Üye Girişi
Haberler

Yeniçağa'da Bizanslılar Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Güncelleme:
Abone Ol

Yeniçağa Aşçılık Lisesi Müdür Yardımcısı Ersin Altun tarafından oluşturulan 'Tiyatro Mutfağı' öğrenci topluluğu, 'Yeniçağa'da Bizanslılar' isimli oyunu sahneledi. Oyun, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, "Yeniçağa'da Bizanslılar" isimli tiyatro oyunu sergilendi.

Yeniçağa Aşçılık Lisesi Müdür Yardımcısı Ersin Altun tarafından oluşturulan "Tiyatro Mutfağı" öğrenci topluluğu, bu yıl ikinci oyunlarıyla sahne aldı.

İlk gösterisini Öğretmenler Günü'nde sergileyen öğrenci topluluğu, ikinci gösterilerini ise "Yeniçağa'da Bizanslılar" isimli oyunla sahneledi.

Bir Bizans komutanı ve askerlerinin Yeniçağa Gölü'nü kurutup, yerine şehir kurma çabalarının Kara Murat tarafından engellenmesini anlatan komedi oyunu, izleyen öğrenci ve öğretmenlerin büyük beğenisini topladı.

Altun, yaptığı açıklamada, Yeniçağa'da sosyal imkanların sınırlı olduğunu belirterek, "İl dışından gelip, ailesinden uzakta okul yurdunda kalan öğrencilerin sosyalleşmesi için bu ekibi oluşturduk. Yoğun bir çalışma sonrası öğrencilere çok şey kazandırdığımıza inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Yeniçağa Bolu Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title