Yeni Yol Grup Toplantısı... Kürsüye Elinde Kronometre ile Çıkan Arıkan: "Her Saniyede Dört Emeklinin ve Üç Asgari Ücretlinin Maaşı Tefecilere Gitti"

(TBMM) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeni Yol Grup toplantısına kürsüye elinde kronometre ile çıktı. Konuşmasına başladığı anda kronometreyi de başlatan Arıkan, konuşma süresi boyunca her saniyede "faiz lobilerine" 87 bin lira aktarıldığını söyledi. Türkiye'nin 2026'da faize günlük 7,5 milyar TL ödediğini, bunun yaklaşık 1 ton altına denk geldiğini ifade eden Arıkan, "Biz her gün faiz lobilerinin eline 1 ton altını külçe külçe sayıyoruz. Bu da yılda 365 ton altın anlamına geliyor. Merkez Bankası Başkanı Karahan'a tavsiyemizdir, Altın bulmak istiyorsanız; milletin yastığının altına değil, hükümetinizin ekonomi politikalarına bakın. Orada ton ton altının faizcilere nasıl peşkeş çekildiğini göreceksiniz" dedi.

Yeni Yol Partisi'nin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ekonomik krizden dış politikaya, trafik cezalarından gençlerin sorunlarına kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu. Kürsüye elinde kronometre ile çıkan Arıkan, konuşmasına başladığı anda kronometreyi de başlattı.

"Bu ülkede sofralar yeniden büyüyecekse önce adalet büyüyecek"

Sözlerine ramazanı ayını tebrik ederek başlayan Arıkan, ramazanın rahmet ve bereket ayı olduğunu belirtti. Mevcut ekonomik tabloya dikkati çeken Arıkan, "Market rafları dolu ancak fileler boş. TÜİK sürekli 'büyüyoruz' diyor ancak sofralarımız her geçen gün küçülüyor" dedi. Bunun sebebinin "iktidarın faizci, rantiyeci ve adil olmayan bölüşüm politikaları" olduğunu söyleyen Arıkan, "Bu ülkede sofralar yeniden büyüyecekse önce adalet büyüyecek" diye konuştu.

Saadet Partisi 81 ilde "Adalet Sofraları" kuracak

Ramazan ayını dayanışma ve kardeşliği büyütmek, barış ve adalet zeminin inşa etmek için bir fırsata çevirmek istediklerini belirten Arıkan, 81 ilde Saadet Partisi teşkilatları ile "Adalet Sofraları" kuracaklarını açıkladı. "Gerçek bereket, yoksulların, çaresizlerin, mağdurların hakkı teslim edildiğinde doğacaktır" ifadelerini kullanan Arıkan, 86 milyon yurttaşı bu sofralara davet etti.

"Gazze'ye ne Trump ne de onun 'Barış Kurulu' barış getiremez"

18 Şubat'ın Türkiye'nin NATO'ya kabulünün 74'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatan Arıkan, uluslararası örgütlerin mevcut yapısının kriz içinde olduğunu savundu. Türkiye'nin edilgen değil kurucu bir aktör olması gerektiğini dile getiren Arıkan, bölgesel iş birliği ve güvenlik paketlarının önemine işaret etti. Temelleri 1996'da atılan D-8'i anlamlı bulduklarını kaydeden Arıkan, ABD'nin Orta Doğu politikalarını da eleştirdi. Gazze konusunda ABD'nin girişimlerine atıfta bulunan Arıkan, "Gazze'ye ne Trump ne de onun 'Barış Kurulu' barış getiremez" dedi. TBMM'de Gazze ile ilgili araştırma önergesinin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini aktaran Arıkan, iktidarın konunun gündeme alınmasını dahi engellediğini savundu.

Arıkan'dan bakanlık değişiklikleri ve "reset" eleştirisi

İçişleri ve Adalet bakanlarının değişmesine ilişkin de konuşan Arıkan, "Bakanlar, 23 yıllık kesintisiz bir iktidar döneminin bakanı değil de sanki sıfırdan göreve gelmiş gibi, 'enkaz devralmış' bir hükümetin bakanları gibi açıklamalar yapıyorlar. Eğer sorunlar bu kadar derin ve kronikse, 23 yılda bu sorunları çözememişseniz, bugün hangi icraatınızla bu tabloyu olumluya çevireceksiniz? Bakanların açıklamalarındaki 'biz çözeceğiz' vurgusu, 'kendi dönemlerini resetleme' çabasından başka bir şey değildir" değerlendirmesinde bulundu. Arıkan, "İnsanlarımızın hafızasını boş zannetmeyin, geçmişi unuttular zannetmeyin. Öyle görünüyor ki, yeni bakanlarımız; Sayın Cumhurbaşkanımızı zor durumda bırakmamak için onun söyleyemediğini söylemeye çalışıyorlar" dedi.

"Şeffaflıktan korkan bir anlayışın temiz siyaset iddiası da olamaz"

Son dönemde diploması ve özgeçmişi tartışılan isimlere değinen Arıkan, Meclis'e çağrıda bulundu. "Kamu gücü kullanan herkes için geçerli olacak bir 'Kamuda Şeffaflık Reformu' başlatalım" diyen Arıkan, bakanların, milletvekillerinin ve üst düzey bürokratların diplomalarının ve mal varlıklarının bağımsız denetim mekanizmalarınca incelenmesini önerdi. "Haydi bakalım ne kadar şeffafsınız görelim" diyen Arıkan, "Şeffaflıktan korkan bir anlayışın temiz siyaset iddiasında bulunması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Siyasette süren ittifak tartışmalarına da değinen Arıkan, toplumun gündeminin geçim olduğunu söyledi. "Sokakta ittifak değil, mutfak konuşuluyor. Sokakta seçim değil, geçim konuşuluyor" diyen Arıkan, milletin talep ettiği konuları gündem yapacaklarını kaydetti.

"Ceza keserken matematik kusuruz. Ancak enflasyon tahminine gelince..."

Yeni Trafik Yasası üzerinden iktidarı eleştiren Arıkan, para cezalarındaki artışa dikkati çekti. 2025 bütçesinde para cezaları için hedefin 245 milyar TL olduğunu, tahakkuk eden miktarın ise 1 trilyon 203 milyar TL'ye ulaştığını kaydeden Arıkan, 2026 hedefinin 389 milyar TL olduğuna işaret etti. "Bu yasadan amaç insan hayatı mı, bütçede oluşan açığı kapatmak mı?" diye soran Arıkan, "Siz 86 milyonu vatandaş olarak mı, yoksa müşteri olarak mı görüyorsunuz? Kamu düzenini sadece ceza yazarak sağlayamazsınız" dedi.

Ceza artırımı yerine sistemin düzeltilmesi gerektiğini savunan Arıkan; kurallara uyan sürücülerin ödüllendirilmesi, sürücü eğitiminin geliştirilmesi, kademeli ehliyet sistemi ve rehabilitasyon programları gibi öneriler sıraladı. Arıkan, "Sizin derdiniz, yeni gelir kaynakları bulmak. Bu yüzden para cezalarında hedefi tutturan, hatta beşe katlayan iktidar iş enflasyona gelince sınıfta kalıyor. 2026 enflasyon tahmini geçtiğimiz hafta yüzde 13-19 aralığından yüzde 15-21'e yükseldi. Ceza keserken matematik kusuruz. Ancak enflasyon tahminine gelince hesap ya şaşırıyor ya da bahane üretiliyor. İşte bunlar da hiçbir yapısal reformun gerçekleşmediğini, aslında bataklığın kurumadığını gösteriyor" diye konuştu.

Türkiye'nin Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip olduğunu ancak gençlerin mutsuzluk ve gelecek kaygısı yaşadığını ifade eden Arıkan, genç işsizliğe ve sosyal güvencesizlik oranlarına dikkati çekti. Evlenme yaşına gelip evlenmeyen gençlerin sayısının yaklaşık 20 milyon olduğunu belirten Arıkan, "Bunlar sayı değil, ertelenen hayallerdir" dedi.

Arıkan'dan Bahçeli'ye: "Sayın Cumhurbaşkanı'mızı arayın, sanal kumarın fişini çekmesini talep edin"

Cezaevlerinde 119 bin 500 uyuşturucu suçlusu bulunduğunu bildiren Arıkan, yaş ortalamasının çok genç olduğunu kaydetti. Arıkan, şöyle devam etti:

"Cumhur ittifakının ortağı Sayın Devlet Bahçeli bir dizinini başrol oyuncularını arayarak, gençleri kötü alışkanlıklara karşı uyardığı için teşekkür etti. Ben de Sayın Bahçeli'ye bu hassasiyeti için teşekkür ediyorum. Sayın Bahçeli'ye buradan bir de çağrıda bulunmak istiyorum. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması için yaptığınız aramalardan bir tane daha yapmanızı istiyoruz. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanımızı arayın, sanal kumarın fişini çekmesini talep edin. RTÜK Başkanını arayın, gündüz kuşağı programlarını bitirmesini talep edin. Çiçeği burnunda Adalet Bakanını arayın, uyuşturucu ve çetelerle mücadelede ucu kime dokunursa dokunsun sonuna kadar gitmesi gerektiğini söyleyin. Bu talepleri neden sıraladım biliyor musunuz? Çünkü gençleri kötü alışkanlıklardan koruması gerekenler senaristler ve aktrisler değil bizzat ortağı olduğunuz iktidardır."

"Biz her gün faiz lobilerinin eline 1 ton altını külçe külçe sayıyoruz"

Sözlerinin sonunda kronometreye işaret eden Arıkan, konuşmasının 24 dakika sürdüğünü, her saniyede "faiz lobilerine" 87 bin lira aktarıldığını söyledi. Arıkan, "Kronometrenin aktığı her saniyede dört emeklinin ve üç asgari ücretli çalışanın maaşı tefecilere gitti. Sadece bizim bu konuşma esnasında tam 125 milyon lira faiz lobisine gitmiş oldu. Bizim aleyhimize akan bu kronometreyi de bu düzeni de durdurmak gibi bir zorunluluğumuz var" ifadelerini kullandı.

Arıkan, Merkez Bankası'nın faiz ödemelerine ilişkin hesaplama yaptıklarını belirtti. Türkiye'nin 2026'da faize günlük 7,5 milyar TL ödediğini, bunun yaklaşık 1 ton altına denk geldiğini kaydeden Arıkan, "Biz her gün faiz lobilerinin eline 1 ton altını külçe külçe sayıyoruz. Bu da yılda 365 ton altın anlamına geliyor. Merkez Bankası Başkanı Karahan'a tavsiyemizdir, Altın bulmak istiyorsanız milletin yastığının altına değil, hükümetinizin ekonomi politikalarına bakın. Orada ton ton altının faizcilere nasıl peşkeş çekildiğini göreceksiniz. Bu kronometrenin aktığı her saniyede faiz lobilerine 87 bin TL aktarıldı" değerlendirmesinde bulundu.

