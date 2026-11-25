(TBMM) - Yeni Yol Grubu'nun Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığına verdiği Meclis araştırma önergesinin gerekçesini açıklayan Yeni Yol Grubu Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, "Vatandaşa bildirmiyorsunuz, fahiş paralar alıyorsunuz ve ardından da bu sefer icra işlemleri başlatıyorsunuz. Bu avukatlar Adalet ve Kalkınma Partisinin milletvekillerinin akrabaları mı, bakanların akrabaları mı; kim bunlar?" diye sordu.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda gündemde yer alan kanun teklifleri ve komisyonlardan gelen işlerin görüşmeleri öncesi, partilerin grup önerileri görüşüldü.

Yeni Yol Grubu, HGS kapsamında otoyol, köprü ve tünel geçişlerinde ücretin tahsil edilememesine ve borcun ödeme kanallarına geç yansımasına yol açan nedenlerin, bildirim ve icra süreçlerindeki aksaklıkların, hatalı tahsilatların ve bunların iadesine ilişkin uygulamanın, otoyol işletmecilerinin avukat ve hukuk bürolarını görevlendirme usullerinin ve siyasi nüfuz iddialarının araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığına Meclis araştırma önergesi verdi.

Önerinin gerekçesini açıklamak üzere söz alan Yeni Yol Grubu Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, "Yüzyılın soygunu fon soygunundan sonra bir soygun daha karşımıza çıktı. Gerçi bu soygunla ilgili vatandaşların bire bir, ferden çok şikayetleri vardı, ardından Sayın Bakan da bunu itiraf etti" dedi.

2002 yılından bu yana köprü, tünel ve otoyollardan 6 milyar 500 milyon aracın geçtiğini belirten Özdağ, vatandaşların geçiş ücretlerinin tahsil edilememesi nedeniyle aylar sonra yüksek tutarlı icra tebligatlarıyla karşılaştığını söyledi. Özdağ, yaşanan soruna ilişkin, "Vatandaş diyor ki; 'Ben buradan geçtim, fiyat yazdı ve hesabımda para var ama hesabımdan para çekilmemiş. Benim hiç haberim yok. Aylar sonra eve bir icra kağıdı geliyor ve bana 1.000 liralık geçişten dolayı 6 bin 385 lira geliyor.' Burada icra yok, avukatlık masrafları yok, mahkeme masrafları yok. 10 bin liralık bir ceza var burada veya geçişte ihmal var diyelim, geçmiş, 50 bin 400 lira" ifadelerini kullandı.

Hesabında yeterli para bulunmayan vatandaşların da geçiş ücretlerini 15 gün içerisinde ödemesi gerektiğini, ancak bu süre içinde borçların elektronik sistemde görünmediğini veya vatandaşlara bildirim yapılmadığını savunan Özdağ, şöyle konuştu:

"E-Devlet'te görünecek veyahut da PTT aracılığıyla o şirketler vatandaşa bildirecekler 15 gün içerisinde ama 15 gün boyunca bu sistem kapalı arkadaşlar. Ardından da vatandaşın yine haberi yok, aylar sonra evine bir icra geldiğinde bundan haberdar oluyor. 70 bin lira borcu var; şimdi kaç para olmuş biliyor musunuz? 800 bin lira olmuş. Haber vermemişsiniz. Kim haber verecek? PTT; görevini yapmamış. Kim haber verecek? Şirket haber verecek; görevini yapmamış. Elektronik sistem yapacak; görevini yapmamış arkadaşlar."

Bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmediğini savunan Özdağ, "Vatandaş bağırıyor bunu; ben burada kaç defa dile getirdim, muhalefet milletvekilleri gündeme getirdiler bunu, gruplar gündeme getirdiler; duymadınız. Ama ne zaman duydunuz? Baktınız ki bunlar ayyuka çıkmaya başladı, Bakan hemen bir açıklama yaptı" ifadelerini kullandı.

