmak için trafo boyadı, sahil temizliği yaptı.

Çevre bilincini vurgulamak ve farkındalık oluşturmak için toplanan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. çalışanları, 'Yeşil İz Gönüllüleri' adını taşıyan bir proje başlattı. Proje çerçevesinde elektrik trafoların dışına çevre temalı resimler çizildi. Ayrıca ekip Çarşamba ilçesi Costal sahilinde sahil temizliği yaptı.

Etkinlik hakkında bilgi veren YEDAŞ Müşteri Deneyim Müdürü Ali Tutcu, "Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz çerçevesinde çevre bilinci oluşturmak istiyoruz. Trafolarımızı doğayı ve çevreyi korumak adına boyadık. Sahillerimizi temizlemeye başladık. Tabii, burada bizim yaptığımız iş sembolik olacak. Arkadaşlarımızla sahil şeridinde dolaşıyoruz, çevre ile ilgili neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Temizlik görevlisi arkadaşlarımıza büyük bir teşekkür etmek istiyoruz. Gerçekten çok iyi iş başarmışlar. Biz de bir temizlik hareketi başlatıyoruz. Bu daha ilk projemiz, çalışmalarımız burada bitmeyecek. Bundan sonra topluma fayda sağlayacak, adından daha fazla söz ettirecek projelere geçmek istiyoruz. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde denizlerin kirliliği, plastik atıklar ve sürdürebilirlik konusunda çalışmalarımız olacak. İklim değişikliği kapımızdaki en büyük sorunlardan biridir. Şirket olarak karbon ayak izimizi azaltmak istiyoruz. Çalışanlarımızı bilinçlendirmek istiyoruz ve bu gönüllük hareketi aslında çok daha büyük kitlelere yaymak istiyoruz" dedi.