Yeni Yol Grup Toplantısı... Ahmet Davutoğlu: "Yangın Mahallinde Koltuk Kavgası Yapılmaz, Önce Yangın Söndürülür"

(TBMM) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "İnanın kimin cumhurbaşkanı olacağıyla ya da siyasi magazinlerle uğraşacak bir saniyemiz bile yok. Yangın mahallinde koltuk kavgası yapılmaz, önce yangın söndürülür. Derdimiz, 'Türkiye ve dünya nereye gidiyor' olmalı. 'Ülkemiz bu sistemik bir depremin yaşandığı bu yeni sömürgecilik döneminde nasıl ve hangi kadrolarla bu süreci yürütebilir' sorusu zihnimizi parçalarcasına derdimiz olmalı" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Yeni Yol Grup Toplantısı'nda konuştu. Davutoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugünlerde New York'ta başka bir hazırlık var. ABD, BM Güvenlik Konseyi'ne sunulmak üzere Gazze İstikrar Gücü adı altında bir güç oluşturup iki yıllık bir yetki vermeye çalışıyor. Bu metni okudum detayıyla. Eğer bu metin, BM Güvenlik Konseyi'nden çıkarsa, o gücün tek görevi olacak. Gazze'yi silahsızlandırmak. Yani İsrail bütün teknolojik imkanlara sahipken Gazze'de insanların çakı bıçağı bile olmayacak. Allah aşkına hangi barıştan bahsediyorsunuz siz? Sayın Cumhurbaşkanı'na ve devlet yetkililerine sesleniyorum, sakın ola ki böyle bir oyunun parçası olmayın. Müslümanları silahsızlandırarak siyonist azgınlar önünde yem yapmayın, alet olmayın böyle bir oyuna.

"Bu haddini bilmez adamı Dışişleri Bakanlığı'na çağırın ve son bir uyarıda bulunun"

Ey ABD'nin Büyükelçisi, sana önce bir Büyükelçilik eğitimi vermek lazım. Sen Büyükelçisin. Bulunduğun ülkenin demokratik yollarla seçilmiş iktidarına da yönetimine de halkına da saygılı olacaksın. Sömürge valisi değilsin. Sen karar veremezsin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve bu aziz Meclis'in temsil ettiği, mazlumların hamisi bir milletin İsrail ile Hazar'dan Akdeniz'e kadar ittifak kuracağının talimatını da düşüncesini de sen veremezsin. Kimsin sen ya, ne oluyorsun? Ne bu küstahlık? Bunu söyleyecek adamın derhal Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması lazım ve 'Bir daha bizim kiminle ne dostluğu kuracağımıza, kiminle ne anlaşma imzalayacağımıza dair görüş beyan etme, soluğu Washington'da alırsın' demek lazım. Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsız bir devlettir. Hiç kimse bunun ötesine geçen bir sözü Ankara'da söyleyemez. Dışişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunuyorum, derhal bugün geçmişte 'Erdoğan'a meşruiyet verdik' diyen bu haddini bilmez adamı Dışişleri Bakanlığı'na çağırın ve son bir uyarıda bulunun. 'Ya haddini bil ya da valizlerini Trump'ın yanında dizinin dibine çök ama asla Ankara'da böyle hadsiz şekilde konuşma' demek lazım.

"Sizin hülyasıyla yanıp tutuştuğunuz makamlar benim için yaşandı ve geride kaldı"

Benim konuşmalarımdan cımbızla alıntılar yaparak algı operasyonlarına hazırlanan trol çeteleri de benim tekrar beytülmale sahip çıkarak çanlarına ot tıkayacağımdan korkan çıkar çevreleri de intikam ve rövanşizm peşinde koşan 28 Şubatçı siyasi çevreler de kendi utanmazlıklarını örtmek için bize saldıran genel başkan kisveli siyasi cambazlar da bir boşlukta cumhurbaşkanlığı adaylığında öne çıkabilmek için her tür oportünizme hazır muhterisler de hepinize sesleniyorum: kulaklarınızı iyi açın ve beni dinleyin. Günlerdir bıkmadan usanmadan manipülasyonlarla saldırıyorsunuz. Benim sizden önemli bir farkım var. Ben sizin her tür ilkesizliği yaparak ulaşmaya çalıştığınız makamlara alnımın akı ile ulaştım; Rabbim bana izzetle girdiğim her yerden izzetle çıkmayı nasip etti. Sizin hülyasıyla yanıp tutuştuğunuz unvanlar ve makamlar benim için yaşandı ve geride kaldı.

"Ne bir makamın ne de iki-üç sene sonra yapılacak bir seçimdeki adaylığın peşindeyim"

İktidar çevreleri Sayın Erdoğan'dan sonra postun kime kalacağının ve kendilerine ne olacağının peşinde. Muhalefet çevreleri ise önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanlığı adaylığında bir adım önde olmanın telaşı içinde. En son söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim, ben ne şu anda söz konusu olabilecek bir makamın ne de iki ya da üç sene sonra yapılacak bir seçimdeki adaylığın peşindeyim. Ne kimseden bir talebim ne de dünyevi bir beklentim oldu, ne de var. Ne herhangi bir şeyin peşinde koştum ne de herhangi bir kapının önünde mansıp bekledim. Bu konuda delilim nedir derseniz size tarihin bir hükmünü söyleyeyim: 'Elindeki makamı ilkeleri için terk eden birine bedel biçilmez, onun bedeli değerleriyle ölçülür.'

İnanın kimin cumhurbaşkanı olacağıyla ya da siyasi magazinlerle uğraşacak bir saniyemiz bile yok. Yangın mahallinde koltuk kavgası yapılmaz, önce yangın söndürülür. Derdimiz, 'Türkiye ve dünya nereye gidiyor' olmalı. 'Ülkemiz bu sistemik bir depremin yaşandığı bu yeni sömürgecilik döneminde nasıl ve hangi kadrolarla bu süreci yürütebilir' sorusu zihnimizi parçalarcasına derdimiz olmalı. Ben bütün bu keşmekeş içinde, gelecek seçimlerle ya da gelecekte iktidardan ya da muhalefetten kimin cumhurbaşkanı adayı olacağıyla değil, ülkeyi bu travmada kimin ve nasıl ayağa kaldıracağıyla ilgilenmekteyim. Bakmamız ve görmemiz gerekiyor ki, teknoloji hızlanırken siyasi ve toplumsal tarih de o oranda teknolojiye ayak uydurarak hızlanmakta.

Bizler, geleneksel sanayimizin can çekiştiği, kredilere muhtaç hale getirildiği, muhtaç olduğu kredileri ödeyemez hale geldiği bir süreçte, dünya kendi kendini düzelten, öğrenen ve öğreten robotlar çağına adım atmakta. Öylesine ki, yapay zeka ve robotikteki gelişmeler ve hızlı geçişkenlikler insanlık için varoluşsal sonuçlar doğurmaya gebe. Dünya buraya giderken, ülkemizin muhtaç olduğu hukuki öngörülebilirlikten ekonomik kalkınmaya ve toplumsal barış ve kaynaşma konularına kadar ciddi sorunlar yumağıyla boğuşmak durumunda kalmaktayız.

"Hiçbir siyasetçi 'Yabancı istihbarat birimlerinden brifing aldım' deme suçu işlemedi"

Birinden bahsedeceğim, ismini zikretmeyeyim, siz bilirsiniz onu. Kendi ifadesiyle 'MOSSAD'cılarla görüşmüş olabilir miyim? Tabii görüşmüş olabilirim, toplantılara geliyorlar ve mesela askeri istihbaratın, İsrail askeri istihbaratının şefi tuğgeneral geldi bir brifing verdi' diyen bu zihniyete sahip birisi tekrar bize saldırmaya başladı. Kendisi MHP'den iki kez, İYİ Parti'den bir kez ihraç edilen bu zat bizim Cumhurbaşkanının davetine icabet etmemiz dolayısıyla bize dönüp 'Sizde hiç utanma yok mu' diyerek siyasi ahlak dersi vermeye kalkıyor. Esas utanması gereken biri varsa o da kendi ifadesiyle yabancı istihbarat birimlerinden brifing aldığını itiraf eden kendisidir. Türk siyaseti böyle bir utanmazlık, böyle bir aymazlık görmedi. Şu ana kadar hiçbir siyasetçi 'Yabancı istihbarat birimlerinden brifing aldım' deme suçu işlemedi. Ayrıca onun brifing aldım dediği 28 Şubat döneminde brifingin ne anlama geldiğini herkes bilir. Aynı dönemde 28 Şubatçılar İsrail'de brifing alır, sonra gelir burada yargı ve üniversite mensuplarına brifing verirlerdi.

"Bu faşist zihin asla Türk dostu değil"

Ey brifingci provokatör, seni ciddiye aldığımı sanma. Ben sadece senin akıtmakta olduğun bölücü zehir konusunda milletimi ve gençliği uyarma görevini yerine getiriyorum. Gençlerimize ve vatanperverliğinden hiç şüphe etmediğim milliyetçi düşünce ve siyaset çevrelerine sesleniyorum. Bu faşist zihin asla Türk dostu değildir; Kürt ve Arap düşmanıdır. İşte ben soyu Türkmen, boyu Oğuz, şanı Yörük, adı Hoca Ahmet Yesevi'den mülhem Ahmed-i Sani olan bir Türk olarak söylüyorum: İsrail'in bölgeyi kana bulamak için her tür etnik ve mezhebi ayrımcılığı körüklediği bu dönemde kim Türkiye'de Kürt ve Arap düşmanlığı yapıyorsa Türk'ün değil İsrail'in dostudur. Aynı şekilde diğer bölge ülkelerinde kim Türk düşmanlığı yapıyorsa Kürdün ya da Arabın dostu değil, İsrail'in dostudur.

"Türk gençliğini senin siyonist kaynaklı faşist hezeyanlarına teslim etmeyiz"

Kendi ağzınla televizyon programında Rus, İran, Suriye ve İsrail istihbaratları ile görüştüğünü söylüyorsun. Sen akademisyen bir politikacısın, sivil bir vatandaşsın. Hangi ilişkiler sayesinde bu istihbarat örgütleri ile görüşme yaptın, açıklasana. Seninle kara kaşın kara gözün içim mi görüştüler? MOSSAD bana brifing verdi diyorsun? MOSSAD nezdinde bu itibarı nasıl kazandın anlat da anlayalım bakalım. Gençlerin milli duygularını senin gibi kafatasçı bir faşistin sömürmesine asla izin vermeyeceğiz. Türk gençliğini senin siyonist kaynaklı faşist hezeyanlarına teslim etmeyiz. Gerçek vatanperver milliyetçiler biziz, soyumuz da belli inancımızda belli duruşumuz da belli. Ama senin ne olduğun belli değil, ne olacağın hiç belli değil. Çok uzatmaya gerek yok, 2023 seçimlerinde kendini nasıl pazarlamaya çalıştığını cümle alem biliyor. Benimle televizyonda tartışacakmış, hadi oradan ya. Ben herkesle tartışırım ama provokatörlere anladığı dilde konuşurum. Bizim derdimiz milletimiz senin hezeyanlarına ayıracak vaktimiz de yok.

"Aile Yılı'nda muhtaç sayısı 18 milyona varmış"

Sayın Maliye Bakanı'nın 2023 Haziran'ında görevi devralmasından bu yana finans göstergelerini düzeltmek ve enflasyonu düşürmek için kemer sıkma politikasıyla milletin ümüğüne basıldı. Netice ne oldu peki? 2023 Haziran'ında enflasyon yüzde 38.21, bugün TÜİK'e göre yüzde 32.82, İTO'ya göre yüzde 40.84. ENAG'ı zikretmiyorum bile.

Peki biz bu dayağı iki yıldır niye yedik? Tarım ve sanayi üretimi durmuş, faiz politikaları ve Kur Korumalı Mevduat gibi ucubelerle vahşi bir servet transferi yapılmış; emekli, işçi, çiftçi, memur ve esnaf en temel ihtiyaçlarıyla filesini doldurmaz hale gelmiş. Bakın 2002'de asgari ücretle 7 çeyrek altın alınırken bugün 2 buçuk altın bile alamıyorsunuz. Emekli, 2002'de maaşıyla 8 çeyrek altın alırken bugün 2 çeyrek altın bile alamıyor. Memleketin geldiği hal bu. Millet mahalle bakkalından veresiye ekmek, makarna alır hale gelmiş. 'Aile Yılı'nda muhtaç sayısı 18 milyona varmış. 'Kızımı okuldan almak zorunda kaldım' diyen babanın ikinci cümlesi, 'Eğitim yardımını kestiler'. Şu acı tabloya bakar mısınız ey muktedirler, iktidar sahipleri. Bir babanın eğitimden aldığı kızına üzülmesi bir yanda, çektiği maddi sıkıntılardan ötürü kızının eğitimsiz kalmasından ziyade küçücük eğitim parasının kesilmesini dert etmesi, sizlere bir şey anlatmıyor mu? Yoksa o lüks makam araçlarının siyah camlarından ötürü memleketin halini göremez mi oldunuz?

Bütçe açıkları son 8 yılda 50 katın üzerinde artış gösterdi. Halihazırda faize günlük 5,5 milyar ödüyoruz. Bu rakam 2026 yılında 7,5 milyar olarak hesaplanıyor. Faiz yükü tam 2,7 trilyon. Cebimizdeki ve devletin kasasındaki her 100 liranın 21 lirası faize gidecek ki yoksullaşmanın boyutu da buna bağlı olarak tam bir felaket. Geniş tanımlı işsiz sayısı 13 milyonu aştı. Vergi ve enflasyonun ücretlerde yarattığı toplam kayıp 1,5 trilyona yaklaştı. Yılın ilk dokuz ayında ortalama işçi ücretinin birikimli kaybı 80 bin liraya dayandı. Asgari ücretlinin aldığı maaş 28 binlere dayanmış olan açlık sınırının çok altında. Emekli zaten perişan halde. 2002'de asgari ücretten çok daha fazla bir maaş alırken, bugün maaşlar iyiden iyiye sadakaya dönüşmüş halde.

"Enflasyonu kontrol etmeden, gelir adaletini sağlamadan çözüm üretmek zor"

Enflasyonu kontrol etmeden, gelir adaletini sağlamadan çözüm üretmek zor. Belki refah payı verirseniz, sanayici de geri kalan maliyeti ödeyebilir. Biz 2016'da bakın ne yaptık? Asgari ücreti enflasyonun 5 katı düzeyinde artırdık. Yüzde 30 zam yaptık. O zaman da bize 'Sanayi durur' dediler. Ama ne oldu? O maliyeti yarı yarıya özel sektörle paylaştık. Bir anda asgari ücret Avrupa ortalamasına geldi. Finansal endikatörler düzeldi ama her şey finansal endikatör demek değildir. Şu an finansal endikatörler altında halk eziliyor."