Özdağ, Bakan'ın 2025 yılı içerisinde 25 bin dosyanın incelendiği yönündeki açıklamasını da eleştirerek, "6 milyar 500 milyon araç geçmiş; ya, Bakana bak, bizimle alay ediyor. Sen bakan mısın, kör müsün ya? Sen benimle, vatandaşla nasıl alay edebilirsin? 25 bin dosyayı incelemiş; burada milyarlarca dosya var, burada milyonlarca dosya var, yüz binlerce dosya var. E, bu paraları kim aldı?" diye konuştu.

"BU AVUKATLAR AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİNİN AKRABALARI MI?"

HGS geçişleri nedeniyle başlatılan icra takiplerini yürüten avukatların kimler olduğunun açıklanmasını isteyen Özdağ, "Vatandaşa bildirmiyorsunuz, fahiş paralar alıyorsunuz ve ardından da bu sefer icra işlemleri başlatıyorsunuz. Peki, bu icraları takip eden avukatlar kim? Hadi, gelin, ben şimdi Muhammet Emin Akbaşoğlu'na diyorum ki: Sayın Bakan, bu dosyaların hepsini isim isim bize bildirsin. Meclis'in üzerinde başka bir irade var mı? Yok. Ve burada kaç bin kişiye bu tür işlem yapılmış, hadi, gelsin, söylesin bize" diye kaydetti.

İcra takiplerini yürüten avukatların siyasi bağlantıları olup olmadığının araştırılması gerektiğini savunan Özdağ, "Bu avukatlar kim? Bu avukatlar Adalet ve Kalkınma Partisinin milletvekillerinin akrabaları mı, bakanların akrabaları mı; kim bunlar? Gençlik kollarınızdan mı, ana kademeden mi, kim bunlar arkadaşlar; söyler misiniz bana. Evet, hemen hemen hepsinin sizin referanslarınızın olduğunu biliyoruz biz" dedi.

"ALLAH, MİLLETİMİZİ SİZİN CERRAHLIĞINIZDAN KORUSUN"

Özdağ, konuşmasında fon soruşturmasına da değinerek Cumhurbaşkanı'nın daha önce kullandığı "Cerrah hassasiyetiyle konuya vaziyet ediyoruz" ifadesini hatırlattı.

İktidarın yaklaşımını eleştiren Özdağ, "Bu iktidar mensuplarında nasıl bir cerrah hassasiyeti varsa organ mafyası gibi vatandaşın böbreğini, dalağını, ciğerini söküp kadavraya çevirdiler. Allah, milletimizi sizin cerrahlığınızdan korusun; sizin cerrahi operasyonlarınızla milletimiz, maalesef, ameliyat masasında kalmıştır" dedi.

Vatandaşların yaşanan usulsüzlükleri çoğu zaman sosyal medya paylaşımları, siyasetçiler ve gazeteciler aracılığıyla öğrenebildiğini savunan Özdağ, gazeteci Murat Ağırel'in haberlerini örnek göstererek "Murat Ağırel olmasaydı biz Melih Gökçek'in çocuklarının yurt dışına bilmem kaç milyon dolar para kaçırdıklarından ve oradan ev sahibi olduklarından, iş yeri sahibi olduklarından -vatandaş olabilmek veya oturum izni alabilmek için- haberdar olabilecek miydik? Olmayacaktık" diye konuştu.

Özdağ, uluslararası kuruluşların ortaya koyduğu bilgilere de değinerek "MSCI olmasaydı eğer, yani uluslararası bu kuruluş olmasaydı, şu 'gavur' dedikleriniz var ya, hani 'dış güçler' diyordunuz ya, o dış güçler olmasaydı bunu öğrenemeyecektik, daha büyük bir soygunla karşı karşıya kalacaktık" ifadelerini kullandı.

Yeni Yol Grubu'nun HGS geçişlerindeki tahsilat, bildirim ve icra süreçlerinin araştırılmasına yönelik Meclis araştırması önergesi, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmedi.

Kaynak: ANKA