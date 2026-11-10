YENİ Partili Pala, Habaş'ta 17 işçinin öldüğü patlamaya tepki gösterdi

(TBMM) - YENİ Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, İzmir'deki Habaş Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen ve 17 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili, "Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri ve Cumhurbaşkanlığı Hükümeti çalışan sağlığı ve güvenliği konusunda sınıfta kalmıştır" dedi. Pala, iş cinayetlerinin önlenmesine yönelik Meclis araştırması önergesi vereceklerini bildirdi.

YENİ Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir Aliağa'daki Habaş Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen ve 17 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Olayı "iş cinayeti" olarak nitelendiren Pala, iş kazasının Uluslararası Çalışma Örgütü tanımına göre öngörülemeyen olaylara verilen ad olduğunu, Habaş'ta yaşananların ise önceden işaretlerinin bulunduğunu ifade etti. Pala, işverenlerin sorumluluğuna işaret ederek, "Karşımıza çıkan bu iş cinayetleri bir ölçüde, belki iş cinayeti demekle yetinmeyip işveren cinayetleri, aslında çok önceden kendini belli ediyor. Dün 17 emekçinin hayatını kaybettiği bu cinayet sonrasında değişik açıklamalar yapıldı ve bir yayın yasağı kondu. Ama asıl Habaş'la ilgili şöyle bir 10 yıl geriye gidecek olsak 28 işçinin hayatını kaybettiğini son 10 yılda söylememiz gerekir" dedi.

Pala, Sol Haber portalında yer alan haberlerde Habaş'ta 1999 yılından itibaren farklı yıllarda meydana gelen iş cinayetlerinin aktarıldığını belirtti. Söz konusu haberlerde 2007, 2008, 2013, 2018, 2019, 2020, 2022 ve 2024 yıllarında yaşanan olaylara yer verildiğini dile getiren Pala, fabrikada 28 Eylül 2025'te çelikhane ocağında meydana gelen patlamada biri ağır olmak üzere 7 işçinin yaralandığını söyledi.

Bu yıl da fabrikada iş cinayetlerinin yaşanmaya devam ettiğini kaydeden Pala, 21 Ekim 2026'da bir taşeron işçinin yüksekten düşerek hayatını kaybettiğini, 5 Kasım 2026'da ise taşeron firmada çalışan bir işçinin iş makinesinin lastiğine hava basılması sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralandığını ve hastanede yaşamını yitirdiğini ifade etti.

HABAŞ'IN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORUNDAKİ KAZA VERİLERİ

Pala, şirketin 2023 yılı sürdürülebilirlik raporunda çelik sattığı ülkeler arasında İsrail'in de bulunduğunu ileri sürdü. Habaş'ın 2025 yılı sürdürülebilirlik raporuna da değinen Pala, şöyle konuştu:

"Habaş patronu ve yöneticileri aslında bu gelen iş cinayetinden haberdarlardı. Çünkü yine Habaş Demir Çelik Fabrikası'nın 2025 sürdürülebilirlik raporuna baktığımızda kayıp iş günlü kazaların 1 yılda yaklaşık yüzde 56, taşeron işçilerde ise yüzde 118 arttığını görüyoruz. Dün yaşanan iş cinayetlerinden önce de son 10 yılda hem emekçilerin hayatını kaybettiği hem de çok fazla kazanın meydana geldiği Habaş ile ilgili 2 tane sorumuz var: Çalışma Bakanlığı nerede? ve Çalışma Bakanlığı ne yapıyor? Bugüne kadar ne yaptı? Eğer Çalışma Bakanlığı görevini layıkıyla yerine getiriyor olsaydı biz bugün o 17 işçinin ardından üzülmeyi bir kenara bırakıp hayatımıza devam edebilir durumda olacaktık. Ama maalesef Çalışma Bakanlığı bu süreçleri görmezden geliyor. Biliyorsunuz, geçen hafta Çalışma Bakanı ile bütçe görüşmeleri sırasında da bunları gündeme getirdik.

"DOĞRU DÜZGÜN BİR RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMAMIŞ"

İş güvenliği açısından doğru düzgün bir risk değerlendirmesinin yapılmadığını, yapıldıysa bile buna ilişkin önlemlerin alınmadığını buradaki veriler ışığında söylemek mümkün. Bu fabrikanın geçmişinde de yaşamını yitiren çok sayıda işçinin olduğu bilindiğine göre halen herhangi bir önlem almaksızın bu fabrikanın çalışmaya devam etmesinin sorumluluğu tek başına işverende değildir. Burada Çalışma Bakanlığı'nın da sorumlu olduğunu bir kez daha söylememiz gerekir. Bu artık kesinlikle iş kazası değildir ve kader denilecek bir durum da asla söz konusu değildir.

Son 10 yıldır 28 emekçinin hayatını kaybettiği bir fabrikadan söz ediyoruz, öte yandan da hükümet buna karşı bir yayın yasağı getirmeye çalışıyor. Yayın yasağıyla amaçlanan nedir? Buradaki gerçeklerin ortaya çıkması mı engellenmeye çalışılıyor? Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri ve Cumhurbaşkanlığı Hükümeti çalışan sağlığı ve güvenliği konusunda sınıfta kalmıştır. Bir yandan çok sayıda ölümcül iş kazaları öte yandan da meslek hastalıklarının adının hiç olmadığı, neredeyse meslek hastalığından hiç ölüm yok denebilecek bir durumun karşımızda olduğunu görüyoruz. Bunları kabul etmemiz mümkün değil."

YENİ PARTİ'DEN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİ

Pala, Türkiye'de her yıl 2 binden fazla emekçinin önlenebilir nedenlerle hayatını kaybetmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, iş cinayetlerinin önlenmesine yönelik Meclis araştırması açılması için önerge vereceklerini açıkladı.

Önergelerini daha önce de sunduklarını, son olarak 7 Ekim'de yeniden gündeme getirdiklerini bildiren Pala, "Ne yayın yasağının bu sürecin üstünü örtmesi söz konusu olacak ne de dün yaşanan olaydan sonra bunu protesto edenlerin apar topar gözaltına alınması. Bunu da kabul etmiyoruz. Türkiye, emekçilerin hayatlarını kaybetmediği, emeğe değer verildiği, patronların sermaye birikimi ve kar maksimizasyonu için kamu kaynaklarının ayrılmadığı ve kamunun bu sürecin iyi bir izleyicisi ve denetçisi olduğu bir iş güvenliği ve çalışan sağlığı yasal düzenlemesini hayata geçirmek zorundadır. Aksi halde her gün yeni iş cinayetlerinin yaşanmasına tanıklık etmek zorunda kalırız ki bunu asla istemiyoruz. Biz bu iş cinayetleri yaşanmasın diye üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA