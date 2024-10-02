Üye Girişi
Haberler

Yeni Anayasa Tartışmaları... CHP'li Kılıç: "saray'ın Kapalı Kapıları Arkasında Yazılmış Anayasayı Bize Dayatacaklar"

Yeni Anayasa Tartışmaları... CHP'li Kılıç:
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında yaptığı yeni anayasa çağrısına yanıt verdi. Kılıç, ''Bize anayasasız bir ülke düzenini dayatanların yeni anayasa planını biliyoruz. Saray’ın kapalı kapıları arkasında yazılmış anayasayı bize dayatacaklar. Bu anayasa tiyatrosunun da Saray’ın Anayasa dayatmasının da hiçbir sürecinde olmayacağımı belirtiyorum. Saray nayasasına Hayır” dedi.

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında yaptığı yeni anayasa çağrısına yanıt verdi. Kılıç, "Bize anayasasız bir ülke düzenini dayatanların yeni anayasa planını biliyoruz. Saray'ın kapalı kapıları arkasında yazılmış anayasayı bize dayatacaklar. Bu anayasa tiyatrosunun da Saray'ın Anayasa dayatmasının da hiçbir sürecinde olmayacağımı belirtiyorum. Saray nayasasına Hayır" dedi.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Sevda Erdan Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'nin  yeni yasama yılı açılışında yaptığı yeni anayasa çağrılarına yönelik değerlendirmeler içeren yazılı açıklama yaptı. Kılıç, şu ifadelere yer verdi:

"Dün katılmadığımız yasama yılı açılışında AKP Genel Başkanı yeni anayasa çağrısı yaparken, yine 'Darbe Anayasası' ve 'Sivil Anayasa' kavramları üzerinden kendine bir meşruiyet zemini aramaya çalışmış. Bilinmelidir ki, 'darbe Anayasası' dediğimiz 1982 Anayasası bugüne kadar 20 kez değiştirilmiştir. 44 maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. AKP iktidarı Anayasa'daki en kapsamlı değişiklikleri 2010 ve 2017 referandumlarıyla yaparak, kendisine uyarlamış ama bu Anayasa'yı dahi uygulamamıştır. Biz yeni anayasa masalını yıllardır dinliyoruz. '2007'de anayasa yapacağız dediler, 2008'de anayasa yapacağız' dediler, '2013'de anayasa yapacağız' dediler, '2016'da anayasa yapacağız' dediler. Halkı yeni bir anayasa söylemi ile oyalarken; mevcut Anayasa'yı da itibarsızlaştırarak, Türkiye'yi adeta bir anayasasızlık sürecine mahkum ettiler.

"Gündemimiz halkın en acı şekilde etkilendiği ekonomik ve siyasi krizdir"

Yandaşlara gözü kapalı dağıtılan ihaleler, milletvekilliği düşürülen seçilmişler, hukuksuzca cezaevine konulan insan hakları savunucuları, ülkenin dört bir yanında cirit atan çeteler, cezasız bırakılan kadın ve çocuk cinayetleri, her gün giderek artan iş cinayetleri. Yaşadığımız bütün hukuksuzlukların temeli işte bu anayasasızlık sürecidir. Biz bugün anayasasızlığı yaşıyoruz. Bize anayasasız bir ülke düzenini dayatanların yeni anayasa planını biliyoruz. Saray'ın kapalı kapıları arkasında yazılmış anayasayı bize dayatacaklar. Saray bürokratları tarafından kapalı kapılar ardında hazırlanan yeni anayasa taslağının 'kapsayıcı, birleştirici, uzlaştırıcı ve özgürlükçü' olacağı gibi yanılgılara düşmeyeceğimiz gibi 22 yıllık suçlarının da ortağı olmayacağız. Gündemimiz halkın en acı şekilde etkilendiği ekonomik ve siyasi krizdir. Bu ekonomik ve siyasi krizi yaratan da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir. Sivil anayasa dedikleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurumsallaşması yani ekonomik ve siyasi krizin derinleşmesidir. Ekonomik krizin aşılmasının tek yolu bir an önce Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçilmesidir. Ben CHP Anayasa Komisyonu üyesi olarak mevcut Anayasa'ya uymayan bu iktidarla anayasanın 'A'sını bile konuşmayı doğru bulmuyor, bu anayasa tiyatrosunun da Saray'ın anayasa dayatmasının da hiçbir sürecinde olmayacağımı belirtiyorum. Darbe Anayasası'na da Saray anayasasına da hayır."

Kaynak: ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Sevda Erdan Kılıç İnsan Hakları Milletvekili Politika Ekonomi Güncel Hukuk İzmir Saray

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler

 Lübnan'da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı

İsrail'in başlattığı kara harekatı Türkiye'yi harekete geçirdi

 İsrail, Lübnan'da itidal çağrısı yapan BM Genel Sekreteri'nin ülkeye girişini yasakladı

İsrail onu "istenmeyen adam" ilan etti, ülkeye girişi de artık yasak
Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş

Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE 2 EKİM Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? GÜNCEL DÖVİZ KURU | 2 Ekim Dolar, Euro ne kadar? 1 dolar kaç TL? Kriptoya vergi geldi mi, gelecek mi? Kripto para yatırıcımları vergi ödeyecek mi? Filiz Akın kimdir? Filiz Akın kaç yaşında, nereli? Filiz Akın hastaneye mi kaldırıldı? Filiz Akın sağlık durumu nedir? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 2 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 2 EKİM: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar, diziler ve filmler var? Hangisi ''ha'' kelimesinin sözlük tanımlarından biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu! TRT Spor yayın akışı 2 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Atasözüne göre, yağmurda kadri bilinen hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });